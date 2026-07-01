ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЯПОНИИ

ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЯПОНИИ - образована в ноябре 1955 года в результате объединения Либеральной и Демократической партий.

Пер­вый председатель ЛДП - пре­мьер-минстр Япо­нии и бывший ли­дер Де­мо­кра­тической пар­тии Ха­тоя­ма Ити­ро. С мо­мен­та сво­его соз­да­ния, опи­ра­ясь на боль­шин­ст­во в пар­ла­мен­те, фор­ми­ро­ва­ла од­но­пар­тий­ные пра­ви­тель­ст­ва. В 1993 году ЛДП ус­ту­пи­ла на 9 месяцев власть мно­го­пар­тий­но­му коа­лиционному пра­ви­тель­ст­ву. С 1999 года вме­сте с пар­ти­ей Но­вая Ко­мэй­то (смотри Ко­мэй­то) фор­ми­ро­ва­ла коа­лиционные пра­ви­тель­ст­ва. С сентября 2009 года в оп­по­зи­ции.

ЛДП за­ни­ма­ет кон­сер­ва­тив­ные по­зи­ции; от­ра­жа­ет ин­те­ре­сы пред­ста­ви­те­лей круп­но­го ка­пи­та­ла, бю­ро­кра­тии, час­ти сель­ско­го на­се­ле­ния. В пе­ри­од на­хож­де­ния у вла­сти про­во­ди­ла курс на обес­пе­че­ние ус­ко­рен­но­го эко­но­мического раз­ви­тия Япо­нии че­рез под­дер­жа­ние и раз­ви­тие экс­порт­но ори­ен­ти­ро­ван­ных от­рас­лей промышленности; ини­ции­ро­ва­ла ре­фор­мы, на­прав­лен­ные на уп­ро­ще­ние бю­ро­кра­тической и на­ло­го­вой сис­тем. В сфе­ре внеш­ней по­ли­ти­ки вы­сту­па­ет за со­хра­не­ние во­енно-по­ли­тического сою­за с США и уси­ле­ние влия­ния Япо­нии в Ази­ат­ско-Ти­хо­оке­ан­ском ре­гио­не.

ЛДП на­счи­ты­ва­ет около 1,5 миллионов чле­нов (2008). Пе­чат­ные ор­га­ны: газета «Дзию сим­по» («Сво­бод­ный про­гресс») и журнал «Дзию мин­сю» («Ли­бе­рал-де­мо­кра­тия»). Выс­ший партийный ор­ган - съезд пар­тии. Фак­тическое ру­ко­во­дство ЛДП на­хо­дит­ся в ру­ках её пред­се­да­те­ля (из­би­ра­ет­ся сро­ком на 3 го­да) и на­зна­чае­мых им ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря, председателя Комитета по изу­че­нию по­ли­тических во­про­сов и председателя Комитета по об­щим во­про­сам.

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