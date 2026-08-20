ЛИБЕРАЛИЗМ

ЛИБЕРАЛИЗМ - общее обозначение различных форм социально-политической мысли и практики Нового и Новейшего времени.

Вос­хо­дя­щих в сво­ём ге­не­зи­се к воз­ник­шей в XVII-XVIII веках ра­цио­на­ли­стической и про­све­тительской кри­ти­ке западноев­ропейского со­слов­но­го об­ще­ст­ва, аб­со­лю­тиз­ма и кле­ри­ка­лиз­ма. Тер­мин «Либерализм» воз­ник в испанских кор­те­сах в 1810 году, обо­зна­чая фрак­цию ан­ти­аб­со­лю­ти­ст­ской ори­ен­та­ции, и по­сле это­го бы­ст­ро рас­про­стра­нил­ся по Ев­ро­пе.

Фор­ми­ро­ва­ние идео­ло­гии ли­бе­ра­лиз­ма .

Скла­ды­ваю­щие­ся на­чи­ная с XVII века фи­лософские ос­но­ва­ния Либерализма вклю­ча­ют идеи ве­ро­тер­пи­мо­сти (то­ле­рант­но­сти), ин­ди­ви­ду­аль­ной сво­бо­ды, по­ня­той пре­ж­де все­го как за­щи­щён­ность че­ло­ве­ка от по­ли­тического про­из­во­ла, вер­хо­вен­ст­ва ра­цио­наль­но обос­но­ван­но­го пра­ва, прав­ле­ния с со­гла­сия на­ро­да (в тео­ри­ях об­ще­ст­вен­но­го до­го­во­ра - уч­ре­ж­дён­но­го на­ро­дом), пра­ва на ча­ст­ную соб­ст­вен­ность, ис­тол­ко­ван­ную в то вре­мя ско­рее нрав­ст­вен­но и по­ли­ти­че­ски, чем юри­ди­че­ски и эко­но­ми­че­ски. Эти идеи, по-раз­но­му ак­цен­ти­ро­ван­ные, раз­ви­ва­лись та­ки­ми мыс­ли­те­ля­ми, как Т. Гоббс, Дж. Локк, Б. Спи­но­за, С. Пу­фен­дорф, П. Бейль и др.

В XVIII веке Либерализм ста­но­вит­ся идео­ло­ги­че­ским и, в из­вест­ном смыс­ле, по­ли­тическим те­че­ни­ем, от­час­ти оп­ре­де­ляя со­бой со­дер­жа­ние по­ня­тия Про­све­ще­ния. Уси­лия­ми французских фи­зио­кра­тов (Ф. Ке­нэ, П. Мер­сье де ла Ривь­ер, А.Р. Ж. Тюр­го) и шотландских про­све­ти­те­лей (Д. Юм, А. Смит, Дж. Мил­лар, А. Фер­гю­сон) соз­да­ёт­ся по­ли­тическая эко­но­мия, Ш. Мон­тес­кьё и его по­сле­до­ва­те­ли раз­ра­ба­ты­ва­ют кон­цеп­цию раз­де­ле­ния вла­стей - од­ну из важ­ней­ших по­ли­тических идей Либерализма. В этой же тра­ди­ции, как и вне её, - У. Блэкс­то­ном, И. Бен­та­мом, от­ца­ми-ос­но­ва­те­ля­ми США (Т. Джеф­фер­со­ном, Дж. Ме­ди­со­ном, А. Га­миль­то­ном) - фор­ми­ру­ет­ся современный кон­сти­ту­цио­на­лизм (при опо­ре на идеи Дж. Лок­ка и ис­то­рический опыт Английской ре­во­лю­ции, в ча­ст­но­сти Билль о пра­вах 1689 года). Ч. Бек­ка­риа фор­му­ли­ру­ет идею «гу­ма­ни­сти­че­ско­го» пра­ва, в тру­дах И. Кан­та и И. Бен­та­ма скла­ды­ва­ют­ся влия­тель­ные до настоящего вре­ме­ни тео­рии мо­ра­ли - эти­ка дол­га (де­он­то­ло­гия) и ути­ли­та­ризм. Об­щий об­лик Либерализма - под влия­ни­ем в пер­вую оче­редь Воль­те­ра и эн­цик­ло­пе­ди­стов (Д. Ди­д­ро, Ж.Л. Д’Аламбера, П. Голь­ба­ха и др.) - при­ни­ма­ет всё бо­лее свет­ский ха­рак­тер, а в отдельных сво­их про­яв­ле­ни­ях Либерализм ста­но­вит­ся атеи­сти­че­ским.

Либерализм явил­ся пер­вым те­че­ни­ем мыс­ли, в ко­то­ром об­су­ж­да­лись и пред­вос­хи­ща­лись ха­рак­тер­ные про­бле­мы современного об­ще­ст­ва, в то вре­мя толь­ко ещё фор­ми­ро­вав­ше­го­ся. В XVIII веке, вплоть до Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века, Либерализму про­ти­во­стоя­ли толь­ко различные вер­сии тра­ди­цио­на­лиз­ма. Лишь позд­нее, в хо­де этой ре­во­лю­ции и по­сле неё и в ка­че­ст­ве ре­ак­ции на по­ли­тические по­бе­ды и по­ра­же­ния ран­не­го Либерализма, об­ра­зуют­ся два других клю­че­вых те­че­ния современной мыс­ли – кон­сер­ва­тизм и со­циа­лизм. Так фор­ми­ру­ет­ся мо­дуль современного ми­ро­по­ни­ма­ния, мно­го­крат­но пе­ре­страи­вав­ший­ся в XIX и XX веках, но не­из­мен­но со­хра­няю­щий свои основные ком­по­нен­ты.

