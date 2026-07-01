ЛИБЕРАЛИЗМ В РОССИИ

Идеология и общественное движение, по целям своим направленные на обеспечение прав личности. В отношении же средств либерализм нацелен на реформы, компромиссные решения, убеждения и т.п.; плохо сочетаясь с насилием, либерализм в этом отношении резко противостоит революционным идеологиям всех направлений. В современной научной литературе это явление рассматривается как общеевропейский феномен, возникший при переходе от Средневековья к Новому времени.

В России, где либерализм был заимствован, отдельные его проявления можно заметить еще в начале XIX века: в «Плане государственного преобразования» М.М. Сперанского, например, или в деятельности «Союза благоденствия». При этом нужно отметить, что в России этого времени практически отсутствовал так называемый «средний класс», с которым в Европе были связаны основные либеральные начинания; его роль здесь долгое время брали на себя другие силы: отдельные представители бюрократии, просвещенная часть дворянства, позже – интеллигенция. Вместе с целым рядом других особенностей это придавало русскому либерализму весьма своеобразный характер.

Западники и славянофилы

Началом формирования либерализма как цельной идеологии и самостоятельного направления в общественном движении можно считать русское умеренное западничество 1840-х-начала 1850-х годов. Его представители: Т.Н. Грановский, В.П. Боткин, М.Н. Катков, П.В. Анненков и др. Будучи поклонниками Гегеля, они полностью разделяли убеждение этого философа в том, что все человечество развивается по одним и тем же законам, идет по одному и тому же пути. Но разные народы вступают на этот путь отнюдь не одновременно; поэтому одни в своем развитии лидируют, другие – отстают. Россия поздно, только благодаря Петру I, вступила на путь прогресса; зато теперь перспективы ее совершенно ясны: ей предстоит миновать те же вехи развития, которые остались уже позади для обогнавших ее государств, то есть передовых государств Западной Европы. Движение в этом направлении неизбежно должно привести к переменам, пережитым этим странами – к замене подневольного крепостного труда свободным и преобразованию самодержавного строя в конституционный. Основная же задача «образованного меньшинства», к которому относили себя западники, - подготовить русское общество к мысли о необходимости преобразований и воздействовать в соответствующем духе на власть. Понятно, что речь шла не о Николае I – западники пытались работать на будущее, надеясь в перспективе на хорошо подготовленные реформы, которые власть будет проводить в сотрудничестве с обществом. Взгляды и деятельность западников, таким образом, вполне укладываются в понятие «либерализм». Сложнее оценить позицию их «друзей-врагов» - славянофилов: А.С.Хомякова, К.С. Аксакова, Ю.Ф. Самарина, братьев И.В. и П.В. Киреевских, мечтавших о возвращении России на свой особый путь развития, с которого, по их убеждению, ее заставил свернуть Петр I. Мечты эти, в которых важную роль играли общинный строй, православная вера и самодержавная государственность, никак не соответствовали либеральным ценностям. Но следует учесть, что славянофилы резко критически относились к современной им России, прежде всего, из-за крепостного права и деспотического характера государства, мечтая о возобновлении Земских соборов. С оговорками, их стремление освободить крестьян и «смягчить» государственный деспотизм можно рассматривать как своеобразное проявление либерализма.

Предреформенный период

В предреформенную эпоху либеральные настроения выходят за рамки дружеских сообществ. Они ярко проявляются в записках о необходимости преобразований, которые на высочайшее имя пишут западники Б.Н. Чичерин и К.Д. Кавелин, славянофилы А.С. Хомяков и А.И. Кошелев; в публикациях либерально настроенных журналов – в «Отечественных записках», «Русском вестнике», «Русской беседе». В либеральные тона была окрашена и деятельность некоторых представителей бюрократии этого времени – главы морского министерства вел. кн. Константина Николаевича, деятелей Редакционных комиссий Я.И. Ростовцева и Н.А. Милютина, готовивших проект отмены крепостного права, и целого ряда других. Либеральные настроения проникают даже в среду поместного дворянства, в целом настроенного весьма консервативно: вскоре после отмены крепостного права, в начале 1862 года, дворянство Тверской губернии обратилось к Александру II с адресом. Царю предлагалось передать дело преобразования страны «собранию выборных от всего народа без различия сословий».

