ЛИБЕРАЛЬНЫЕ ДЕМОКРАТЫ

ЛИБЕРАЛЬНЫЕ ДЕМОКРАТЫ - политическая партия в Великобритании.

Об­ра­зо­ва­лась в 1988 году в ре­зуль­та­те слия­ния Ли­бе­раль­ной пар­тии Ве­ли­ко­бри­та­нии и Со­ци­ал- де­мо­кра­тической пар­тии. Пер­во­на­чаль­ное название «Со­ци­аль­ные и ли­бе­раль­ные де­мо­кра­ты». Тре­тья по влия­нию британская по­ли­тическая пар­тия; на пар­ла­мент­ских вы­бо­рах в 1992-2005 годах за­воё­вы­ва­ла от 20 до 62 мест в Па­ла­те об­щин (63 мес­та - по ито­гам до­пол­нительных вы­бо­ров 2006 года), рас­по­ла­га­ет 72 мес­та­ми в Па­ла­те лор­дов . Осо­бен­но проч­ные по­зи­ции име­ет на му­ни­ци­паль­ном уров­не. В 2008 году пол­но­стью кон­тро­ли­ро­ва­ла ор­га­ны вла­сти 34 му­ници­па­ли­те­тов. Пред­став­ле­на в Ев­ропейском пар­ла­мен­те 11 де­пу­та­та­ми. Член Ли­бе­раль­но­го ин­тер­на­цио­на­ла и Ев­ропейской пар­тии ли­бе­раль­ных де­мо­кра­тов и ре­форм.

В по­ли­тическом спек­тре Ве­ли­ко­бри­та­нии Либеральные демократы за­ни­ма­ют по­зи­ции ле­вее Лей­бо­ри­ст­ской пар­тии. Их главный ло­зунг - пре­дос­тав­ле­ние вла­сти на­ро­ду. Пар­тия вы­сту­па­ет за де­цен­тра­ли­за­цию вла­сти, в за­щи­ту гражданских сво­бод, про­тив вме­ша­тель­ст­ва го­су­дар­ст­ва в лич­ную жизнь гра­ж­дан. Сре­ди основных тре­бо­ва­ний Либеральных демократов: вве­де­ние про­пор­цио­наль­ной сис­те­мы вы­бо­ров в обе па­ла­ты британского пар­ла­мен­та и сни­же­ние воз­рас­та из­би­ра­те­лей до 16 лет, «сво­бод­ное об­ра­зо­ва­ние для всех», в т. ч. от­ме­на пла­ты за обу­че­ние в уни­вер­си­те­тах, зна­чительное уве­ли­че­ние пен­сий без про­вер­ки ну­ж­дае­мо­сти, вве­де­ние но­во­го 50%-но­го на­ло­га на до­хо­ды свыше 100 тысяч фунтов стерлингов в год, про­ве­де­ние эф­фек­тив­ной по­ли­ти­ки за­щи­ты ок­ру­жаю­щей сре­ды, ор­га­ни­за­ция ре­фе­рен­ду­ма о при­сое­ди­не­нии Ве­ли­ко­бри­та­нии к зо­не ев­ро и др. В 2003 году Либеральные демократы вы­сту­пи­ли про­тив втор­же­ния США, Ве­ли­ко­бри­та­нии и их со­юз­ни­ков в Ирак.

Либеральные демократы - фе­де­раль­ная пар­тия, объ­е­ди­няю­щая пар­тии Либеральных демократов Анг­лии, Шот­лан­дии и Уэль­са. К ней при­мы­ка­ет ряд ассо­ции­ро­ван­ных ор­га­ни­за­ций, пред­став­ляю­щих отдельные груп­пы на­се­ле­ния. Ли­дер пар­тии, как и её пре­зи­дент, из­би­ра­ет­ся все­об­щим го­ло­со­ва­ни­ем чле­нов пар­тии по поч­те.

Либеральные демократы на­счи­ты­ва­ют в сво­их ря­дах свыше 70 тысяч чле­нов (2004). По дан­ным оп­ро­сов, большая часть чле­нов пар­тии при­над­ле­жит к сред­не­му клас­су и в основном за­ня­та в государственном сек­то­ре.

Ли­де­ры пар­тии: П. Аш­да­ун (1988-1999 годы), Ч. Кен­не­ди (1999-2006 годы), М. Кэмп­белл (2006-2007 годы), В. Кейбл (2007), Н. Клегг (с декабря 2007 года). Официальный цвет пар­тии - зо­ло­той.

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