ЛИАНОЗОВСКАЯ ГРУППА
ЛИАНОЗОВСКАЯ ГРУППА - российское неофициальное литературно-художественное объединение.
(1958-1965 годы). Сложилось вокруг О.Я. Рабина и его учителя Е.Л. Кропивницкого (смотри Кропивницкие); среди участников: поэты Вс.Н. Некрасов, Г.В. Сапгир, Я. Сатуновский, И.С. Холин; художники Н.Е. Вечтомов, Л.Е. Кропивницкий, его сестра В.Е. Кропивницкая, Л.А. Мастеркова, В.Н. Немухин, О.А. Потапова. Собрания Лионозовской группы, художественные выставки и поэтические чтения проходили в подмосковном поселке Лианозово (ныне в черте Москвы).
Программа Лианозовской группы предполагала достоверное воссоздание современной действительности; отвергались идеализация и назидательность, присущие искусству социалистического реализма. Основным предметом художественного осмысления стал быт городских окраин [поэтический сборник И.С. Холина «Жители барака» (частично издан в 1989 году) и др.], поэтому творчество Лианозовской группы нередко называли «барачным искусством». Для поэтов Лианозовской группы характерно пародирование языка советской пропаганды, обращение к разговорной речи. Художники-«лианозовцы» опирались на традиции различных направлений авангардизма (абстракционизм, кубизм, экспрессионизм, примитивизм).