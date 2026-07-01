ЛИБЕРАЛЬНО-КОНСТИТУЦИОННАЯ ПАРТИЯ

ЛИБЕРАЛЬНО-КОНСТИТУЦИОННАЯ ПАРТИЯ - монархическая центристская политическая партия в Испании периода Реставрации.

Ос­но­ва­на в 1875 году П.М. Са­га­стой как оп­по­зи­ци­он­ная пра­вя­щей Ли­бе­раль­но -кон­сер­ва­тив­ной пар­тии пар­ла­мент­ская пар­тия. С 1881 года Ли­бе­раль­ная пар­тия (Partido Liberal). От­ра­жа­ла ин­те­ре­сы ши­ро­ко­го спек­тра по­ли­тических сил ли­бе­раль­но­го на­прав­ле­ния (за ис­клю­че­ни­ем рес­пуб­ли­кан­цев, чле­нов ра­ди­каль­ных ра­бо­чих ор­га­ни­за­ций анар­хического и со­циа­ли­стического тол­ка). В 1881 году впер­вые сфор­ми­ро­ва­ла пра­ви­тель­ст­во стра­ны. В 1885 году по пред­ло­же­нию ли­де­ра Ли­бе­раль­но-кон­сер­ва­тив­ной пар­тии А. Ка­но­ва­са дель Кас­ти­льо за­клю­чи­ла со­гла­ше­ние (т. н. Пакт дель Пар­до) о мир­ном пе­ре­хо­де вла­сти от од­ной пар­тии к дру­гой, от­ка­зе от со­труд­ни­че­ст­ва с треть­и­ми по­ли­тич. си­ла­ми. До ус­та­нов­ле­ния дик­та­ту­ры М. При­мо де Ри­ве­ры 13.9.1923 года пе­рио­ди­че­ски сме­ня­ла кон­сер­ва­то­ров у вла­сти.

Либерально-конституционная партия вы­сту­па­ла за рас­ши­ре­ние гражданских прав и по­ли­тических сво­бод, про­ве­ла за­ко­ны о пе­ча­ти (1883), об ас­со­циа­ци­ях (1887), фак­ти­че­ски ле­га­ли­зо­вав­ший дея­тель­ность проф­сою­зов, из­би­рательный за­кон 1890 года, вво­див­ший все­об­щее из­би­рательное пра­во для муж­чин. В начале XX века рас­ко­ло­лась на мно­го­численные. фрак­ции. В 1909 году всту­пи­ла в со­юз с рес­пуб­ли­кан­ца­ми про­тив кон­сер­ва­тив­но­го пра­ви­тель­ст­ва А. Мау­ры, фак­ти­че­ски от­ка­зав­шись от ис­пол­не­ния Пак­та дель Пар­до. С про­воз­гла­ше­ни­ем рес­пуб­ли­ки 14.4.1931 года дея­тель­ность Либерально-конституционной партии пре­кра­ще­на.

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