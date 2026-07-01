ЛИБЕРАЛЬНО-КОНСТИТУЦИОННАЯ ПАРТИЯ
ЛИБЕРАЛЬНО-КОНСТИТУЦИОННАЯ ПАРТИЯ - монархическая центристская политическая партия в Испании периода Реставрации.
Основана в 1875 году П.М. Сагастой как оппозиционная правящей Либерально-консервативной партии парламентская партия. С 1881 года Либеральная партия (Partido Liberal). Отражала интересы широкого спектра политических сил либерального направления (за исключением республиканцев, членов радикальных рабочих организаций анархического и социалистического толка). В 1881 году впервые сформировала правительство страны. В 1885 году по предложению лидера Либерально-консервативной партии А. Кановаса дель Кастильо заключила соглашение (т. н. Пакт дель Пардо) о мирном переходе власти от одной партии к другой, отказе от сотрудничества с третьими политич. силами. До установления диктатуры М. Примо де Риверы 13.9.1923 года периодически сменяла консерваторов у власти.
Либерально-конституционная партия выступала за расширение гражданских прав и политических свобод, провела законы о печати (1883), об ассоциациях (1887), фактически легализовавший деятельность профсоюзов, избирательный закон 1890 года, вводивший всеобщее избирательное право для мужчин. В начале XX века раскололась на многочисленные. фракции. В 1909 году вступила в союз с республиканцами против консервативного правительства А. Мауры, фактически отказавшись от исполнения Пакта дель Пардо. С провозглашением республики 14.4.1931 года деятельность Либерально-конституционной партии прекращена.