ЛИБЕРАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ВЕНГРИЯ
ЛИБЕРАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ВЕНГРИЯ - политическая партия в Венгрии.
Образована 1.3.1875 года путём слияния Партии Деака (смотри в статье Деак Ф.) и Партии левого центра во главе с К. Тисой. Выступала за упрочение системы дуалистического устройства Австро-Венгрии (другое название партии - партия 1867 года). Прочно удерживала парламентское большинство, в 1875-1905 годах правящая партия.
Либеральная партия объединяла представителей аристократии, высшего духовенства, средних землевладельцев и крупной финансово-промышленной буржуазии. Лидеру Либеральной партии - К. Тисе удавалось согласовывать интересы либерального и консервативного течений в партии, добиваясь их солидарного голосования в парламенте, что способствовало консолидации системы австро-венгерского дуализма. После отставки К. Тисы с поста премьер-министра противоречия внутри венгерской правящей элиты усилились, что проявилось при парламентском обсуждении вопросов взаимоотношений Церкви и государства, строительства вооруженных сил и заключения экономического соглашения с Австрией на новый срок. К началу XX века эти разногласия привели к внутреннему расколу Либеральной партии на 3 группировки: «старую гвардию» либералов К. Тисы, аграриев А. Аппони и аристократов Д. Андраши Младшего.
В период политического кризиса 1904-1905 годов из Либеральной партии вышли группа Андраши и аграрии, которые присоединились к Партии независимости. Либеральная партия потерпела поражение на выборах в 1905 году, а 11.4.1906 года объявила о самороспуске. Восстановлена И. Тисой в 1910 году под названием «Национальная партия труда», была правящей до своего роспуска в 1918 году.