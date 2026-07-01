ЛИБЕРАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ВЕНГРИЯ

ЛИБЕРАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ВЕНГРИЯ - политическая партия в Венгрии.

Об­ра­зо­ва­на 1.3.1875 года пу­тём слия­ния Пар­тии Деа­ка (смотри в статье Де­ак Ф.) и Пар­тии ле­во­го цен­тра во гла­ве с К. Ти­сой. Вы­сту­па­ла за уп­ро­че­ние сис­те­мы дуа­ли­стического уст­рой­ст­ва Ав­ст­ро-Венг­рии (другое название пар­тии - пар­тия 1867 года). Проч­но удер­жи­ва­ла пар­ла­мент­ское боль­шин­ст­во, в 1875-1905 годах пра­вя­щая пар­тия.

Либеральная партия объ­е­ди­ня­ла пред­ста­ви­те­лей ари­сто­кра­тии , выс­ше­го ду­хо­вен­ст­ва, сред­них зем­ле­вла­дель­цев и круп­ной фи­нан­со­во-промышленной бур­жуа­зии. Ли­де­ру Либеральной партии - К. Ти­се уда­ва­лось со­гла­со­вы­вать ин­те­ре­сы ли­бе­раль­но­го и кон­сер­ва­тив­но­го те­че­ний в пар­тии, до­би­ва­ясь их со­ли­дар­но­го го­ло­со­ва­ния в пар­ла­мен­те, что спо­соб­ст­во­ва­ло кон­со­ли­да­ции сис­те­мы австро-венгерского дуа­лиз­ма. По­сле от­став­ки К. Ти­сы с по­ста пре­мьер-ми­ни­ст­ра про­ти­во­ре­чия внут­ри венгерской пра­вя­щей эли­ты уси­ли­лись, что про­яви­лось при пар­ла­мент­ском об­су­ж­де­нии во­про­сов взаи­мо­от­но­ше­ний Церк­ви и го­су­дар­ст­ва, стро­и­тель­ст­ва воо­руженных сил и за­клю­че­ния эко­но­мического со­гла­ше­ния с Ав­ст­ри­ей на но­вый срок. К началу XX века эти раз­но­гла­сия при­ве­ли к внутреннему рас­ко­лу Либеральной партии на 3 груп­пи­ров­ки: «ста­рую гвар­дию» ли­бе­ра­лов К. Ти­сы, аг­ра­ри­ев А. Ап­по­ни и ари­сто­кра­тов Д. Ан­д­ра­ши Млад­ше­го.

В пе­ри­од по­ли­тического кри­зи­са 1904-1905 годов из Либеральной партии вы­шли груп­па Ан­д­ра­ши и аг­ра­рии, ко­то­рые при­сое­ди­ни­лись к Пар­тии не­за­ви­си­мо­сти. Либеральная партия по­тер­пе­ла по­ра­же­ние на вы­бо­рах в 1905 году, а 11.4.1906 года объ­я­ви­ла о са­мо­рос­пус­ке. Вос­ста­нов­ле­на И. Ти­сой в 1910 году под названием «Национальная пар­тия тру­да», бы­ла пра­вя­щей до сво­его рос­пус­ка в 1918 году.

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