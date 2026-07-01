ЛИАКАТ АЛИ-ХАН

ЛИАКАТ АЛИ-ХАН - один из лидеров мусульманского движения в Британской Индии.

Из се­мьи круп­ных зем­ле­вла­дель­цев. В 1918 году окон­чил юри­дический факультет Алиг­хар­ско­го му­сульманского университета, в 1921 году - Окс­форд­ский университет . По воз­вра­ще­нии в 1923 году в Ин­дию всту­пил в Му­суль­ман­скую ли­гу. В 1936-1947 годах её ге­не­раль­ный сек­ре­тарь. В 1926 году член За­ко­но­дательного со­б­ра­ния Объ­е­ди­нён­ных про­вин­ций, в 1940 году - об­ще­ин­дий­ско­го За­ко­но­дательного со­б­ра­ния. В 1946 году член Ис­пол­нительного со­ве­та при ви­це-ко­ро­ле Ин­дии. В октябре 1946 года министр фи­нан­сов в со­ста­ве Временного пра­ви­тель­ст­ва Ин­дии, воз­глав­ляе­мо­го Дж. Не­ру.

В августе 1947 года за­нял пост пре­мьер-министра и министра обо­ро­ны государства Па­ки­стан. По­сле смер­ти М.А. Джин­ны в 1948 году его пре­ем­ник и фак­тический ру­ко­во­ди­тель го­су­дар­ст­ва. В 1950-1951 годах пре­зи­дент Му­сульманской ли­ги Па­ки­ста­на. Убит участ­ни­ком се­па­ра­ти­ст­ско­го дви­же­ния на ми­тин­ге в городе Ра­вал­пин­ди.