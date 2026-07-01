ЛИБЕРАЛЬНО-КОНСЕРВАТИВНАЯ ПАРТИЯ

ЛИБЕРАЛЬНО-КОНСЕРВАТИВНАЯ ПАРТИЯ - монархическая правоцентристская политическая партия в Испании периода Реставрации.

Ос­но­ва­на в 1875 году А. Ка­но­ва­сом дель Кас­ти­льо. С 1884 года кон­сер­ва­тив­ная пар­тия (Partido Conservador). Раз­ви­ва­ла идеи пар­тий мо­де­ра­дос («уме­рен­ные», 1820-1868 годы) и Ли­бе­раль­ный со­юз (1850-1860-е годы). Пред­став­ля­ла ин­те­ре­сы по­ли­тической эли­ты испанского об­ще­ст­ва, круп­ных зем­ле­вла­дель­цев, фи­нан­си­стов и др. В 1885 году за­клю­чи­ла не­офи­ци­аль­ное со­гла­ше­ние (т. н. Пакт дель Пар­до) с Ли­бе­раль­но-кон­сти­ту­цио­наль­ной пар­ти­ей, пре­ду­смат­ри­вав­шее соз­да­ние двух­пар­тий­ной по­ли­тической сис­те­мы (су­ще­ст­во­ва­ла до ус­та­нов­ле­ния дик­та­ту­ры М. При­мо де Ри­ве­ры 13.9.1923 года).

Либерально-консервативная партия вы­сту­па­ла за уни­тар­ное испанское го­су­дар­ст­во, ини­ции­ро­ва­ла при­ня­тие за­ко­на, уп­разд­нив­ше­го фу­эрос в Ка­та­ло­нии и Стра­не Бас­ков (1876), про­тек­цио­ни­ст­ско­го та­мо­жен­но­го та­ри­фа (1891). С начала XX века в ус­ло­ви­ях подъ­ё­ма ра­бо­че­го и национальных дви­же­ний пе­ре­жи­ва­ла внутренний кри­зис. Фак­ти­че­ски са­мо­рас­пус­ти­лась с про­воз­гла­ше­ни­ем рес­пуб­ли­ки 14.4.1931 года.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)