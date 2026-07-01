ЛИБЕРАЛЬНЫЕ ДЕМОКРАТЫ
ЛИБЕРАЛЬНЫЕ ДЕМОКРАТЫ - политическая партия в Великобритании.
Образовалась в 1988 году в результате слияния Либеральной партии Великобритании и Социал-демократической партии. Первоначальное название «Социальные и либеральные демократы». Третья по влиянию британская политическая партия; на парламентских выборах в 1992-2005 годах завоёвывала от 20 до 62 мест в Палате общин (63 места - по итогам дополнительных выборов 2006 года), располагает 72 местами в Палате лордов. Особенно прочные позиции имеет на муниципальном уровне. В 2008 году полностью контролировала органы власти 34 муниципалитетов. Представлена в Европейском парламенте 11 депутатами. Член Либерального интернационала и Европейской партии либеральных демократов и реформ.
В политическом спектре Великобритании Либеральные демократы занимают позиции левее Лейбористской партии. Их главный лозунг - предоставление власти народу. Партия выступает за децентрализацию власти, в защиту гражданских свобод, против вмешательства государства в личную жизнь граждан. Среди основных требований Либеральных демократов: введение пропорциональной системы выборов в обе палаты британского парламента и снижение возраста избирателей до 16 лет, «свободное образование для всех», в т. ч. отмена платы за обучение в университетах, значительное увеличение пенсий без проверки нуждаемости, введение нового 50%-ного налога на доходы свыше 100 тысяч фунтов стерлингов в год, проведение эффективной политики защиты окружающей среды, организация референдума о присоединении Великобритании к зоне евро и др. В 2003 году Либеральные демократы выступили против вторжения США, Великобритании и их союзников в Ирак.
Либеральные демократы - федеральная партия, объединяющая партии Либеральных демократов Англии, Шотландии и Уэльса. К ней примыкает ряд ассоциированных организаций, представляющих отдельные группы населения. Лидер партии, как и её президент, избирается всеобщим голосованием членов партии по почте.
Либеральные демократы насчитывают в своих рядах свыше 70 тысяч членов (2004). По данным опросов, большая часть членов партии принадлежит к среднему классу и в основном занята в государственном секторе.
Лидеры партии: П. Ашдаун (1988-1999 годы), Ч. Кеннеди (1999-2006 годы), М. Кэмпбелл (2006-2007 годы), В. Кейбл (2007), Н. Клегг (с декабря 2007 года). Официальный цвет партии - золотой.