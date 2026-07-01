ЛИАКАТ АЛИ-ХАН
ЛИАКАТ АЛИ-ХАН - один из лидеров мусульманского движения в Британской Индии.
Из семьи крупных землевладельцев. В 1918 году окончил юридический факультет Алигхарского мусульманского университета, в 1921 году - Оксфордский университет. По возвращении в 1923 году в Индию вступил в Мусульманскую лигу. В 1936-1947 годах её генеральный секретарь. В 1926 году член Законодательного собрания Объединённых провинций, в 1940 году - общеиндийского Законодательного собрания. В 1946 году член Исполнительного совета при вице-короле Индии. В октябре 1946 года министр финансов в составе Временного правительства Индии, возглавляемого Дж. Неру.
В августе 1947 года занял пост премьер-министра и министра обороны государства Пакистан. После смерти М.А. Джинны в 1948 году его преемник и фактический руководитель государства. В 1950-1951 годах президент Мусульманской лиги Пакистана. Убит участником сепаратистского движения на митинге в городе Равалпинди.