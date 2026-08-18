ЛИАНОЗОВ СТЕПАН ГЕОРГИЕВИЧ

Ранние годы и начало карьеры

Степан Георгиевич родился 9 августа 1872 г. в Москве. Его семья имела армянские корни.

Обучался в гимназии. С 1894 г. – студент естественного отделения физико-математического факультета Московского университета. Перешел на юридический факультет, закончив его в 1898 г.

По окончании вуза исполнял должность помощника присяжного поверенного в Московской судебной палате. Однако в 1901 г. Л. перебрался в Баку. Здесь его заинтересовала нефть.

Нефтяной магнат

Л. возглавил более двадцати нефтепромышленных компаний, которые приносили ему солидный доход. В 1907 г. в столице открылось организованное им товарищество «Г.М. Лианозова сыновья», которое занималось нефтяным бизнесом. Во главе компании встал Л. В правление вошел также П. Леждновский – собственник столичного механического и чугунолитейного акционерного общества «Путиловский завод», один из богатейших российских предпринимателей. Новая компания привлекла огромные инвестиции и бурно развивалось.

На балансе товарищества находились нефтяные скважины, керосиновый и масляной заводы, хранилища в Баку и Белом городе, нефтепровод и нефтеналивная пристань на Каспии, резервуары и хранилища в Батуми.

В 1912 г. Л. организовал в столице Британии «Русскую генеральную нефтяную корпорацию». Компания была создана на базе одной русской и трех армянских нефтепромышленных компаний, ряда банков и английских капиталов. Бакинскую нефть стали закупать за границей. Аналогичные компании были образованы в 1912 г. в Англии и во Франции, в 1913 г. – в Германии (Гамбург).

Новая власть

После октября 1917 г. Л. был вынужден покинуть Россию. Оказался в Финляндии, начал организовывать движение против большевиков. Участник съезда представителей промышленности и торговли, который проходил в Выборге в январе 1919 г. Член Политического совещания при генерале Н.Н. Юдениче. Глава Северо-Западного правительства.

Провал Н.Н. Юденича вынудил Л. перебраться в Париж. Здесь в 1920 г. Л. и П.П. Рябушинский организовали Российский торгово-промышленный и финансовый союз, который помогал русским собственникам-эмигрантам.

В 1926 г. представлял Францию на русском съезде в Париже.

Общественная жизнь и масонство

Интересовался общественными делами. Гласный городской думы в Баку, член Бакинского биржевого комитета.

Входил в масонскую ложу «Астрея» № 500 Великой ложи Франции. Член других лож.

Умер Л. 10 августа 1949 г. в Париже.