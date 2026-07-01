ЛИБЕРАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ГРЕЦИЯ

ЛИБЕРАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ГРЕЦИЯ - политическая партия в Греции.

Ос­но­ва­на в 1910 году Э. Ве­ни­зе­ло­сом, ко­то­рый воз­глав­лял её до 1935 года. Бы­ла пра­вя­щей в 1910-1915 (с пе­ре­ры­ва­ми), 1916-1920, 1924-1925 (с пе­ре­ры­ва­ми), 1926-1928 (в коа­ли­ции с Про­грес­сив­ной пар­ти­ей), 1928-1932, 1933, 1944, 1945-1946, 1947-1949, 1950-1951 годах. В 1936 году ме­ж­ду Либеральной партией и Ком­му­ни­сти­че­ской пар­ти­ей Гре­ции (КПГ) был за­клю­чён пакт о един­ст­ве дей­ст­вий, од­на­ко это не смог­ло вос­пре­пят­ст­во­вать ус­та­нов­ле­нию дик­та­ту­ры И. Ме­так­са­са.

Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны Либеральная партия уча­ст­во­ва­ла в фор­ми­ро­ва­нии греческого пра­ви­тель­ст­ва в из­гна­нии. С 1948 года пар­тию воз­глав­лял сын её ос­но­ва­те­ля С. Ве­ни­зе­лос, за­тем Либеральная партия бы­ла ре­фор­ми­ро­ва­на и в 1961 году со­ста­ви­ла ос­но­ву пар­тии Со­юз цен­тра (на­хо­ди­лась у вла­сти в 1963-1965 годах, су­ще­ст­во­ва­ла до ус­та­нов­ле­ния «Чёр­ных пол­ков­ни­ков дик­та­ту­ры » в 1967-1974 годах).

В 1981 году Либеральная партия вос­соз­да­на Н. Ве­ни­зе­ло­сом, од­на­ко преж­ней под­держ­кой не поль­зо­ва­лась, в по­след­ние го­ды за неё го­ло­су­ет ме­нее 0,1% из­би­ра­те­лей.

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