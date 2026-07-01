«ЛИБЕРАСЬОН»

«ЛИБЕРАСЬОН» - ежедневная общенациональная французская газета .

Ос­но­ва­на в 1973 году груп­пой французских жур­на­ли­стов и ли­те­ра­то­ров во гла­ве с Ж.П. Сар­тром как пе­чат­ный ор­ган край­не ле­вых по­ли­тических сил, близ­ких к дви­же­нию 1968 года; вы­хо­дит в Па­ри­же. На­зва­ние за­им­ст­во­ва­но у ле­во­ли­бе­раль­ной га­зе­ты, из­да­вав­шей­ся од­ним из вид­ных дея­те­лей Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния Э. д’Астье де ла Ви­же­ри в 1941-1964 годах. В 1974 году главным ре­дак­то­ром стал один из со­уч­ре­ди­те­лей «Либерасьон» С. Жю­ли, при нём га­зе­та по­зи­цио­ни­ро­ва­ла се­бя как ле­во­ли­бе­раль­ную и со­циал-де­мо­кра­ти­че­скую. До­ка­зы­вая свою по­ли­тическую не­за­ви­си­мость, ре­дак­ция га­зе­ты от­ка­зы­ва­лась пе­ча­тать рек­лам­ные ма­те­риа­лы.

На ру­бе­же 1970-1980-х годов «Либерасьон» ис­пы­ты­ва­ла фи­нан­со­вые труд­но­сти, вы­хо­ди­ла с пе­ре­ры­ва­ми, в по­сле­дую­щие го­ды её ти­раж не­сколь­ко уве­ли­чил­ся, в т. ч. за счёт вы­хо­да специальных при­ло­же­ний, по­свя­щён­ных во­про­сам эко­но­ми­ки и куль­ту­ры. В середине 1990-х годов об­но­вил­ся ре­дакционный со­став и внеш­ний об­лик га­зе­ты, «Либерасьон» пе­ре­шла на таб­ло­ид­ный (ма­лый) фор­мат из­да­ния, по-преж­не­му зна­чительное ме­сто от­во­дит­ся пуб­ли­ка­ции ка­ри­ка­тур, фо­то­гра­фий и ри­сун­ков. В хо­де из­би­рательной пре­зи­дент­ской кам­па­нии 2002 года «Либерасьон» ук­ре­пи­ла свои по­зи­ции, ве­дя про­па­ган­ду про­тив край­не пра­во­го кан­ди­да­та Ж.М. Ле Пе­на, что рас­ши­ри­ло круг её чи­та­те­лей.

В 2005 году Жю­ли уда­лось при­влечь к фи­нан­со­во­му уча­стию в де­лах га­зе­ты Э. де Рот­шиль­да, ко­то­рый при­об­рёл 37% её ак­ций, что вы­зва­ло раз­но­гла­сия в ру­ко­во­д­стве ре­дак­ции. В ре­зуль­та­те кон­флик­та Жю­ли в 2006 вы­ну­ж­ден был уй­ти в от­став­ку, на по­сту гл. ре­дак­то­ра его сме­нил Л. Жоф­френ. На пре­зи­дент­ских вы­бо­рах 2007 года «Либерасьон» ак­тив­но под­дер­жи­ва­ла кан­ди­да­та от Фран­цуз­ской со­циа­ли­сти­че­ской пар­тии С. Руа­яль. Ти­раж около 164 тысячи экземпляров (2009).

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