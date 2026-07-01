«ЛИБЕРАЛЬНЫЕ БЮРОКРАТЫ»

«ЛИБЕРАЛЬНЫЕ БЮРОКРАТЫ» - принятое в историографии название небольшого круга высших чиновников Российской империи, активно участвовавших в разработке и проведении реформ, предпринятых при императоре Александре II .

В 1850-1870-е годы. В западной ис­то­рио­гра­фии име­ну­ют­ся «про­све­щён­ны­ми бю­ро­кра­та­ми». «Либерельные бюрократы» при­дер­жи­ва­лись идей ли­бе­ра­лиз­ма. Тер­мин «Либерельные бюрократы» ши­ро­ко ис­поль­зу­ет­ся в отечественной ис­то­рио­гра­фии с 1960-х годов. Со­вре­мен­ни­ки на­зы­ва­ли «Либерельными бюрократами» «крас­ны­ми», «про­грес­си­ста­ми», « де­мо­кра­ти­че­ски­ми чи­нов­ни­ка­ми», про­ти­во­пос­тав­ляя их «ре­ак­цио­не­рам» и « кре­по­ст­ни­кам ».

Круг «Либерельных бюрократов» на­чал скла­ды­вать­ся в 1830-1840-е годы. Всех «Либерельных бюрократов» объ­е­ди­ня­ло убе­ж­де­ние в не­об­хо­ди­мо­сти и не­из­беж­но­сти от­ме­ны кре­по­ст­но­го пра­ва, пре­об­ра­зо­ва­ний су­да, ме­ст­но­го управ­ле­ния и са­мо­управ­ле­ния и других сфер жиз­ни российского об­ще­ст­ва. Они вы­сту­па­ли за вве­де­ние прин­ци­па глас­но­сти, стре­мясь обес­пе­чить под­держ­ку об­ще­ст­ва ре­фор­мам. В то же вре­мя «Либерельные бюрократы» рас­смат­ри­ва­ли не­ог­ра­ни­чен­ную власть российского им­пе­ра­то­ра главной дви­жу­щей си­лой пре­об­ра­зо­ва­ний (не­ко­то­рые из них, например А.В. Го­лов­нин, не ис­клю­ча­ли воз­мож­но­сти вве­де­ния в Рос­сии в от­да­лён­ной пер­спек­ти­ве кон­сти­ту­ци­он­но­го уст­рой­ст­ва).

«Либерельные бюрократы» груп­пи­ро­ва­лись во­круг не­сколь­ких цен­тров, ос­нов­ным из них в 1840-1850-е годы был салон великой кня­ги­ни Еле­ны Пав­лов­ны, а так­же Морское министерство и тес­но свя­зан­ное с ним РГО, воз­глав­ляе­мые великим князем Кон­стан­ти­ном Ни­ко­лае­ви­чем. По по­ру­чению великой кня­ги­ни Еле­ны Пав­лов­ны к конце 1858 года Н.А. Ми­лю­ти­ным (при уча­стии Д.П. Хру­що­ва, А.А. Аба­зы, А.И. Ко­ше­лё­ва, Ю.Ф. Са­ма­ри­на и В.А. Чер­кас­ско­го) был раз­ра­бо­тан про­ект ос­во­бо­ж­де­ния от кре­по­ст­ной за­ви­си­мо­сти кре­сть­ян её име­ния Кар­лов­ка в Кон­стан­ти­но­град­ском уезде Пол­тав­ской губернии. По ини­циа­ти­ве Ми­лю­ти­на про­ект вы­ку­па кре­сть­я­на­ми Кар­лов­ки у по­ме­щи­цы зе­мель­ных на­де­лов был пред­став­лен на Вы­со­чай­шее ут­вер­жде­ние и впо­след­ст­вии лёг в ос­но­ву кре­сть­ян­ской ре­фор­мы 1861 года. В 1859-1862 годах при Ста­ти­стическом от­де­ле­нии РГО ра­бо­тал По­ли­ти­ко-эко­но­мический комитет, на за­се­да­ни­ях ко­то­ро­го «Либерельными бюрократами» об­су­ж­да­лись ак­ту­аль­ные во­про­сы внутренней по­ли­ти­ки. Морское министерство, на­зы­вав­шее­ся в середины XIX века со­вре­мен­ни­ка­ми «ми­ни­стер­ст­вом про­грес­са», ста­ло свое­об­раз­ной ре­фор­ма­тор­ской куз­ни­цей кад­ров: в нём на­ча­ли служ­бу А.В. Го­лов­нин, Д.Н. На­бо­ков, М.Х. Рей­терн, Д.А. Обо­лен­ский, В.А. Та­та­ри­нов, став­шие впо­след­ст­вии вид­ны­ми «Либерельными бюрократами». Пред­ста­ви­те­лям «Либерельных бюрократов» ока­зы­ва­ли по­кро­ви­тель­ст­во и отдельные вид­ные са­нов­ни­ки, вы­дви­нув­шие­ся в цар­ст­во­ва­ние императора Ни­ко­лая I и при­влекав­шие на служ­бу «про­све­щён­ную мо­ло­дёжь», - П.Д. Ки­се­лёв, ко­то­рый был дя­дей брать­ев Д.А. Ми­лю­ти­на и Н.А. Ми­лю­ти­на, а так­же Л.А. Пе­ров­ский и С.С. Лан­ской.