Раз­ви­тие Либерализма в XVIII веке по­ро­ди­ло и боль­шое мно­го­об­ра­зие его форм. Так, в шотландском Про­све­ще­нии бы­ла от­верг­ну­та идея об­ще­ст­вен­но­го до­го­во­ра, а ес­те­ст­вен­ное пра­во све­де­но по су­ще­ст­ву к по­зи­тив­но­му пра­ву. Ве­ра во все­мо­гу­ще­ст­во и са­мо­стоя­тель­ность ра­зу­ма бы­ла кри­ти­че­ски пе­ре­ос­мыс­ле­на шотландскими фи­ло­со­фа­ми, то­гда как Либерализм кан­тов­ско­го тол­ка фор­ми­ро­вал­ся в пря­мой по­ле­ми­ке с ни­ми (пре­жде все­го с Д. Юмом). «Не­от­чу­ж­дае­мые пра­ва» че­ло­ве­ка, став­шие не толь­ко крае­уголь­ным кам­нем не­ко­то­рых вер­сий Либерализма, но и его по­ли­тическим зна­ме­нем (в Американской и Французской ре­во­лю­ци­ях), бы­ли с пре­зре­ни­ем объ­яв­ле­ны И. Бен­та­мом «че­пу­хой на хо­ду­лях». Ори­ен­та­ции на про­све­щён­ный аб­со­лю­тизм как наи­бо­лее аде­к­ват­ный, или да­же един­ст­вен­но воз­мож­ный, ин­ст­ру­мент реа­ли­за­ции ре­фор­ма­тор­ских про­грамм про­ти­во­стоя­ли вос­при­ятие го­су­дар­ст­ва как «не­об­хо­ди­мо­го зла» и стрем­ле­ние, по воз­мож­но­сти, «ми­ни­ми­зи­ро­вать» его (например, у Т. Пей­на и К.В. фон Гум­больд­та).

Ос­нов­ные те­че­ния и про­бле­мы со­вре­мен­но­го ли­бе­ра­лиз­ма.

В кон­флик­тах внут­ри мно­же­ст­ва различных вер­сий Либерализма и ме­ж­ду ним и другими та­ки­ми же мно­го­об­раз­ны­ми те­че­ния­ми (кон­сер­ва­тиз­мом, со­циа­лиз­мом, на­цио­на­лиз­мом, фун­да­мен­та­лиз­мом и т. д.) про­ис­хо­ди­ло раз­ви­тие различных форм Либерализма, не­ред­ко со­дер­жа­тель­но ме­няв­ших­ся на­столь­ко, что они те­ря­ли сход­ст­во ме­ж­ду со­бой и свои­ми «пра­ро­ди­те­ля­ми» из эпо­хи Про­све­ще­ния. В то же вре­мя воз­ни­ка­ли сим­био­зы не­ко­то­рых вер­сий Либерализма и других идео­ло­гических те­че­ний, например ли­бе­раль­ный со­циа­лизм в ду­хе К. Рос­сел­ли или Л. Хоб­хау­са, а так­же по­смерт­но опуб­ли­ко­ван­ных «Глав о со­циа­лиз­ме» Дж.С. Мил­ля, современный не­оли­бе­ра­лизм (Л. фон Ми­зес, М. Фрид­мен, А. Шварц и др.) - по су­ще­ст­ву лишь ра­ди­каль­ная вер­сия ка­пи­та­ли­стического кон­сер­ва­тиз­ма, «ли­бе­раль­ный на­цио­на­лизм», вос­хо­дя­щий к иде­ям Дж. Мад­зи­ни о «нрав­ст­вен­ной то­таль­но­сти на­ции», вы­страи­вае­мой в со­от­вет­ст­вии с уни­вер­саль­ны­ми цен­но­стя­ми прав че­ло­ве­ка.

В це­лом мож­но вы­де­лить пять главных те­че­ний ли­бе­раль­ной мыс­ли, сло­жив­ших­ся в XX веке: 1) уче­ния, вос­про­из­во­дя­щие тео­рии об­ще­ст­вен­но­го до­го­во­ра и ес­те­ст­вен­ных прав (Дж. Ролз, различные вер­сии дис­кур­сив­ной эти­ки - Ю. Ха­бер­мас и др.); 2) кон­цеп­ции спон­тан­но­го по­ряд­ка, про­дол­жаю­щие тра­ди­ции шотландского Про­све­ще­ния (Ф.А. фон Хай­ек, У. Бак­ли Млад­ший и др.); 3) современный ути­ли­та­ризм в раз­ных его вер­си­ях (П. Зин­гер, К. Эр­роу, Г. Бек­кер, Ф. Найт); 4) ге­гель­ян­ские вер­сии Либерализма (Б. Кро­че, Р. Кол­лин­гвуд и др.); 5) праг­ма­тизм и не­оп­раг­ма­тизм (Дж. Дьюи, Р. Рор­ти и др.). Мож­но го­во­рить и о на­рас­таю­щей эк­лек­тич­но­сти современных кон­цеп­ций Либерализма, что, по мне­нию его кри­ти­ков (Ч.Р. Миллс и др.), яв­ля­ет­ся од­ной из при­чин его ба­на­ли­за­ции. По­ли­тическую при­чи­ну этой тен­ден­ции кри­ти­ки ви­дят в том, что современный Либерализм пре­вра­ща­ет­ся в «праг­ма­ти­че­ское и со­цио­ло­ги­че­ское» опи­са­ние ме­ха­низ­мов функ­цио­ни­ро­ва­ния западного об­ще­ст­ва, ко­то­рое уже не спо­соб­но оце­нить эти ме­ха­низ­мы с точ­ки зре­ния рос­та или убы­ва­ния сво­бо­ды (Дж. Данн).

