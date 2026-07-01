ЛИАНОЗОВСКАЯ ГРУППА

ЛИАНОЗОВСКАЯ ГРУППА - российское неофициальное литературно-художественное объединение.

(1958-1965 годы). Сло­жи­лось во­круг О.Я. Ра­би­на и его учи­те­ля Е.Л. Кро­пив­ниц­ко­го (смотри Кро­пив­ниц­кие); сре­ди уча­ст­ни­ков: по­эты Вс. Н. Не­кра­сов , Г.В. Сап­гир, Я. Са­ту­нов­ский, И.С. Хо­лин; ху­дож­ни­ки Н.Е. Веч­то­мов, Л.Е. Кро­пив­ниц­кий, его се­ст­ра В.Е. Кро­пив­ниц­кая, Л.А. Мас­тер­ко­ва, В.Н. Не­му­хин, О.А. По­та­по­ва. Со­б­ра­ния Лионозовской группы, ху­дожественные вы­став­ки и по­этические чте­ния про­хо­ди­ли в под­мос­ков­ном поселке Лиа­но­зо­во (ны­не в чер­те Мо­ск­вы).

Про­грам­ма Лианозовской группы пред­по­ла­га­ла дос­то­вер­ное вос­соз­да­ние современной дей­ст­ви­тель­но­сти; от­вер­га­лись идеа­ли­за­ция и на­зи­да­тель­ность, при­су­щие искусству со­циа­ли­сти­че­ско­го реа­лиз­ма. Основным пред­ме­том ху­дожественного ос­мыс­ле­ния стал быт городских ок­ра­ин [по­этический сборник И.С. Хо­ли­на «Жи­те­ли ба­ра­ка» (час­тич­но издан в 1989 году) и др.], по­это­му твор­че­ст­во Лианозовской группы не­ред­ко на­зы­ва­ли «ба­рач­ным ис­кус­ст­вом». Для по­этов Лианозовской группы ха­рак­тер­но па­ро­ди­ро­ва­ние язы­ка советской про­па­ган­ды, об­ра­ще­ние к разговорной ре­чи. Ху­дож­ни­ки-«ли­а­но­зов­цы» опи­ра­лись на тра­ди­ции различных на­прав­ле­ний аван­гар­диз­ма ( аб­ст­рак­цио­низм , ку­бизм, экс­прес­сио­низм, при­ми­ти­визм).

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