Земство

В пореформенной России этот вопрос – о привлечении в той или иной форме представителей народа к участию в обсуждении положения страны и разработке новых законов - становится самым насущным для русского либерализма. Одной из базовых основ этого постоянного стремления являлось земство. Земские деятели почти сразу же после создания в России в 1864 году системы местного самоуправления стали выражать недовольство ее несовершенным, урезанным характером. Земские органы создавались только на двух административно-территориальных уровнях: в уездах и в губерниях; либерально же настроенные земцы постоянно, на протяжении нескольких десятилетий поднимали вопрос – подавая прошения и адреса правительству – об «увенчании здания», то есть о создании всероссийского земского органа. Подобное нововведение означало бы серьезный шаг на пути к конституционному ограничению царской власти. Эти конституционные устремления земцев, представлявших, в основном, не очень многочисленную, но весьма энергичную группировку увлеченных либерализмом помещиков, разделялись многими представителями «солидной» интеллигенции – профессорами университетов, юристами, литераторами. Однако власть подобные устремления упорно игнорировала.

Ближе всего к осуществлению скромные мечты русских либералов были в 1881 году, когда Александр II, напуганный террором «Народной воли», дал согласие на реализацию проекта тогдашнего министра внутренних дел М.Т. Лорис-Меликова. Тот предлагал привлекать представителей от земств и городских дум в «приготовительные комиссии», которые должны были разрабатывать законопроекты, и в Государственный совет, где эти законопроекты должны были обсуждаться, прежде чем пойти на утверждение к царю. При всей своей ограниченности проект Лорис-Меликова в какой-то степени отвечал стремлениям либеральной общественности. Однако Александр II был убит террористами, а его сын и преемник Александр III сразу же после прихода к власти в апреле 1881 года издал манифест, в котором заявил, что будет всячески укреплять самодержавную власть и охранять «от всяких на нее поползновений». Затем наступил длительный период реакции.

Кружок "Беседа". Журнал "Освобождение". "Союз Освобождения"

Вехой, после которой либеральное движение вступило в период развития и консолидации, стали 1891-1892 голодные годы, когда правительство, явно неспособное своими силами справиться с этой бедой, вынуждено было ослабить на какое-то время контроль над земской и другими видами общественной деятельности. С этого времени земства разных губерний гораздо более активно, чем раньше, стали устанавливать контакты друг с другом, налаживать связи со своими единомышленниками в интеллигентской среде. Эти процессы, в конце концов, привели к тому, что в 1899 году лидеры земств разных губерний – братья Павел и Петр Долгорукие, Д.И. Шаховской, Ф.А. Головин, Д.Н. Шипов – рискнули объединиться негласно. В 1899 году они создали кружок «Беседа», внешне имевший характер частного дружеского собрания. Между тем он стал, по сути, координационным центром, который немало сделал для преодоления несогласованности в деятельности земств, для упрочения рабочих связей между ними. Кроме того, именно в этом кружке было налажено постоянное и плодотворное сотрудничество между земцами и либеральной интеллигенцией. Кружок посещали известный историк М.Н. Милюков, адвокат В.А. Маклаков и многие другие. Одним из главным результатов этого общения стали знаменитые тематические сборники «Беседы» - «Крестьянский строй», «Политический строй», «Мелкая земская единица», - в которых на хорошей научной основе разрабатывались принципиально важные для либералов социально-экономические и политические проблемы.

