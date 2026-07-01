ЛИБЕРАЛЬНАЯ ПАРТИЯ КАНАДЫ

ЛИБЕРАЛЬНАЯ ПАРТИЯ КАНАДЫ - воз­ник­ла в 1854 году как оп­по­зи­ция пра­вя­щей ли­бе­раль­но - кон­сер­ва­тив­ной коа­ли­ции.

Объ­е­ди­нив в сво­их ря­дах анг­ло- и фран­коя­зыч­ных ре­фор­ми­стов из Верх­ней и Ниж­ней Ка­на­ды, вы­сту­пав­ших с ан­ти­кле­ри­каль­ных по­зи­ций и тре­бо­вав­ших рас­ши­ре­ния из­би­рательных прав. По­сле об­ра­зо­ва­ния в 1867 году Ка­надской кон­фе­де­ра­ции Либеральная партия по­зи­цио­ни­ро­ва­ла се­бя в ка­че­ст­ве сто­рон­ни­цы ре­форм, что по­зво­ли­ло ей по­сте­пен­но ут­вер­дить­ся в ро­ли клю­че­во­го эле­мен­та [на­ря­ду с Кон­сер­ва­тив­ной пар­ти­ей (в 1942-2003 годах Про­грес­сив­но-кон­сер­ва­тив­ной пар­ти­ей)] в двух­пар­тий­ной сис­те­ме стра­ны.

Ос­но­ву идео­ло­гии Либеральной партии со­став­лял ли­бе­ра­лизм британского об­раз­ца. Пер­вый ли­бе­раль­ный пре­мьер-министр А. Ма­кен­зи (за­ни­мал пост в 1873-1878 годах) де­мо­кра­ти­зи­ро­вал пар­ла­мент­ские про­це­ду­ры, ввёл про­то­ко­ли­ро­ва­ние де­ба­тов и тай­ное го­ло­со­ва­ние. Ре­шаю­щее зна­че­ние для ук­ре­п­ления по­зи­ций Либеральной партии име­ла дея­тель­ность У. Ло­рье (пре­мьер-министр в 1896-1911 годах), ка­би­не­ты ко­то­ро­го ве­ли ак­тив­ную им­ми­грационную по­ли­ти­ку, ос­вое­ние западных рай­онов Ка­на­ды и железнодорожное строи­тель­ст­во, со­про­вож­дав­шее­ся промышленным бу­мом и ур­ба­ни­за­ци­ей. Либеральная партия вы­сту­па­ла в этот пе­ри­од за раз­ви­тие сво­бод­ной тор­гов­ли с США, про­тив по­ли­ти­ки про­тек­цио­низ­ма.

С начала 1920-х годов со­ци­аль­но-эко­но­мическая по­ли­ти­ка Либеральной партии пре­тер­пе­ла су­ще­ст­вен­ные из­мене­ния. Ли­бе­раль­ные пра­ви­тель­ст­ва У.Л.М. Кин­га (1921-1926, 1926-1930, 1935-1948 годы), Л. Сен-Ло­ра­на (1948-1957 годы), Л.Б. Пир­со­на (1963-1968 годы) и П. Трю­до (1968-1979, 1980-1984 годы) про­во­ди­ли курс на ак­ти­ви­за­цию государственного вме­ша­тель­ст­ва в эко­но­ми­ку и со­циаль­ную сфе­ру и за­ло­жи­ли фун­дамент ка­надского «го­судар­ст­ва все­об­ще­го бла­го­сос­тоя­ния». В 1927 году ли­бе­ра­лы при­ня­ли пер­вое ка­надское пен­си­он­ное за­ко­но­да­тель­ст­во, в 1940-1970-х годах реа­ли­зо­ва­ли про­грам­мы по­мо­щи без­ра­бот­ным, не­тру­до­спо­соб­ным, мно­го­дет­ным, ак­тив­но со­дей­ст­во­ва­ли раз­ви­тию куль­ту­ры и сфе­ры об­ра­зо­ва­ния. Ук­ре­п­ле­нию ав­то­ри­те­та Либеральной партии спо­соб­ст­во­ва­ла вы­ра­бот­ка ею ком­про­мисс­ных под­хо­дов к ре­ше­нию та­ких ост­рых национальных про­блем, как фран­ко­ка­надский се­па­ра­тизм и фе­де­раль­но-про­винциальные про­ти­во­ре­чия. В 1970 году Либеральная партия смо­гла пре­дот­вра­тить от­де­ле­ние от Ка­на­ды Кве­бе­ка. В пе­ри­од на­хо­ж­де­ния Либеральной партии у вла­сти в 1982 году был дос­тиг­нут кон­сти­туционный су­ве­ре­ни­тет Ка­на­ды. В ус­ло­ви­ях ухуд­ше­ния эко­но­мической конъ­юнк­ту­ры ли­бе­раль­ные ка­би­не­ты Ж.Ж.Ж. Креть­е­на (1993-2003 годы) и П. Мар­ти­на (2003-2006 годы) про­во­ди­ли по­ли­ти­ку со­кра­ще­ния со­ци­аль­ных рас­хо­дов, при­ва­ти­за­ции государственных пред­при­ятий, кон­со­ли­да­ции бюд­же­та и ук­ре­п­ле­ния национальной ва­лю­ты. Внут­ри­пар­тий­ные раз­но­гла­сия и кор­руп­ци­он­ные скан­да­лы ос­ла­би­ли по­зи­ции пар­тии на вы­бо­рах 2006 и 2008 годов. Либеральная партия по­те­ря­ла часть элек­то­ра­та и бы­ла вы­ну­ж­де­на за­нять в пар­ла­мен­те ска­мью оп­по­зи­ции .

Как и другие ка­надские пар­тии, Либеральная партия не име­ет стро­го­го член­ст­ва. Основная партийная дея­тель­ность со­сре­до­то­че­на в пар­ла­мент­ской фрак­ции. Ак­тив­ность сто­рон­ни­ков пар­тии, ор­га­ни­за­ци­ей ко­то­рых за­ни­ма­ют­ся ли­бе­раль­ные ас­со­циа­ции и клу­бы, про­яв­ля­ет­ся пре­имущественно в пе­ри­од из­би­рательных кам­па­ний. Фи­нан­си­ро­ва­ние Либеральной партии осу­ще­ст­в­ля­ет­ся за счёт по­жерт­во­ва­ний круп­но­го биз­не­са, доб­ро­воль­ных взно­сов сто­рон­ни­ков, а так­же пря­мых суб­си­дий из государственного бюд­же­та на ну­ж­ды уча­стия пар­тии в вы­бо­рах.

Официальный цвет Либеральной партии - крас­ный. Эмб­ле­ма - над­пись «liberal», часть ко­то­рой - era (эра, эпо­ха) вен­ча­ет кле­но­вый лист, что сим­во­ли­зи­ру­ет уни­вер­саль­ное зна­че­ние ли­бе­ра­лиз­ма для Ка­на­ды и ис­то­рические за­слу­ги Либеральной партии пе­ред стра­ной.

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