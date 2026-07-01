ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЯПОНИИ
ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЯПОНИИ - образована в ноябре 1955 года в результате объединения Либеральной и Демократической партий.
Первый председатель ЛДП - премьер-минстр Японии и бывший лидер Демократической партии Хатояма Итиро. С момента своего создания, опираясь на большинство в парламенте, формировала однопартийные правительства. В 1993 году ЛДП уступила на 9 месяцев власть многопартийному коалиционному правительству. С 1999 года вместе с партией Новая Комэйто (смотри Комэйто) формировала коалиционные правительства. С сентября 2009 года в оппозиции.
ЛДП занимает консервативные позиции; отражает интересы представителей крупного капитала, бюрократии, части сельского населения. В период нахождения у власти проводила курс на обеспечение ускоренного экономического развития Японии через поддержание и развитие экспортно ориентированных отраслей промышленности; инициировала реформы, направленные на упрощение бюрократической и налоговой систем. В сфере внешней политики выступает за сохранение военно-политического союза с США и усиление влияния Японии в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
ЛДП насчитывает около 1,5 миллионов членов (2008). Печатные органы: газета «Дзию симпо» («Свободный прогресс») и журнал «Дзию минсю» («Либерал-демократия»). Высший партийный орган - съезд партии. Фактическое руководство ЛДП находится в руках её председателя (избирается сроком на 3 года) и назначаемых им генерального секретаря, председателя Комитета по изучению политических вопросов и председателя Комитета по общим вопросам.