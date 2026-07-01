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ЛИ ЖУЧЖЭНЬ
ЛИ ЖУЧЖЭНЬ - китайский писатель, учёный.
Происходил из учёного сословия. Служил судейским чиновником в провинции Хэнань (1801-1807 годы). Прославился обширными знаниями в филологии, математике, астрономии и других областях; они нашли отражение в его романе «Цветы в зеркале» («Цзин хуа юань», 1828; русский перевод 1959), соединяющем черты утопии и сатиры. Роман, описывающий занимательные путешествия героев по волшебным землям и поднимающий проблему женского равноправия, стал одним из самых крупных достижений китайской прозы XIX века.
Автор исследований по китайскому языку, эссе и др.
Сочинения:
Цветы в зеркале. М., 1998
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