Внутренняя ди­на­ми­ка современного Либерализма оп­ре­де­ля­ет­ся дис­кус­сия­ми по сле­дую­щим клю­че­вым те­мам. Пер­вая те­ма: дол­жен ли Либерализм в ка­че­ст­ве сво­ей главной це­ли стре­мить­ся к ог­ра­ни­че­нию при­ну­ж­даю­щей вла­сти лю­бо­го пра­ви­тель­ст­ва (Ф.А. фон Хай­ек) или это вто­ро­сте­пен­ный во­прос, ре­шае­мый в за­ви­си­мо­сти от то­го, как Либерализм справ­ля­ет­ся со сво­ей важ­ней­шей за­да­чей - под­дер­жа­ни­ем ус­ло­вий, без ко­то­рых не­воз­мож­на сво­бод­ная реа­ли­за­ция че­ло­ве­ком сво­их спо­соб­но­стей (Т.Х. Грин)? В цен­тре этих дис­кус­сий - от­но­ше­ние го­су­дар­ства и об­ще­ст­ва, функ­ции и до­пус­ти­мые мас­шта­бы дея­тель­но­сти пер­во­го ра­ди обес­пе­че­ния сво­бо­ды раз­ви­тия ин­ди­ви­да и со­об­ще­ст­ва лю­дей. Вто­рая те­ма: дол­жен ли Либерализм быть «цен­но­ст­но ней­траль­ным», слу­жить сво­его ро­да «чис­той» тех­ни­кой за­щи­ты ин­ди­ви­ду­аль­ной сво­бо­ды без­от­но­си­тель­но к тем цен­но­стям, ко­торым при­вер­жен сво­бод­ный че­ло­век (Дж. Ролз, Б. Ак­кер­ман), или же он во­пло­ща­ет оп­ре­де­лён­ные цен­но­сти (гу­ман­но­сти, со­ли­дар­но­сти, спра­вед­ли­во­сти и др.), заб­ве­ние ко­то­рых чре­ва­то для не­го са­мо­го па­губ­ны­ми по­след­ст­вия­ми (У. Гал­стон, М. Уол­цер)? При вто­ром под­хо­де ни «цен­но­ст­ная ней­траль­ность», ни мо­раль­ный ре­ля­ти­визм для Либерализма не при­ем­ле­мы. Ось этих дис­кус­сий - нор­ма­тив­ное со­дер­жа­ние Либерализма и его во­пло­ще­ние в ин­сти­ту­тах современного об­ще­ст­ва. Тре­тья те­ма: как свя­за­ны по­ли­тическая сво­бо­да и ча­ст­ная соб­ст­вен­ность, го­во­ря ши­ре - ка­пи­та­лизм? Здесь про­ти­во­сто­ят Либерализм эко­но­ми­че­ский и нрав­ст­вен­но-по­ли­ти­че­ский. Суть пер­во­го мож­но пе­ре­дать фор­му­лой Либерализма фон Ми­зе­са: «Про­грам­ма ли­бе­ра­лиз­ма, если её сжа­то вы­ра­зить од­ним сло­вом, чи­та­лась бы так: соб­ст­вен­ность, т. е. част­ное вла­де­ние средст­ва­ми про­из­вод­ст­ва... Все ос­таль­ные тре­бо­ва­ния ли­бе­ра­лиз­ма вы­те­ка­ют из это­го фун­да­мен­таль­но­го тре­бо­ва­ния» (Ми­зес Л. фон. Ли­бе­ра­лизм. М., 2001. С.24). Суть нрав­ст­вен­но-по­ли­ти­че­ско­го Либерализма со­сто­ит в том, что связь сво­бо­ды и ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти не од­но­знач­на и не яв­ля­ет­ся не­из­мен­ной в раз­ных ис­то­рических об­стоя­тель­ст­вах. По сло­вам Б. Кро­че, сво­бо­да «долж­на иметь сме­лость при­нять сред­ст­ва со­ци­аль­но­го про­грес­са, ко­то­рые... яв­ля­ют­ся раз­но­об­раз­ны­ми и про­ти­во­ре­чи­вы­ми», и рас­смат­ри­вать сво­бод­ный ры­нок лишь как «один из воз­мож­ных ти­пов эко­но­ми­че­ско­го по­ряд­ка» (Croce B. My Philosophy and other essays on the moral and political problems of our time. L., 1949. P. 108).

Ха­рак­тер­ная для Либерализма убе­ж­дён­ность в воз­мож­но­сти со­вер­шен­ст­во­ва­ния лю­бых об­щественных ин­сти­ту­тов по­лу­ча­ет своё во­пло­ще­ние лишь в кон­крет­ной со­ци­аль­ной прак­ти­ке, век­тор ко­то­рой за­ви­сит от во­ли и ор­га­ни­за­ции лю­дей. По сло­вам Р.Г. Да­рен­дор­фа, «нет та­ко­го со­стоя­ния, в ко­то­ром ли­бе­ра­лизм был бы реа­ли­зо­ван пол­но­стью. Ли­бе­ра­лизм все­гда есть про­цесс… по­сред­ст­вом ко­то­ро­го ис­сле­ду­ют­ся но­вые воз­мож­но­сти для боль­ше­го чис­ла лю­дей. Ка­ж­дый раз этот про­цесс тре­бу­ет но­вых им­пуль­сов для при­да­ния ему энер­гии» (Dahrendorf R. The future tasks of libera­lism: a political agenda. L., 1988. P. 29).

Ли­бе­ра­лизм в со­ци­аль­но-по­ли­ти­че­ской прак­ти­ке.

