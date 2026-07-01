«ЛИБЕРАЛЬНЫЕ БЮРОКРАТЫ»
«ЛИБЕРАЛЬНЫЕ БЮРОКРАТЫ» - принятое в историографии название небольшого круга высших чиновников Российской империи, активно участвовавших в разработке и проведении реформ, предпринятых при императоре Александре II.
В 1850-1870-е годы. В западной историографии именуются «просвещёнными бюрократами». «Либерельные бюрократы» придерживались идей либерализма. Термин «Либерельные бюрократы» широко используется в отечественной историографии с 1960-х годов. Современники называли «Либерельными бюрократами» «красными», «прогрессистами», «демократическими чиновниками», противопоставляя их «реакционерам» и «крепостникам».
Круг «Либерельных бюрократов» начал складываться в 1830-1840-е годы. Всех «Либерельных бюрократов» объединяло убеждение в необходимости и неизбежности отмены крепостного права, преобразований суда, местного управления и самоуправления и других сфер жизни российского общества. Они выступали за введение принципа гласности, стремясь обеспечить поддержку общества реформам. В то же время «Либерельные бюрократы» рассматривали неограниченную власть российского императора главной движущей силой преобразований (некоторые из них, например А.В. Головнин, не исключали возможности введения в России в отдалённой перспективе конституционного устройства).
«Либерельные бюрократы» группировались вокруг нескольких центров, основным из них в 1840-1850-е годы был салон великой княгини Елены Павловны, а также Морское министерство и тесно связанное с ним РГО, возглавляемые великим князем Константином Николаевичем. По поручению великой княгини Елены Павловны к конце 1858 года Н.А. Милютиным (при участии Д.П. Хрущова, А.А. Абазы, А.И. Кошелёва, Ю.Ф. Самарина и В.А. Черкасского) был разработан проект освобождения от крепостной зависимости крестьян её имения Карловка в Константиноградском уезде Полтавской губернии. По инициативе Милютина проект выкупа крестьянами Карловки у помещицы земельных наделов был представлен на Высочайшее утверждение и впоследствии лёг в основу крестьянской реформы 1861 года. В 1859-1862 годах при Статистическом отделении РГО работал Политико-экономический комитет, на заседаниях которого «Либерельными бюрократами» обсуждались актуальные вопросы внутренней политики. Морское министерство, называвшееся в середины XIX века современниками «министерством прогресса», стало своеобразной реформаторской кузницей кадров: в нём начали службу А.В. Головнин, Д.Н. Набоков, М.Х. Рейтерн, Д.А. Оболенский, В.А. Татаринов, ставшие впоследствии видными «Либерельными бюрократами». Представителям «Либерельных бюрократов» оказывали покровительство и отдельные видные сановники, выдвинувшиеся в царствование императора Николая I и привлекавшие на службу «просвещённую молодёжь», - П.Д. Киселёв, который был дядей братьев Д.А. Милютина и Н.А. Милютина, а также Л.А. Перовский и С.С. Ланской.
Со вступлением на престол Александра II «Либерельные бюрократы» смогли приступить к гласному обсуждению необходимых, по их мнению, преобразований, а затем, заняв высшие посты, и к их реальному воплощению. «Либерельные бюрократы» были главной действующей силой подготовки и проведения морских (1850-1860-е годы), военных (1860-1870-е годы), крестьянской (1861), финансовых (1862-1868 годы), университетской (1863), земской (1864), судебной (1864), цензурной (1865), городской (1870) реформ. Император Александр II неоднократно отстранял «Либерельных бюрократов» от влиятельных постов после завершения преобразований с целью снять напряжение между правительством и аристократической оппозицией и вновь прибегал к услугам «Либерельных бюрократов» при необходимости. После начала крестьянской реформы 1861 года от должности товарища министра внутренних дел был уволен Н.А. Милютин, покинули государственную службу активные члены Редакционных комиссий; в то же время на министерские посты назначены дркгие «Либерельные бюрократы» - А.В. Головнин и Д.А. Милютин (1861), В.А. Татаринов (1863) и Д.Н. Замятнин (1864; управляющий Министерством юстиции с 1862 году). После Польского восстания 1863-1864 годов по поручению Александра II Н.А. Милютиным, Ю.Ф. Самариным, В.А. Черкасским, В.А. Арцимовичем и Я.А. Соловьёвым осуществлена крестьянская реформа в Царстве Польском 1864 года. Черкасский по поручению Александра II в 1878 году заведовал гражданским управлением в Болгарии и выступил главным разработчиком Тырновской конституции 1879 года.
Значение «Либерельных бюрократов» стало падать после покушения на Александра II в 1866 году и последовавшего вслед за этим увольнения с поста министра народного просвещения А.В. Головнина; в этот период остановился карьерный рост некоторых других «Либерельных бюрократов». В 1860-1870-х годах круг «Либерельных бюрократов» расширился только благодаря назначениям, которые зависели от великого князя Константина Николаевича (государственные секретари Д.М. Сольский и Е.А. Перетц). В 1881 году, вскоре после убийства Александра II и вступления на престол императора Александра III, в отставку подали ведущие министры периода царствования Александра II: министр финансов А.А. Абаза, министр внутренних дел М.Т. Лорис-Меликов, военный министр Д.А. Милютин. В последующие годы свои посты покинули министр народного просвещения А.П. Николаи (1882) и министр юстиции Д.Н. Набоков (1885). Единственным представителем «Либерельных бюрократов», игравшим важную роль в царствование Александра III, был Н.Х. Бунге, министр финансов (1882-1886 годы; управляющий Министерством финансов с 1881 года), затем председатель Комитета министров (1887-1895 годы). «Либерельные бюрократы», входившие в состав Государственного совета, пытались противостоять курсу «контрреформ» 1880-1890-х годов.