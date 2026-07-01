ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ
ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ - политическая партия правоцентристского направления.
Учреждена 13.12.1989 года как Либерально-демократическая партия Советского Союза (ЛДПР с 1992 года), 1-й съезд состоялся 31.3.1990 года. Руководящие органы - съезд партии, Высший совет. Председатель партии - В.В. Жириновский. Численность 183 тысячи человек (конец 2009 года); насчитывается 2122 районных и 83 региональных отделения во всех субъектах РФ (2009).
5-я программа ЛДПР (2005) предусматривала построение конституционными методами социально-правового, либерально-демократического унитарного государства. Партия является сторонницей президентской республики с однопалатным парламентом - Государственной думой, установления строгой вертикали государственной власти, перехода от выборов к назначению руководителей всех уровней, кроме президента и депутатов Государственной думы, а также органов местного самоуправления. ЛДПР отстаивает существование различных форм собственности при сохранении государственного руководства предприятиями военно-промышленного, топливно-энергетического, металлургического комплексов, транспорта и связи, тяжёлого машиностроения, а также добывающих отраслей стратегического характера, взимания природной ренты, воссоздания полновластного планирующего органа. ЛДПР выступает против сокращения армии, за восстановление стратегических рубежей и исторического геополитического пространства России, за переход от национально-территориального к административно-территориальному принципу деления РФ, за придание русскому народу статуса, адекватного его численности и исторической роли. В вопросах внешней политики России декларирует идею «государственного эгоизма». С 1993 года ЛДПР участвует в работе Государственной думы всех созывов. На выборах в декабре 2007 года получила 8,14% голосов избирателей, фракция ЛДПР - 40 депутатов.