ЛИБЕДИНСКИЙ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

ЛИБЕДИНСКИЙ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ - русский писатель .

Ро­дил­ся в се­мье вра­ча, с 1902 года жил в Ми­ас­се (Южный Урал). Окон­чил Че­ля­бин­ское ре­аль­ное училище (1918). Был ко­мис­са­ром РККА; ув­ле­кал­ся идея­ми на­род­ни­че­ст­ва и анар­хо-син­ди­ка­лиз­ма. Уча­ст­ник Гражданской вой­ны 1917-1922 годов и Великой Отечественной вой­ны . С 1928 года жил в Ле­нин­гра­де, в 1942 году пе­ре­ехал в Мо­ск­ву.

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1920 году. Ис­пы­тал влия­ние твор­че­ст­ва А.А. Бло­ка, А. Бе­ло­го. В 1923-1932 годах один из ли­де­ров Все­рос­сий­ской ас­со­циа­ции про­ле­тар­ских пи­са­те­лей и Рос­сий­ской ас­со­циа­ции про­ле­тар­ских пи­са­те­лей, со­уч­ре­ди­тель литературной груп­пы «Ок­тябрь». Пер­вая по­весть - «Не­де­ля» (1922) о гражданской вой­не на Южном Ура­ле. Ве­ра в спра­вед­ли­вость со­циа­листического строя по­бу­ж­да­ла Лебединского вы­сту­пать про­тив из­дер­жек ре­жи­ма, от­сту­п­ле­ний от норм ком­му­ни­стической мо­ра­ли: по­вес­ти «Зав­тра» (1923), «Ко­мис­са­ры» (1925; обе впо­след­ст­вии пе­ре­ра­бо­та­ны в од­но­именные ро­ма­ны), ро­ма­ны «По­во­рот» (1927), «Ро­ж­де­ние ге­роя» (1930), пье­са «Вы­со­ты» (1930) по­свя­ще­ны ос­мыс­ле­нию ро­ли ком­му­ни­стической пар­тии в ре­во­люционном пе­ре­уст­рой­ст­ве жиз­ни.

В на­пи­сан­ных в рус­ле со­циа­ли­сти­че­ско­го реа­лиз­ма ро­ма­не «Ба­таш и Ба­тай» (1939; отдельное издание 1940), ро­ман­ной три­ло­гии «Го­ры и лю­ди» (1939-1947 годы), «За­ре­во» (1952), «Ут­ро Со­ве­тов» (1957) под­ня­та про­бле­ма ин­тер­на­цио­на­лиз­ма, от­ра­зил­ся ин­те­рес к ис­то­рии и куль­туре на­ро­дов Кав­ка­за. Под­виг советского на­ро­да в го­ды Великой Отечественной вой­ны - те­ма очер­ков «Опол­чен­цы» (1946), по­вес­тей «Гвар­дей­цы» (1942-1943 годы), «Пуш­ка Юго­ва» (1944) и др. Сре­ди со­чи­не­ний Лебединского: ки­но­по­весть «Ми­нув­шим ле­том» (1934), кни­га литературных порт­ре­тов «Со­вре­мен­ни­ки» (1958), ав­то­био­гра­фические по­вес­ти «По­езд­ка в Крым» (1957), «Вос­пи­та­ние ду­ши», «Де­ла се­мей­ные» (обе 1962, посмертно). Пе­ре­во­дил про­из­ве­де­ния осетинских, ка­бардинских, азербайджанских пи­са­те­лей.

Сочинения:

Ав­то­био­гра­фия // Со­вет­ские пи­са­те­ли. М., 1959. Т. 1;

Избранные про­из­ве­де­ния: В 2 т. М., 1980