Прак­тическое во­пло­ще­ние идей Либерализма, по край­ней ме­ре с конца XVIII века, про­ис­хо­ди­ло на не­сколь­ких уров­нях: а) мас­со­во­го соз­на­ния; б) по­ли­тической идео­ло­гии и пар­тий­ных про­грамм; в) по­ли­тических ин­сти­ту­тов - в пер­вую оче­редь пар­тий, на­зы­вав­ших и/или счи­тав­ших се­бя ли­бе­раль­ны­ми, и т. н. ли­бе­раль­но­го го­су­дар­ст­ва. На этих уров­нях судь­ба Либерализма скла­ды­ва­лась по-раз­но­му.

В XVIII веке Либерализм был ско­рее осоз­на­ни­ем «фрон­ди­рую­щей» ари­сто­кра­ти­ей и ли­ца­ми сво­бод­ных про­фес­сий на­рас­тав­ше­го кри­зи­са «ста­ро­го по­ряд­ка», чем клас­со­вой идео­ло­ги­ей бур­жуа­зии. Да­же британская по­ли­тическая эко­но­мия, от­ра­жав­шая дух фор­ми­рую­ще­го­ся ком­мер­че­ско­го об­ще­ст­ва, весь­ма сдер­жан­но от­но­си­лась к сред­ним клас­сам. А. Смит в «Бо­гат­ст­ве на­ро­дов» (глава 11) при­зы­вал об­ще­ст­во к бди­тель­но­сти в от­но­ше­нии «куп­цов и про­мыш­лен­ни­ков», все­гда склон­ных «об­ма­ны­вать и уг­не­тать». На Ев­ропейском кон­ти­нен­те Либерализм от­ли­чал­ся от­кры­той не­при­яз­нью к «про­сто­лю­ди­нам» и пол­ным не­ве­ри­ем в спо­соб­ность на­ро­да управ­лять со­бой или хо­тя бы, как вы­ра­жал­ся Ш. Мон­тес­кьё, об­су­ж­дать по­ли­тические де­ла. От­но­ше­ние к де­мо­кра­тии бы­ло ис­клю­чи­тель­но не­га­тив­ным, и да­же, например, от­цы-ос­но­ва­те­ли Американской рес­пуб­ли­ки, уч­ре­ж­дав­шие пред­ста­ви­тель­ное прав­ле­ние, ви­де­ли его главное до­сто­ин­ст­во в том, что оно мо­жет «соз­дать си­лу, не­за­ви­си­мую от боль­шин­ст­ва, т. е. от са­мо­го об­ще­ст­ва» (Мэ­ди­сон Дж., Га­миль­тон А. К на­ро­ду шта­та Нью-Йорк. № 51 // Фе­де­ра­лист. М., 1994. С. 349). В этих ус­ло­ви­ях не при­хо­дит­ся го­во­рить о при­сут­ст­вии Либерализма на уров­не мас­со­во­го соз­на­ния, хо­тя он уже и вы­сту­пил в ка­че­ст­ве по­ли­тической идео­ло­гии.

Си­туа­ция ме­ня­ет­ся в XIX веке - ад­ре­са­та­ми Либерализма ста­но­вят­ся под­ни­маю­щие­ся бур­жу­аз­ные сред­ние клас­сы, ин­тел­ли­ген­ция, про­све­щён­ная часть чи­нов­ни­че­ст­ва и но­вые (мел­кие и сред­ние) зем­ле­вла­дель­цы, адап­ти­ро­вав­шие­ся к ры­ноч­ным ус­ло­ви­ям хо­зяй­ст­во­ва­ния. На­сту­па­ет «зо­ло­той век» клас­сических ли­бе­раль­ных пар­тий, об­раз­цом ко­то­рых мож­но счи­тать английскую Ли­бе­раль­ную пар­тию под руководством У.Ю. Глад­сто­на, и пар­ла­мен­та­риз­ма как ор­га­на мне­ний и во­ли на­ро­да, по­став­лен­но­го в центр государственного уст­рой­ст­ва. Как пи­сал ещё Воль­тер, «па­ла­та об­щин и есть под­лин­ная на­ция...».

Од­на­ко и в этих ус­ло­ви­ях Либерализм ос­та­вал­ся идео­ло­ги­ей мень­шин­ст­ва, а его ре­аль­ное про­ник­но­ве­ние в не­при­ви­ле­ги­ро­ван­ные слои бы­ло ни­чтож­ным. «На­ци­ей», пред­став­лен­ной в пар­ла­мен­те, бы­ло имен­но это мень­шин­ст­во вме­сте с мень­шин­ст­вом, пред­став­лен­ным кон­сер­ва­тив­ны­ми пар­тия­ми (все­об­щее из­би­ратеьное пра­во - для лиц стар­ше 21 го­да - бы­ло вве­де­но в Ве­ли­ко­бри­та­нии, этой «ко­лы­бе­ли ми­ро­во­го ли­бе­ра­лиз­ма», толь­ко в 1928 году!). При этом наи­бо­лее ре­ши­тель­ная оп­по­зи­ция рас­ши­ре­нию из­би­рательного пра­ва ис­хо­ди­ла то­гда имен­но от ли­бе­ра­лов «ман­че­стер­ско­го тол­ка» (Ман­че­стер стал в то вре­мя «сто­ли­цей» ка­пи­та­ли­стической ин­ду­ст­ри­аль­ной ре­во­лю­ции): они опа­са­лись, что их соб­ст­вен­ность мо­жет ока­зать­ся под уг­ро­зой со сто­ро­ны не­иму­щих, по­лу­чаю­щих че­рез рас­ши­ре­ние из­би­рательного пра­ва влия­ние на дея­тель­ность го­су­дар­ст­ва. От­но­ше­ния ме­ж­ду Либерализмом и де­мо­кра­ти­ей ос­та­ва­лись на­пря­жён­ны­ми на про­тя­же­нии все­го XIX века. Современный «де­мо­кра­ти­че­ский ка­пи­та­лизм» есть про­дукт тя­жё­лой и дол­гой по­ли­тической борь­бы, в ко­то­рой и ли­бе­ра­лиз­му, и де­мо­кра­тии при­шлось пой­ти на серь­ёз­ные вза­им­ные ус­туп­ки.

