ЛИБЕРАЛЬНАЯ ПАРТИЯ КАНАДЫ
ЛИБЕРАЛЬНАЯ ПАРТИЯ КАНАДЫ - возникла в 1854 году как оппозиция правящей либерально-консервативной коалиции.
Объединив в своих рядах англо- и франкоязычных реформистов из Верхней и Нижней Канады, выступавших с антиклерикальных позиций и требовавших расширения избирательных прав. После образования в 1867 году Канадской конфедерации Либеральная партия позиционировала себя в качестве сторонницы реформ, что позволило ей постепенно утвердиться в роли ключевого элемента [наряду с Консервативной партией (в 1942-2003 годах Прогрессивно-консервативной партией)] в двухпартийной системе страны.
Основу идеологии Либеральной партии составлял либерализм британского образца. Первый либеральный премьер-министр А. Макензи (занимал пост в 1873-1878 годах) демократизировал парламентские процедуры, ввёл протоколирование дебатов и тайное голосование. Решающее значение для укрепления позиций Либеральной партии имела деятельность У. Лорье (премьер-министр в 1896-1911 годах), кабинеты которого вели активную иммиграционную политику, освоение западных районов Канады и железнодорожное строительство, сопровождавшееся промышленным бумом и урбанизацией. Либеральная партия выступала в этот период за развитие свободной торговли с США, против политики протекционизма.
С начала 1920-х годов социально-экономическая политика Либеральной партии претерпела существенные изменения. Либеральные правительства У.Л.М. Кинга (1921-1926, 1926-1930, 1935-1948 годы), Л. Сен-Лорана (1948-1957 годы), Л.Б. Пирсона (1963-1968 годы) и П. Трюдо (1968-1979, 1980-1984 годы) проводили курс на активизацию государственного вмешательства в экономику и социальную сферу и заложили фундамент канадского «государства всеобщего благосостояния». В 1927 году либералы приняли первое канадское пенсионное законодательство, в 1940-1970-х годах реализовали программы помощи безработным, нетрудоспособным, многодетным, активно содействовали развитию культуры и сферы образования. Укреплению авторитета Либеральной партии способствовала выработка ею компромиссных подходов к решению таких острых национальных проблем, как франкоканадский сепаратизм и федерально-провинциальные противоречия. В 1970 году Либеральная партия смогла предотвратить отделение от Канады Квебека. В период нахождения Либеральной партии у власти в 1982 году был достигнут конституционный суверенитет Канады. В условиях ухудшения экономической конъюнктуры либеральные кабинеты Ж.Ж.Ж. Кретьена (1993-2003 годы) и П. Мартина (2003-2006 годы) проводили политику сокращения социальных расходов, приватизации государственных предприятий, консолидации бюджета и укрепления национальной валюты. Внутрипартийные разногласия и коррупционные скандалы ослабили позиции партии на выборах 2006 и 2008 годов. Либеральная партия потеряла часть электората и была вынуждена занять в парламенте скамью оппозиции.
Как и другие канадские партии, Либеральная партия не имеет строгого членства. Основная партийная деятельность сосредоточена в парламентской фракции. Активность сторонников партии, организацией которых занимаются либеральные ассоциации и клубы, проявляется преимущественно в период избирательных кампаний. Финансирование Либеральной партии осуществляется за счёт пожертвований крупного бизнеса, добровольных взносов сторонников, а также прямых субсидий из государственного бюджета на нужды участия партии в выборах.
Официальный цвет Либеральной партии - красный. Эмблема - надпись «liberal», часть которой - era (эра, эпоха) венчает кленовый лист, что символизирует универсальное значение либерализма для Канады и исторические заслуги Либеральной партии перед страной.