Следующим шагом стало издание в 1902 году за границей либерального нелегального журнала «Освобождение». Редактировал его известный ученый и общественный деятель П.Б. Струве, свою главную задачу видевший в последовательной пропаганде конституционных преобразований в России. Журнал сыграл серьезную идейную и организационную роль в создании организации уже не «дружеского», а откровенно политического характера – «Союза освобождения». Он объединял целый ряд либеральных кружков, существовавших в разных городах России, под руководством признанных лидеров этого движения: земцев Павла Ф. Долгорукого, И.И. Петрункевича, Н.Н. Львова, ученых и публицистов В.Я. Богучарского, С.Н. Прокоповича, С.Н. Булгакова. Главной задачей своей «Союз» считал ограничение самодержавной власти и с этой целью вел широкую издательскую деятельность, пытался влиять на рабочее движение, разрабатывал проекты преобразований. В 1904 году «Союз» организовал «банкетную кампанию» - либералы устраивали банкеты, на которых публично призывали к «коренным реформам». Однако, при всем этом, организация носила достаточно аморфный характер: программные требования самого общего характера позволяли находиться в ней людям с разными убеждениями – от достаточно решительных демократов до весьма умеренных конституционалистов.

Манифест 17 октября 1905 года. Кадеты и октябристы

Окончательное размежевание по политическим интересам в либеральном лагере произошло в разгар первой русской революции 1905-1907 годов, когда Манифестом 17 октября 1905 года был представлена возможность легально создавать политические партии. Вместе с целым рядом однодневок, в это время были учреждены партии, последовательно воплотившие две стороны российского либерализма. Одна из них, Конституционно-демократическая (кадеты), включила в себя многих наиболее решительно настроенных членов «Союза освобождения», земцев и интеллигентов: И.И. Петрункевича, П.Н. Милюкова, В.А. Маклакова и пр. Эта партия была настроена на то, чтобы не останавливаться на достигнутом, но стараться заставить самодержавие пойти на более серьезные уступки: расширить достаточно куцые права Государственной думы, поставив царское правительство в большую зависимость от нее; конфисковать часть помещичьих земель в пользу крестьян; ввести 8-часовой рабочий день. В качестве средств, с помощью которых кадеты пытались достичь желаемого, они допускали призывы о поддержке, обращенные к населению (Выборгское воззвание), сотрудничество с крестьянскими депутатами («трудовиками») в думе и тому подобное. То есть, порицая в принципе «ужасы революции», кадеты нередко готовы были использовать их в своих целях, нарушая тем самым один из главных принципов либерализма – отказ от насилия.

«Союз 17 октября» (октябристы) был партией, объединившей людей гораздо более солидных и, соответственно, осторожных. В нее входили крупные помещики: Д.Н. Шипов, М.В. Родзянко, П.Л. Корф, и предприниматели, самой яркой фигурой из которых был бессменный лидер октябристов А.И. Гучков. «Союз 17 октября» был партией, исповедовавшей либерализм предельно умеренный – на грани с консерватизмом. Это следовало уже из ее названия – Манифест 17 октября, даровавший россиянам очень плохо соблюдавшиеся свободы, удовлетворял октябристов полностью. Они были крайне умерены в своих программных требованиях, заботясь, прежде всего, о развитии промышленности и сельского хозяйства за счет государства и основной массы населения. Столь же сдержаны были они и в средствах, тщательно избегая какой бы то ни было «демагогии». Наиболее ярким проявлением их сервильной сущности по отношению к правительству стала безусловная поддержка всех действий его главы П.А. Столыпина на протяжении нескольких лет (1906-1910).

Прогрессисты

Позже всех из значительных либеральных партий, под занавес существования царской России, в 1913 году сформировалась партия прогрессистов. Партия эта в своих немногочисленных рядах объединила молодых, энергичных и очень богатых людей – крупных московских предпринимателей, среди которых наиболее значимую роль играли А.И. Коновалов и братья П.П. и В.П. Рябушинские. Разделяя во многом политические позиции кадетов, они сходились с октябристами в стремлении всячески способствовать капиталистическому предпринимательству. Прогрессисты претендовали на роль силы, способной сплотить все либеральное движение, и активно работали в этом направлении – прежде всего, в думе. В создании в годы Первой мировой войны знаменитого Прогрессистского блока, объединившего почти все оппозиционные фракции и в определенной степени повлиявшего на крушение монархии, эта партия сыграла важную роль.