Со всту­п­ле­ни­ем на пре­стол Алек­сан­д­ра II «Либерельные бюрократы» смог­ли при­сту­пить к глас­но­му об­су­ж­де­нию не­об­хо­ди­мых, по их мне­нию, пре­об­ра­зо­ва­ний, а за­тем, за­няв выс­шие по­сты, и к их ре­аль­но­му во­пло­ще­нию. «Либерельные бюрократы» бы­ли глав­ной дей­ст­вую­щей си­лой под­го­тов­ки и про­ве­де­ния мор­ских (1850-1860-е годы), во­ен­ных (1860-1870-е годы), кре­сть­ян­ской (1861), фи­нан­со­вых (1862-1868 годы), уни­вер­си­тет­ской (1863), зем­ской (1864), су­деб­ной (1864), цен­зур­ной (1865), го­род­ской (1870) ре­форм. Император Алек­сандр II не­од­но­крат­но от­стра­нял «Либерельных бюрократов» от влия­тель­ных по­стов по­сле за­вер­ше­ния пре­об­ра­зо­ва­ний с це­лью снять на­пря­же­ние ме­ж­ду пра­ви­тель­ст­вом и ари­сто­кра­тической оп­по­зи­ци­ей и вновь при­бе­гал к ус­лу­гам «Либерельных бюрократов» при не­об­хо­ди­мо­сти. По­сле на­ча­ла кре­сть­ян­ской ре­фор­мы 1861 года от долж­но­сти то­ва­ри­ща ми­ни­ст­ра внутренних дел был уво­лен Н.А. Ми­лю­тин, по­ки­ну­ли государственную служ­бу ак­тив­ные чле­ны Ре­дак­ци­он­ных ко­мис­сий; в то же вре­мя на ми­ни­стер­ские по­сты на­зна­че­ны дркгие «Либерельные бюрократы» - А.В. Го­лов­нин и Д.А. Ми­лю­тин (1861), В.А. Та­та­ри­нов (1863) и Д.Н. За­мят­нин (1864; уп­рав­ляю­щий Министерством юс­ти­ции с 1862 году). По­сле Поль­ско­го вос­ста­ния 1863-1864 годов по по­ру­че­нию Алек­сан­д­ра II Н.А. Ми­лю­ти­ным, Ю.Ф. Са­ма­ри­ным, В.А. Чер­кас­ским, В.А. Ар­ци­мо­ви­чем и Я.А. Со­ловь­ё­вым осу­ще­ст­в­ле­на кре­сть­ян­ская ре­фор­ма в Цар­ст­ве Поль­ском 1864 года. Чер­кас­ский по по­ру­че­нию Алек­сан­д­ра II в 1878 году за­ве­до­вал гражданским управ­ле­ни­ем в Бол­га­рии и вы­сту­пил главным раз­ра­бот­чи­ком Тыр­нов­ской кон­сти­ту­ции 1879 года.

Зна­че­ние «Либерельных бюрократов» ста­ло па­дать по­сле по­ку­ше­ния на Алек­сан­д­ра II в 1866 году и по­сле­до­вав­ше­го вслед за этим уволь­не­ния с по­ста ми­ни­ст­ра народного про­све­ще­ния А.В. Го­лов­ни­на; в этот пе­ри­од ос­та­но­вил­ся карь­ер­ный рост не­ко­то­рых дру­гих «Либерельных бюрократов». В 1860-1870-х годах круг «Либерельных бюрократов» рас­ши­рил­ся толь­ко бла­го­да­ря на­зна­че­ни­ям, ко­то­рые за­ви­се­ли от великого князя Кон­стан­ти­на Ни­ко­лае­ви­ча (государственные сек­ре­та­ри Д.М. Соль­ский и Е.А. Пе­ретц). В 1881 году, вско­ре по­сле убий­ст­ва Алек­сан­д­ра II и всту­п­ле­ния на пре­стол императора Алек­сан­д­ра III, в от­став­ку по­да­ли ве­ду­щие ми­ни­ст­ры пе­рио­да цар­ст­во­ва­ния Алек­сан­д­ра II: министр фи­нан­сов А.А. Аба­за, министр внутренних дел М.Т. Ло­рис-Ме­ли­ков, во­енный министр Д.А. Ми­лю­тин. В пос­ле­дую­щие го­ды свои по­сты по­ки­ну­ли министр народного про­све­ще­ния А.П. Ни­ко­лаи (1882) и министр юс­ти­ции Д.Н. На­бо­ков (1885). Един­ст­вен­ным пред­ста­ви­те­лем «Либерельных бюрократов», иг­рав­шим важ­ную роль в цар­ст­во­ва­ние Алек­сан­д­ра III, был Н.Х. Бун­ге, министр фи­нан­сов (1882-1886 годы; уп­рав­ляю­щий Министерством фи­нан­сов с 1881 года), за­тем председатель Комитета ми­ни­ст­ров (1887-1895 годы). «Либерельные бюрократы», вхо­див­шие в со­став Государственного со­ве­та, пы­та­лись про­ти­во­сто­ять кур­су «контр­ре­форм» 1880-1890-х годов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)