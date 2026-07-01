ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ

ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ - политическая партия правоцентристского направления.

Уч­ре­ж­де­на 13.12.1989 года как Ли­бе­раль­но - де­мокра­тическая пар­тия Советского Сою­за (ЛДПР с 1992 года), 1-й съезд со­сто­ял­ся 31.3.1990 года. Ру­ко­во­дя­щие ор­га­ны - съезд пар­тии, Выс­ший со­вет. Пред­се­да­тель пар­тии - В.В. Жи­ри­нов­ский. Чис­лен­ность 183 тысячи человек (конец 2009 года); на­счи­ты­ва­ет­ся 2122 рай­он­ных и 83 ре­гио­наль­ных от­де­ле­ния во всех субъ­ек­тах РФ (2009).

5-я про­грам­ма ЛДПР (2005) пре­ду­смат­ри­ва­ла по­строе­ние кон­сти­ту­ци­он­ны­ми ме­то­да­ми со­ци­аль­но-пра­во­во­го, ли­бе­раль­но-де­мо­кра­тического уни­тар­но­го го­су­дар­ст­ва. Пар­тия яв­ля­ет­ся сто­рон­ни­цей пре­зи­дент­ской рес­пуб­ли­ки с од­но­па­лат­ным пар­ла­мен­том - Государственной ду­мой, ус­та­нов­ле­ния стро­гой вер­ти­ка­ли государственной вла­сти, пе­ре­хо­да от вы­бо­ров к на­зна­че­нию ру­ко­во­ди­те­лей всех уров­ней, кро­ме пре­зиден­та и де­пу­та­тов Государственной ду­мы, а так­же ор­га­нов ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния. ЛДПР от­стаи­ва­ет су­ще­ст­во­ва­ние различных форм соб­ст­вен­но­сти при со­хра­не­нии государственного ру­ко­во­д­ства пред­при­ятия­ми во­енно-промышленного, то­п­лив­но-энер­ге­тического, ме­тал­лур­гического ком­плек­сов, транс­пор­та и свя­зи, тя­жё­ло­го ма­ши­но­строе­ния, а так­же до­бы­ваю­щих от­рас­лей стра­те­гического ха­рак­те­ра, взи­ма­ния при­род­ной рен­ты, вос­соз­да­ния пол­но­вла­ст­но­го пла­ни­рую­ще­го ор­га­на. ЛДПР вы­сту­па­ет про­тив со­кра­ще­ния ар­мии, за вос­ста­нов­ле­ние стра­те­гических ру­бе­жей и ис­то­рического гео­по­ли­тического про­стран­ст­ва Рос­сии, за пе­ре­ход от на­цио­наль­но-тер­ри­то­ри­аль­но­го к административно-территориальному прин­ци­пу де­ле­ния РФ, за при­да­ние русскому на­ро­ду ста­ту­са, аде­к­ват­но­го его чис­лен­но­сти и ис­то­рической ро­ли. В во­про­сах внеш­ней по­ли­ти­ки Рос­сии де­к­ла­ри­ру­ет идею «го­су­дар­ст­вен­но­го эго­из­ма». С 1993 года ЛДПР уча­ст­ву­ет в ра­бо­те Государственной ду­мы всех со­зы­вов. На вы­бо­рах в декабре 2007 года по­лу­чи­ла 8,14% го­ло­сов из­би­ра­те­лей, фрак­ция ЛДПР - 40 де­пу­та­тов.

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