«ЛИБЕРАСЬОН»
«ЛИБЕРАСЬОН» - ежедневная общенациональная французская газета.
Основана в 1973 году группой французских журналистов и литераторов во главе с Ж.П. Сартром как печатный орган крайне левых политических сил, близких к движению 1968 года; выходит в Париже. Название заимствовано у леволиберальной газеты, издававшейся одним из видных деятелей Движения Сопротивления Э. д’Астье де ла Вижери в 1941-1964 годах. В 1974 году главным редактором стал один из соучредителей «Либерасьон» С. Жюли, при нём газета позиционировала себя как леволиберальную и социал-демократическую. Доказывая свою политическую независимость, редакция газеты отказывалась печатать рекламные материалы.
На рубеже 1970-1980-х годов «Либерасьон» испытывала финансовые трудности, выходила с перерывами, в последующие годы её тираж несколько увеличился, в т. ч. за счёт выхода специальных приложений, посвящённых вопросам экономики и культуры. В середине 1990-х годов обновился редакционный состав и внешний облик газеты, «Либерасьон» перешла на таблоидный (малый) формат издания, по-прежнему значительное место отводится публикации карикатур, фотографий и рисунков. В ходе избирательной президентской кампании 2002 года «Либерасьон» укрепила свои позиции, ведя пропаганду против крайне правого кандидата Ж.М. Ле Пена, что расширило круг её читателей.
В 2005 году Жюли удалось привлечь к финансовому участию в делах газеты Э. де Ротшильда, который приобрёл 37% её акций, что вызвало разногласия в руководстве редакции. В результате конфликта Жюли в 2006 вынужден был уйти в отставку, на посту гл. редактора его сменил Л. Жоффрен. На президентских выборах 2007 года «Либерасьон» активно поддерживала кандидата от Французской социалистической партии С. Руаяль. Тираж около 164 тысячи экземпляров (2009).