В XX веке, осо­бен­но по­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны, оче­ви­ден упа­док ли­бе­раль­ных пар­тий, при­том что идеи Либерализма - цен­но­сти рын­ка, прав че­ло­ве­ка, «про­це­дур­ной де­мо­кра­тии» и т. п. по­лу­чи­ли уни­вер­саль­ное при­зна­ние. В Ли­бе­раль­ном ин­тер­на­цио­на­ле (ос­но­ван в 1947 году) пред­став­ле­ны пар­тии 46 стран, но лишь од­на из них - ка­надская Ли­бе­раль­ная пар­тия - пе­рио­ди­че­ски ста­но­вит­ся пра­вя­щей. Пар­тии в Япо­нии и Ав­ст­ра­лии, на­зы­ваю­щие се­бя ли­бе­раль­ны­ми и по­сто­ян­но (как пер­вая) ли­бо вре­мя от вре­ме­ни (как вто­рая) на­хо­дя­щие­ся у вла­сти, фак­ти­че­ски яв­ля­ют­ся кон­сер­ва­тив­ны­ми. У других ли­бе­раль­ных пар­тий шан­сов прий­ти к вла­сти прак­тиче­ски нет. Об­раз­цо­вая для XIX века английская Ли­бе­раль­ная пар­тия пре­кра­ти­ла су­ще­ст­во­ва­ние в 1988 году, слив­шись с со­ци­ал-де­мо­кра­та­ми (про­тив­ни­ки слия­ния «вос­ста­но­ви­ли» её в 1989 году, но её по­ли­тический вес со­вер­шен­но ни­что­жен). В то же вре­мя поч­ти все влия­тель­ные пар­тии западных стран ста­ли ли­бе­раль­ны­ми и труд­но раз­ли­чи­мы в про­грамм­ном от­но­ше­нии. Серь­ёз­ные идео­ло­гические и стра­те­гические раз­но­гла­сия, ко­то­рые ещё до 2-й ми­ро­вой вой­ны со­хра­ня­лись ме­ж­ду со­ци­ал-де­мо­кра­та­ми и либералами, со­шли на нет. Ра­ди­каль­ная оп­по­зи­ция сле­ва и спра­ва прак­ти­че­ски ис­чез­ла, во вся­ком слу­чае на уров­не пар­ла­мент­ско­го пред­ста­ви­тель­ст­ва. По­ли­ти­ка пе­ре­ста­ла быть «спо­ром об иде­ях» и пре­вра­ти­лась в ад­ми­ни­ст­ри­ро­ва­ние, час­то по­хо­жее на «кри­зис­ный ме­недж­мент». Всё это от­ра­жа­ет сло­жив­ший­ся в мас­совом соз­на­нии кон­сен­сус от­но­си­тель­но ба­зис­ных ли­бе­раль­ных цен­но­стей, вос­при­ни­мае­мых как са­мо­оче­вид­ный факт и став­ших сво­его ро­да ба­наль­но­стя­ми.

Ли­бе­ра­лизм в эко­но­ми­ке.

Тео­ре­ти­ки клас­сического Либерализма ут­вер­жда­ли без­ус­лов­ный при­ори­тет ин­ди­ви­ду­аль­ных прав на соб­ст­вен­ность и сво­бо­ду вы­бо­ра эко­но­мического по­ве­де­ния. Со­глас­но А. Сми­ту, нравственная жизнь и эко­но­мическая дея­тель­ность долж­ны быть ос­во­бо­ж­де­ны от ди­рек­тив со сто­ро­ны го­су­дар­ст­ва, а сво­бод­ный ры­нок в про­цес­се ес­тественного са­мо­ре­гу­ли­ро­ва­ния спо­со­бен дос­тичь боль­шей про­из­во­ди­тель­но­сти, чем ры­нок со мно­же­ст­вом ог­ра­ни­че­ний: «Каж­до­му че­ло­ве­ку, по­ка он не на­ру­ша­ет за­ко­нов спра­вед­ли­во­сти, пре­до­став­ля­ет­ся со­вер­шен­но сво­бод­но пре­сле­до­вать по собст­вен­но­му ра­зу­ме­нию свои ин­те­ре­сы и кон­ку­ри­ро­вать сво­им тру­дом и ка­пи­та­лом с тру­дом и ка­пи­та­лом дру­го­го ли­ца и це­ло­го клас­са» (Смит А. Ис­сле­до­ва­ние о при­ро­де и при­чи­нах бо­гат­ст­ва на­ро­дов. М., 2007. С. 647). От­стаи­вае­мый пред­ста­ви­те­ля­ми Либерализма прин­цип не­вме­ша­тель­ст­ва го­су­дар­ст­ва в эко­но­ми­ку (laissez-faire) вклю­ча­ет в се­бя от­сут­ст­вие государственных суб­си­дий и различных барь­е­ров для тор­гов­ли; стои­мость то­ва­ров и ус­луг долж­на оп­ре­де­лять­ся ис­клю­чи­тель­но ры­ноч­ны­ми си­ла­ми.

