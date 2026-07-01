ЛИБЕРАЛЬНО-КОНСЕРВАТИВНАЯ ПАРТИЯ
ЛИБЕРАЛЬНО-КОНСЕРВАТИВНАЯ ПАРТИЯ - монархическая правоцентристская политическая партия в Испании периода Реставрации.
Основана в 1875 году А. Кановасом дель Кастильо. С 1884 года консервативная партия (Partido Conservador). Развивала идеи партий модерадос («умеренные», 1820-1868 годы) и Либеральный союз (1850-1860-е годы). Представляла интересы политической элиты испанского общества, крупных землевладельцев, финансистов и др. В 1885 году заключила неофициальное соглашение (т. н. Пакт дель Пардо) с Либерально-конституциональной партией, предусматривавшее создание двухпартийной политической системы (существовала до установления диктатуры М. Примо де Риверы 13.9.1923 года).
Либерально-консервативная партия выступала за унитарное испанское государство, инициировала принятие закона, упразднившего фуэрос в Каталонии и Стране Басков (1876), протекционистского таможенного тарифа (1891). С начала XX века в условиях подъёма рабочего и национальных движений переживала внутренний кризис. Фактически самораспустилась с провозглашением республики 14.4.1931 года.