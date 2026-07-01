ЛИБЕЛЛЯРИИ (ливеллярии, от лат. libellus scriptus, обозначавшего особенный договор аренды)

Тип держателей земли в средневековой Италии, которые по договору получали от хозяина земельный, обязуясь выплачивать определенную натуральную ренту.

Контракт (libellus scriptus, от которого и произошло название «либеллярии») заключался на 29 лет (30-летнее пользование землей делало держателя по римскому праву владельцем участка) и обычно перезаключался из поколения в поколение. Таким образом, либеллярии становились постепенно вечными арендаторами.

Либеллярии выплачивали, как правило, треть урожая оливок, седьмую часть урожая хлеба, треть или четверть льна, фруктов и пр. Они поставляли хозяевам наделов дрова, а также были обязаны шесть раз в год являться по зову господина.

С течением времени, особенно с началом франкского владычества в Италии, т. е. с VIII в., барщинный элемент в отношениях л. и хозяев наделов стал превалировать, создавая таким образом личную зависимость держателя от хозяина земли.

В VIII–X вв. в Северной и Средней Италии при помощи либеллярных договоров происходило закрепощение свободных общинников и лично-независимых арендаторов. Либеллярии были в основном крестьяне, однако, были и либеллярии -посредники, которые получали по либеллярным договорам землю от хозяев и передавали ее в пользование крестьянам.

Иллюстрации:

Средневековый земледелец.

Автор статьи: Г. А. Шмидт