Ос­но­вой эко­но­ми­ки яв­ля­ет­ся «сво­бод­ное ча­ст­ное пред­при­ятие». Главной за­да­чей го­су­дар­ст­ва счи­та­ет­ся обес­пе­че­ние ста­биль­ных пра­вил иг­ры - сле­дить за со­блю­де­ни­ем за­кон­но­сти, пре­ду­пре­ж­дать воз­мож­ное на­си­лие, под­дер­жи­вать ус­той­чи­вость де­неж­ной сис­те­мы и обес­пе­чи­вать сво­бо­ду рын­ков; пред­по­ла­га­ет­ся, что ме­ж­ду от­вет­ст­вен­но­стью пра­ви­тель­ст­ва и ин­ди­ви­дов дол­жен быть ба­ланс и го­су­дар­ст­во долж­но ре­шать лишь те за­да­чи, ко­то­рые не мо­гут быть вы­пол­не­ны над­ле­жа­щим об­ра­зом ча­ст­ным сек­то­ром.

Прин­ци­пы государственного ре­гу­ли­ро­ва­ния ка­пи­та­ли­стической эко­но­ми­ки опи­са­ны в тру­дах Дж.М. Кейн­са, Л. Брен­та­но, Л. Хоб­хау­са, Т.Х. Гри­на, Б. Оли­на и Дж. Дьюи, сыг­рав­ших вид­ную роль в рас­про­стра­не­нии идей Либерализма во всём ми­ре.

Ли­бе­ра­лизм в Рос­сии.

Либерализм как идео­ло­гическое те­че­ние в Рос­сии сфор­ми­ро­вал­ся в 1830-1840-х годах. В его ос­но­ву лег­ли в пер­вую оче­редь идеи тео­ре­ти­ков французского Либерализма (Ф. Ги­зо, Б.А. Кон­ста­на де Ре­бек, А. де То­к­ви­ля) и Г.В.Ф. Ге­ге­ля, что по­зво­ли­ло пе­ре­ос­мыс­лить опыт фи­ло­со­фии Про­све­ще­ния в при­ме­не­нии к Рос­сии и пред­ло­жить про­ект мо­дер­ни­за­ции стра­ны, пред­по­ла­гав­ший зна­чительные пре­об­ра­зо­ва­ния со­ци­аль­но-по­ли­тической сис­те­мы. Пер­во­на­чаль­но Либерализм по­лу­чил наи­боль­шее рас­про­стра­не­ние в уни­вер­си­тет­ской сре­де. Впо­след­ст­вии он уп­ро­чи­вал своё влия­ние вме­сте с раз­ви­ти­ем об­щественных ин­сти­ту­тов (круж­ков, объ­е­ди­не­ний, пе­чат­ных из­да­ний, ор­га­нов ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния и т. д.).

В сво­ей ис­то­рии российский Либерализм про­шёл оп­реде­лён­ную эво­лю­цию. По мне­нию российских ли­бе­ра­лов 1830-1890-х годов (К.Д. Ка­ве­лин, Б.Н. Чи­че­рин, С.М. Со­ловь­ёв, А.Д. Гра­дов­ский и др.), клю­че­вой си­лой в ис­то­рическом про­цес­се в Рос­сии бы­ло го­су­дар­ст­во; оно спо­соб­ст­во­ва­ло раз­ви­тию об­ще­ст­вен­ных, в т. ч. пра­во­вых, ин­сти­ту­тов, сле­до­ва­тель­но, и воз­ник­но­ве­ние гражданского об­ще­ст­ва воз­мож­но толь­ко при ак­тив­ном уча­стии пра­ви­тельственной вла­сти. В си­лу это­го ли­бе­ра­лы вы­сту­па­ли про­тив ре­во­люционных по­тря­се­ний, ко­то­рые, под­ры­вая государственные ус­тои, на­ру­ша­ли ес­тественный ход раз­ви­тия и мог­ли вверг­нуть Рос­сию в анар­хию. Тео­ре­ти­ки российского Либерализма от­стаи­ва­ли эво­лю­ци­он­ный путь пре­об­ра­зо­ва­ний, ко­то­рый по­зво­лил бы по­сте­пен­но рас­ши­рять пра­во­вые га­ран­тии по­ли­тических и гражданских сво­бод ка­ж­до­го че­ло­ве­ка и со вре­ме­нем рас­счи­ты­вать на ус­та­нов­ле­ние кон­сти­ту­ци­он­ных по­ряд­ков в Рос­сии. При этом Ка­ве­лин и Чи­че­рин счи­та­ли ли­бе­раль­ные цен­но­сти не­со­вмес­ти­мы­ми с де­мо­кра­тическим прин­ци­пом без­гра­нич­ной ге­ге­мо­нии боль­шин­ст­ва, т. к. клю­че­вой за­да­чей пра­во­во­го го­су­дар­ст­ва по­ла­га­ли от­стаи­ва­ние ин­те­ре­сов ин­ди­ви­да. Эти идеи бы­ли ха­рак­тер­ны и для «ли­бе­раль­ных бю­ро­кра­тов» (А.А. Аба­зы, А.В. Го­лов­ни­на, Д.А. и Н.А. Ми­лю­ти­ных и др.) в го­ды про­ве­де­ния т. н. Ве­ли­ких ре­форм 1860-1870-х годов. Они из­ла­га­лись влия­тель­ны­ми пе­рио­дическими из­да­ния­ми (например, жур­на­ла­ми «Вест­ник Ев­ро­пы», «Рус­ская мысль» и др.), об­щественными объ­е­ди­не­ния­ми (юри­дическими об­ще­ст­ва­ми, об­ще­ст­ва­ми гра­мот­но­сти, Литературным фон­дом и т. д.), зем­ски­ми со­б­ра­ния­ми и ор­га­на­ми городского са­мо­управ­ле­ния.

