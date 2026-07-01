ЛИБЕРАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ГРЕЦИЯ
ЛИБЕРАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ГРЕЦИЯ - политическая партия в Греции.
Основана в 1910 году Э. Венизелосом, который возглавлял её до 1935 года. Была правящей в 1910-1915 (с перерывами), 1916-1920, 1924-1925 (с перерывами), 1926-1928 (в коалиции с Прогрессивной партией), 1928-1932, 1933, 1944, 1945-1946, 1947-1949, 1950-1951 годах. В 1936 году между Либеральной партией и Коммунистической партией Греции (КПГ) был заключён пакт о единстве действий, однако это не смогло воспрепятствовать установлению диктатуры И. Метаксаса.
Во время 2-й мировой войны Либеральная партия участвовала в формировании греческого правительства в изгнании. С 1948 года партию возглавлял сын её основателя С. Венизелос, затем Либеральная партия была реформирована и в 1961 году составила основу партии Союз центра (находилась у власти в 1963-1965 годах, существовала до установления «Чёрных полковников диктатуры» в 1967-1974 годах).
В 1981 году Либеральная партия воссоздана Н. Венизелосом, однако прежней поддержкой не пользовалась, в последние годы за неё голосует менее 0,1% избирателей.