ЛИБЕДИНСКИЙ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ЛИБЕДИНСКИЙ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ - русский писатель.
Родился в семье врача, с 1902 года жил в Миассе (Южный Урал). Окончил Челябинское реальное училище (1918). Был комиссаром РККА; увлекался идеями народничества и анархо-синдикализма. Участник Гражданской войны 1917-1922 годов и Великой Отечественной войны. С 1928 года жил в Ленинграде, в 1942 году переехал в Москву.
Дебютировал в печати в 1920 году. Испытал влияние творчества А.А. Блока, А. Белого. В 1923-1932 годах один из лидеров Всероссийской ассоциации пролетарских писателей и Российской ассоциации пролетарских писателей, соучредитель литературной группы «Октябрь». Первая повесть - «Неделя» (1922) о гражданской войне на Южном Урале. Вера в справедливость социалистического строя побуждала Лебединского выступать против издержек режима, отступлений от норм коммунистической морали: повести «Завтра» (1923), «Комиссары» (1925; обе впоследствии переработаны в одноименные романы), романы «Поворот» (1927), «Рождение героя» (1930), пьеса «Высоты» (1930) посвящены осмыслению роли коммунистической партии в революционном переустройстве жизни.
В написанных в русле социалистического реализма романе «Баташ и Батай» (1939; отдельное издание 1940), романной трилогии «Горы и люди» (1939-1947 годы), «Зарево» (1952), «Утро Советов» (1957) поднята проблема интернационализма, отразился интерес к истории и культуре народов Кавказа. Подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны - тема очерков «Ополченцы» (1946), повестей «Гвардейцы» (1942-1943 годы), «Пушка Югова» (1944) и др. Среди сочинений Лебединского: киноповесть «Минувшим летом» (1934), книга литературных портретов «Современники» (1958), автобиографические повести «Поездка в Крым» (1957), «Воспитание души», «Дела семейные» (обе 1962, посмертно). Переводил произведения осетинских, кабардинских, азербайджанских писателей.
Сочинения:
Автобиография // Советские писатели. М., 1959. Т. 1;
Избранные произведения: В 2 т. М., 1980