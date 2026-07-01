ЛИБЕРТАРИЗМ
ЛИБЕРТАРИЗМ - идейное течение, представляющее собой крайнюю форму современного либерализма.
Часто именуется также минархизмом. Либертаризм возник в странах Запада во 2-й половине XX века. Основные представители: Л. фон Мизес, Ф.А. фон Хайек, Р. Нозик, А. Рэнд, М. Ротбард, Д. Боуз. Согласно доктрине Либертаризма, индивид изначально имеет право выбирать свой образ жизни, в то же время он не должен лишать аналогичной возможности других людей. Прямым следствием этого является наличие у каждого индивида неотъемлемых прав на свободу, жизнь, собственность и т. д. Никто (и ничто) не может извне ограничивать осуществление исконно свободной воли индивида - ни требования общепринятой нравственности, ни каноны религии, ни законы государства: сам индивид решает, кем ему быть и чем заниматься. При этом дозволяется всё, в т. ч. однополые браки, бродяжничество, порнография, употребление наркотиков и др. Вместе с тем предполагается, что по своей натуре индивид - существо моральное.
Приверженцы Либертаризма в принципе считают государство злом, однако злом неизбежным и необходимым. Следует поставить жёсткие пределы государству, сведя к минимуму его вмешательство в жизнь и деятельность «атомизированного» сообщества индивидов. Единственная функция государства - выступать «ночным сторожем общества», т. е. защищать права индивидов, обеспечивать их внутреннюю и внешнюю безопасность. Один из важнейших элементов доктрины Либертаризма - концепция «здорового общества». Таковым считается общество, основанное на рыночных отношениях и частной собственности. Конкуренция на рынке, согласно концепции Либертаризма, обеспечивает оптимальную комбинацию людских усилий и ресурсов, которая позволяет максимально удовлетворять потребности человека. Предписания государства, направленные на регулирование рынка и обеспечение права собственности, - часть рыночного процесса. При современном уровне развития коммуникаций, доступности информации, открытости границ и мирового рынка индивиды, полагают либертаристы, всё менее нуждаются в том, чтобы решения за них принимало государство.
В западной педагогике - течение, отвергающее доминирующую роль государства в области образования. Широкое распространение получило в США во 2-й половине XX года. Теоретиками его выступили Дж. Кунс, С. Шугарман и др. Либертаристы требуют отмены законодательства об обязательном образовании и предоставления права решать вопрос об образовании детей семье. В обязательном посещении школы они усматривают подрыв независимости личности, вынужденной приспосабливать индивидуальные склонности и способности к «групповым требованиям». Сторонники Либертаризма высказываются за развитие форм альтернативного образования под контролем семьи, вплоть до обучения в домашних условиях при финансовой поддержке государства. Свобода индивидуального самоопределения в области образования, согласно Либертаризму, позволяет ребёнку активизировать врождённые способности к усвоению знаний; учащиеся в условиях альтернативного обучения будут взаимно обогащать друг друга образовательным опытом, не испытывая давления конкурентной борьбы, символом которой в традиционной школе выступают оценки и экзамены. Культивируя «свободную волю» молодого поколения как особый дар человеческой психики, либертаристы отклоняют даже опосредованное руководство развитием и поведением ребёнка, допускаемое педоцентризмом, как нарушающее подлинную независимость индивида.