В конце XIX - начале XX веков идеи Либерализма из­ме­ни­лись в ре­зуль­та­те мо­дер­ни­за­ции российского об­ще­ст­ва. Но­вые тео­ре­ти­ки Либерализма (В.М. Гес­сен, Ф.Ф. Ко­кош­кин, П.Н. Ми­лю­ков, П.И. Нов­го­род­цев и др.) ис­хо­ди­ли из взаи­мо­обу­слов­лен­но­сти ли­бе­раль­ных и де­мо­кра­тических цен­но­стей, что тре­бо­ва­ло рас­ши­ре­ния пе­реч­ня га­ран­ти­ро­ван­ных гра­ж­да­ни­ну сво­бод, го­во­ри­ли о пра­ве че­ло­ве­ка на «дос­той­ную жизнь» (т. е. о пра­ве на об­ра­зо­ва­ние, медицинское обес­пе­че­ние, куль­тур­ный до­суг и т. д.), о со­ци­аль­ной функ­ции соб­ст­вен­но­сти, ко­то­рая долж­на слу­жить не толь­ко её об­ла­да­те­лю, но и все­му об­ще­ст­ву. Та­кая кон­цеп­ция по-преж­не­му пред­по­ла­га­ла ак­тив­ную роль государственной вла­сти как ре­гу­ля­то­ра пра­во­от­но­ше­ний, а го­су­дар­ст­во, пре­тен­дую­щее на вы­ра­же­ние ин­те­ре­сов боль­шин­ст­ва, долж­но бы­ло де­мо­кра­ти­зи­ро­вать­ся и га­ран­ти­ро­вать по­ли­тические пра­ва всем сво­им гра­ж­да­нам. Эти идеи до­ми­ни­ро­ва­ли в центральных ор­га­нах пе­рио­дической пе­ча­ти: га­зе­тах «Рус­ские ве­до­мо­сти», «Бир­же­вые ве­до­мо­сти», «Пра­во», «Речь», «Сло­во», «Ут­ро Рос­сии», «Го­лос Мо­ск­вы» и др., жур­на­лах «Вест­ник Ев­ро­пы», «Мо­с­ков­ский еже­не­дель­ник» и др.

Ли­бе­раль­ный ха­рак­тер но­си­ло зем­ское дви­же­ние, ко­то­рое спо­соб­ст­во­ва­ло оформ­ле­нию про­то­пар­тий­ных объ­е­ди­не­ний: круж­ка «Бе­се­да» (1899-1905 годы), Со­ю­за ос­во­бо­ж­де­ния (1903-1905 годы), Сою­за зем­цев-кон­сти­ту­цио­на­ли­стов (1903-1905 годы). Бы­ла про­ве­де­на «Бан­кет­ная кам­па­ния» 1904 года с це­лью по­бу­дить российское пра­ви­тель­ст­во к но­вым ре­фор­мам - вве­дению кон­сти­ту­ции и по­ли­тических сво­бод. В ре­зуль­та­те дея­тель­но­сти ли­бе­раль­ных ор­га­ни­за­ций уда­лось на­ла­дить свя­зи ме­ж­ду различными кру­га­ми российской об­ще­ст­вен­но­сти, вы­ра­бо­тать идео­ло­гические ус­та­нов­ки, ко­то­рые впо­след­ст­вии лег­ли в ос­но­ву про­грамм­ных до­ку­мен­тов ря­да по­ли­тических пар­тий. Са­ми пар­тии на­ча­ли скла­ды­вать­ся по­сле опуб­ли­ко­ва­ния Ма­ни­фе­ста 17 ок­тяб­ря 1905 года (про­воз­гла­сил гражданские сво­бо­ды и соз­да­ние народного пред­ста­ви­тель­ст­ва в фор­ме Государственной ду­мы) в свя­зи с не­об­хо­димо­стью про­ве­де­ния из­би­рательной кам­па­нии в Ду­му. В октябре 1905 года воз­ник­ла Кон­сти­ту­ци­он­но-де­мо­кра­ти­че­ская пар­тия (пар­тия ка­де­тов; ли­дер - П.Н. Ми­лю­ков), объ­е­ди­няв­шая сто­рон­ни­ков ле­во­го кры­ла российского Либерализма: пред­ста­ви­те­лей про­фес­су­ры (В.И. Вер­над­ский, А.А. Ки­зе­вет­тер, Л.И. Пет­ра­жиц­кий, П.И. Нов­го­род­цев, М.Я. Ост­ро­гор­ский, В.Д. На­бо­ков и др.), ад­во­ка­ту­ры (В.А. Мак­ла­ков, М.Л. Ман­дель­штам, Н.В. Тес­лен­ко и др.), зем­ских дея­те­лей (бра­тья Па­вел Д. и Пётр Д. Дол­го­ру­ко­вы, А.И. Шин­га­рёв, И.И. Пет­рун­ке­вич, Ф.И. Ро­ди­чев, князь Д.И. Ша­хов­ской и др.). Они вы­сту­па­ли за ус­та­нов­ле­ние кон­сти­туционной мо­нар­хии с от­вет­ст­вен­ным пе­ред Государственной ду­мой пра­ви­тель­ст­вом, про­ве­де­ние ши­ро­ких со­ци­аль­ных пре­об­ра­зо­ва­ний, рас­счи­ты­ва­ли на уч­ре­ди­тель­ные функ­ции народного пред­ста­ви­тель­ст­ва, ко­то­рое при под­держ­ке об­щественного мне­ния мог­ло пой­ти на кар­ди­наль­ные по­ли­тические ре­фор­мы да­же без санк­ции им­пе­ра­то­ра. Наи­бо­лее пол­но та­кое от­но­ше­ние к зло­бо­днев­ным во­про­сам российской по­ли­ти­ки и ре­во­люционного дви­же­ния от­ра­зи­лось в сборниках «Ве­хи» (1909) и «Ин­тел­ли­ген­ция в Рос­сии» (1910). В но­ябре 1905 года об­ра­зо­ва­на пар­тия «Со­юз 17 ок­тяб­ря» (ли­дер - А.И. Гуч­ков), пред­став­ляв­шая пра­вое кры­ло российского Либерализма. Ок­тяб­ри­сты (М.М. Алек­се­ен­ко, В.М. Пет­ро­во-Со­ло­во­во, М.В. Род­зян­ко, Н.А. Хо­мя­ков, С.И. Шид­лов­ский и др.) вы­сту­па­ли за вве­де­ние в Рос­сии кон­сти­туционной мо­нар­хии с со­хра­не­ни­ем зна­чительных пол­но­мо­чий им­пе­ра­то­ра, на­дея­лись на воз­мож­ность диа­ло­га с дей­ст­вую­щей вла­стью, парт­нёр­ские от­но­ше­ния с ко­то­рой мог­ли бы по­зво­лить раз­ре­шить сто­яв­шие пе­ред Рос­си­ей про­бле­мы без со­ци­аль­но-по­ли­тических по­тря­се­ний. Про­ме­жу­точ­ную по­зи­цию за­ни­ма­ли пар­тии ли­бе­раль­но­го цен­тра: Де­мо­кра­ти­че­ских ре­форм пар­тия (М.М. Ко­ва­лев­ский, В.Д. Кузь­мин-Ка­ра­ва­ев и др.), Мир­но­го об­нов­ле­ния пар­тия (П.А. Гей­ден, М.А. Ста­хо­вич, Д.Н. Ши­пов и др.), Про­грес­си­стов пар­тия (И.Н. Еф­ре­мов, Н.Н. Львов, Е.Н. Тру­бец­кой и др.). Они на­стаи­ва­ли на об­нов­ле­нии по­ли­тической и пра­во­вой жиз­ни Рос­сии пу­тём эво­лю­ции тра­диционного ук­ла­да и по­сте­пен­но­го за­ме­ще­ния ар­ха­ич­ных эле­мен­тов со­ци­аль­ной сис­те­мы со­вре­мен­ны­ми.

