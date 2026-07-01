ЛИБЕРТАРИЗМ

ЛИБЕРТАРИЗМ - идейное течение, представляющее собой крайнюю форму современного либерализма .

Ча­сто име­ну­ет­ся так­же ми­нар­хиз­мом. Либертаризм воз­ник в стра­нах За­па­да во 2-й половине XX века. Основные пред­ста­ви­те­ли: Л. фон Ми­зес, Ф.А. фон Хайек, Р. Но­зик, А. Рэнд, М. Рот­бард, Д. Бо­уз. Со­глас­но до­кт­ри­не Либертаризма, ин­ди­вид из­на­чаль­но име­ет пра­во вы­би­рать свой об­раз жиз­ни, в то же вре­мя он не дол­жен ли­шать ана­ло­гич­ной воз­мож­ности других лю­дей. Пря­мым след­ст­ви­ем это­го яв­ля­ет­ся на­ли­чие у каж­до­го ин­ди­ви­да не­отъ­ем­ле­мых прав на сво­бо­ду, жизнь, соб­ст­вен­ность и т. д. Ни­кто (и ни­что) не мо­жет изв­не ог­ра­ни­чи­вать осу­ще­ст­в­ле­ние ис­кон­но сво­бод­ной во­ли ин­ди­ви­да - ни тре­бо­ва­ния об­ще­при­ня­той нрав­ст­вен­но­сти, ни ка­но­ны ре­ли­гии, ни за­ко­ны го­су­дар­ст­ва: сам ин­ди­вид ре­ша­ет, кем ему быть и чем за­ни­мать­ся. При этом до­зво­ля­ет­ся всё, в т. ч. од­но­по­лые бра­ки, бро­дяж­ни­че­ст­во, пор­но­гра­фия, упо­треб­ле­ние нар­ко­ти­ков и др. Вме­сте с тем пред­по­ла­га­ет­ся, что по сво­ей на­ту­ре ин­ди­вид - су­ще­ст­во мо­раль­ное.

При­вер­жен­цы Либертаризма в прин­ци­пе счи­та­ют го­су­дар­ст­во злом, од­на­ко злом не­из­беж­ным и не­об­хо­ди­мым. Сле­ду­ет по­ста­вить жё­ст­кие пре­де­лы го­су­дар­ст­ву, све­дя к ми­ни­му­му его вме­ша­тель­ст­во в жизнь и дея­тель­ность «ато­ми­зи­ро­ван­но­го» со­об­ще­ст­ва ин­ди­ви­дов. Един­ст­вен­ная фу­нк­ция го­су­дар­ст­ва - вы­сту­пать «ноч­ным сто­ро­жем об­ще­ст­ва», т. е. за­щи­щать пра­ва ин­ди­ви­дов, обес­пе­чи­вать их внут­рен­нюю и внеш­нюю без­опас­ность. Один из важ­ней­ших эле­мен­тов до­кт­ри­ны Либертаризма - кон­цеп­ция «здо­ро­во­го об­ще­ст­ва». Та­ко­вым счи­та­ет­ся об­ще­ст­во, ос­но­ван­ное на ры­ноч­ных от­но­ше­ни­ях и ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти. Кон­ку­рен­ция на рын­ке, со­глас­но кон­цеп­ции Либертаризма, обес­пе­чи­вает оп­ти­маль­ную ком­би­на­цию люд­ских уси­лий и ре­сур­сов, ко­то­рая по­зво­ля­ет мак­си­маль­но удов­лет­во­рять по­треб­но­сти че­ло­ве­ка. Пред­пи­са­ния го­су­дар­ст­ва, на­прав­лен­ные на ре­гу­ли­ро­ва­ние рын­ка и обес­пе­че­ние пра­ва соб­ст­вен­но­сти, - часть ры­ноч­но­го про­цес­са. При современном уров­не раз­ви­тия ком­му­ни­ка­ций, до­ступ­но­сти ин­фор­ма­ции, от­кры­то­сти гра­ниц и ми­ро­во­го рын­ка ин­ди­ви­ды, по­ла­га­ют ли­бер­та­ри­сты, всё ме­нее нуж­да­ют­ся в том, что­бы ре­ше­ния за них при­ни­ма­ло го­су­дар­ст­во.

В западной пе­да­го­ги­ке - те­че­ние, от­вер­гаю­щее до­ми­ни­рую­щую роль го­су­дар­ст­ва в об­лас­ти об­ра­зо­ва­ния. Ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ло в США во 2-й половине XX года. Тео­ре­ти­ка­ми его вы­сту­пи­ли Дж. Кунс, С. Шу­гар­ман и др. Ли­бер­та­ри­сты тре­бу­ют от­ме­ны за­ко­но­да­тель­ст­ва об обя­зательном об­ра­зо­ва­нии и пре­дос­тав­ле­ния пра­ва ре­шать во­прос об об­ра­зо­ва­нии де­тей се­мье. В обя­зательном по­се­ще­нии шко­лы они ус­мат­ри­ва­ют под­рыв не­за­ви­си­мо­сти лич­но­сти, вы­ну­ж­ден­ной при­спо­саб­ли­вать ин­ди­ви­ду­аль­ные склон­но­сти и спо­соб­но­сти к «груп­по­вым тре­бо­ва­ни­ям». Сто­рон­ни­ки Либертаризма вы­ска­зы­ва­ют­ся за раз­ви­тие форм аль­тер­на­тив­но­го об­ра­зо­ва­ния под кон­тро­лем се­мьи, вплоть до обу­че­ния в до­маш­них ус­ло­ви­ях при фи­нан­со­вой под­держ­ке го­су­дар­ст­ва. Сво­бо­да ин­ди­ви­ду­аль­но­го са­мо­оп­ре­де­ле­ния в об­лас­ти об­ра­зо­ва­ния, со­глас­но Либертаризму, по­зво­ля­ет ре­бён­ку ак­ти­ви­зи­ро­вать вро­ж­дён­ные спо­соб­но­сти к ус­вое­нию зна­ний; уча­щие­ся в ус­ло­ви­ях аль­тер­на­тив­но­го обу­че­ния бу­дут вза­им­но обо­га­щать друг дру­га об­ра­зо­ва­тель­ным опы­том, не ис­пы­ты­вая дав­ле­ния кон­ку­рент­ной борь­бы, сим­во­лом ко­то­рой в тра­диционной шко­ле вы­сту­па­ют оцен­ки и эк­за­ме­ны. Куль­ти­ви­руя «сво­бод­ную во­лю» мо­ло­до­го по­ко­ле­ния как осо­бый дар че­ло­ве­че­ской пси­хи­ки, ли­бер­та­ри­сты от­кло­ня­ют да­же опо­сре­до­ван­ное ру­ко­во­дство раз­ви­ти­ем и по­ве­де­ни­ем ре­бён­ка, до­пус­кае­мое педо­цен­триз­мом, как на­ру­шаю­щее под­лин­ную не­за­ви­си­мость ин­ди­ви­да.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)