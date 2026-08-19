ЛИАНОЗОВЫ

ЛИАНОЗОВЫ - российские предприниматели армянского происхождения.

Ге­ор­гий Мар­ты­но­вич (1835, город Сиг­нах Тиф­лис­ской губернии - 1907, Мо­ск­ва), по­томственный почетный гра­ж­да­нин, в начале 1880-х годов при­об­рёл на льгот­ных ус­ло­ви­ях уча­сток неф­те­нос­ных зе­мель близ Ба­ку, позд­нее по­стро­ил бен­зи­но­вый, ке­ро­си­но­вый, мас­ля­ный и гип­со­ли­то­вый за­во­ды в Ба­ку, скла­ды в Ба­ку и Ба­ту­ме; в 1896 году пре­об­ра­зо­вал часть сво­их пред­при­ятий в Русское неф­те­про­мыш­лен­ное общество (ос­нов­ной ка­пи­тал 1,1 миллион рублей); в 1888-1903 годах вла­дел под­мос­ков­ным име­ни­ем Ал­туфь­е­во (ны­не в чер­те Мо­ск­вы), где позд­нее по­стро­ен дач­ный по­сё­лок, по­лу­чив­ший название Лиа­но­зо­во.

Его сын, Сте­пан Ге­ор­гие­вич [9(21).8.1872, Ба­ку - 10.8.1949, Па­риж], окон­чил юри­дический фа­куль­тет Московского университета , ком­мер­ции со­вет­ник, вла­дел круп­ным па­ке­том ак­ций многих пред­при­ятий по до­бы­че и пе­ре­ра­бот­ке неф­ти в Ба­кин­ском рай­оне, боль­шин­ст­во из ко­то­рых с 1912 года вхо­ди­ли в со­став соз­дан­но­го при его уча­стии хол­дин­га российских неф­те­про­мыш­лен­ных фирм «The Russian General Oil Co­r­po­ra­tion» («Рус­ская ге­не­раль­ная неф­тя­ная кор­по­ра­ция»). С.Г. Лиа­но­зов - председатель прав­ле­ний Ап­ше­рон­ско­го неф­те­про­мыш­лен­но­го общества, неф­те­про­мыш­лен­но­го и тор­го­во­го общества «Ара­мазд», Волж­ско-Чер­но­мор­ско­го тор­го­во­го и промышленного общества; ди­рек­тор-рас­по­ря­ди­тель неф­те­про­мыш­лен­но­го и тор­го­во­го общества «А.И. Ман­та­шев и Кo», Наф­та­лан­ско­го неф­те­про­мыш­лен­но­го общества, Русского неф­те­про­мыш­лен­но­го общества, Сред­не­ази­ат­ско­го неф­те­про­мыш­лен­но­го и тор­го­во­го общества, неф­те­про­мыш­лен­но­го и тор­го­во­го общества «Ши­хо­во», член прав­ле­ний ря­да других ак­цио­нер­ных об­ществ, член со­ве­та Товарищества неф­тя­но­го про­из­вод­ст­ва «Бра­тья Но­бель ». В 1907 году совместно с брать­я­ми пре­об­ра­зо­вал часть унас­ле­дован­ных от от­ца пред­при­ятий в Товарищество неф­тя­но­го про­из­вод­ст­ва «Г.М. Лиа­но­зо­ва сы­но­вья», ко­то­рое под руководством С.Г. Лиа­но­зо­ва (ди­рек­тор-рас­по­ря­ди­тель) и А.И. Пу­ти­ло­ва (председатель прав­ле­ния) пре­вра­ти­лось в од­ну из круп­ней­ших российских ком­па­ний по до­бы­че, пе­ре­ра­бот­ке и про­да­же неф­ти (в 1914 года ос­нов­ной ка­пи­тал 30 миллионов рублей), в 1911-1913 годах уч­ре­ди­ло фи­лиа­лы во Фран­ции, Ве­ли­ко­бри­та­нии и Гер­ма­нии для экс­порт­ной тор­гов­ли неф­те­про­дук­та­ми (в свя­зи с на­ча­лом 1-й ми­ро­вой вой­ны экс­порт пре­кра­щён, фи­лиа­лы Товарищества спе­циа­ли­зи­ро­ва­лись на тор­гов­ле западноевропейскими и американскими мар­ка­ми неф­те­про­дук­тов).

По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года С.Г. Лиа­но­зов уе­хал в Гель­синг­форс (Хель­син­ки). В августе - декабре 1919 года председатель Со­ве­та ми­ни­стров Се­ве­ро-за­пад­но­го пра­ви­тель­ст­ва, а так­же министр иностранных дел и фи­нан­сов. С 1920 года жил в Па­ри­же. Уча­ст­ник съез­да российских тор­го­во-промышленных дея­те­лей в эмиг­ра­ции (Па­риж, 1921), на ко­то­ром из­бран заместителем пред­се­да­те­ля (вме­сте с Г.Л. Но­бе­лем и С.Н. Третья­ко­вым) Российского тор­го­во-промышленного и фи­нан­со­во­го сою­за (Торг­пром). Де­легат Российского за­ру­беж­но­го съез­да (Па­риж, 1926). В эмиг­ра­ции С.Г. Лиа­но­зов совместно с брать­я­ми вла­дел ком­па­ни­ей по тор­гов­ле неф­те­про­дук­та­ми «Les Lianosoff fréres. Pro­duits pétrolières», соз­дан­ной на ос­но­ве экс­порт­но­го фи­лиа­ла фир­мы Лианозовых во Фран­ции.

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