Ли­бе­раль­ные пар­тии рас­счи­ты­ва­ли пре­ж­де все­го на пар­ла­мент­скую так­ти­ку. Они иг­ра­ли клю­че­вую роль в дея­тель­но­сти Государственной ду­мы всех че­ты­рёх со­зы­вов, в 1915 году ини­ции­ро­ва­ли соз­да­ние «Про­грес­сив­но­го бло­ка», объ­е­ди­нив­ше­го оп­по­зи­ци­он­ное боль­шин­ст­во 4-й Ду­мы, в пе­ри­од 1-й ми­ро­вой вой­ны за­ня­ли ве­ду­щие по­зи­ции в Зем­ском сою­зе, Сою­зе го­ро­дов, Зем­го­ре и во­ен­но-про­мыш­лен­ных ко­ми­те­тах, ко­то­рые спо­соб­ст­во­ва­ли кон­со­ли­да­ции оп­по­зи­ци­он­но на­стро­ен­ной об­ще­ст­вен­но­сти. Ли­бе­ра­лы до­би­лись от­ре­че­ния от вла­сти императора Ни­ко­лая II, по­сле па­де­ния са­мо­дер­жа­вия в хо­де Февральской ре­во­лю­ции 1917 года сфор­ми­ро­ва­ли пер­вый со­став Временного пра­ви­тель­ст­ва, впо­след­ст­вии их пред­ста­ви­те­ли уча­ст­во­ва­ли в ра­бо­те всех его со­ста­вов. По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года и ус­та­нов­ле­ния дик­та­ту­ры боль­ше­ви­ков ис­чез­ла со­ци­аль­ная и по­ли­тическая сре­да для рас­про­стра­не­ния ли­бе­раль­ных идей в Рос­сии.

Даль­ней­шее раз­ви­тие ли­бе­раль­ной мыс­ли про­ис­хо­ди­ло в кру­гах русской эмиг­ра­ции. Су­ще­ст­вен­ный вклад вне­сли ав­то­ры журнала «Но­вый град» (И.И. Бу­на­ков-Фон­да­мин­ский, Н.А. Бер­дя­ев, С.И. Гес­сен, Ф.А. Сте­пун, Г.П. Фе­до­тов и др.), от­стаи­вав­шие не­об­хо­ди­мость син­те­за Либерализма и прин­ци­пов со­ци­аль­ной спра­вед­ли­во­сти. Раз­ра­ба­ты­вая кон­цеп­цию хри­сти­ан­ской де­мо­кра­тии, они счи­та­ли, что пре­об­ра­зо­ва­ния в эко­но­мической сфе­ре не име­ют са­мо­дов­лею­ще­го зна­че­ния, а лишь долж­ны спо­соб­ст­во­вать ук­ре­п­ле­нию ин­сти­ту­тов пра­во­во­го го­су­дар­ст­ва и гражданского об­ще­ст­ва, ог­ра­ни­че­ние пра­ва ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти не долж­но ста­вить под со­мне­ние при­мат че­ло­ве­че­ской лич­но­сти.

В пост­со­вет­ский пе­ри­од в Рос­сии ли­бе­раль­ные идеи ос­но­вы­ва­лись пре­имущественно на кон­цеп­ци­ях не­окон­сер­ва­тиз­ма и ли­бер­та­ри­ан­ст­ва. Их сто­рон­ни­ки на­стаи­ва­ли на ми­ни­ми­за­ции ро­ли го­су­дар­ст­ва пре­ж­де все­го в эко­но­мической сфе­ре, ис­хо­дя из пред­став­ле­ний о са­мо­ор­га­ни­зую­щем­ся рын­ке, от­ри­ца­ли ха­рак­тер­ную для современной ев­ропейской ли­бе­раль­ной мыс­ли кон­цеп­цию со­ци­аль­но­го го­су­дар­ст­ва.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)