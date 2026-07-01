ЛИ ЖУЧЖЭНЬ

ЛИ ЖУЧЖЭНЬ - китайский писатель , учёный.

Про­ис­хо­дил из учё­но­го со­сло­вия. Слу­жил су­дей­ским чи­нов­ни­ком в провинции Хэ­нань (1801-1807 годы). Про­сла­вил­ся об­шир­ны­ми зна­ния­ми в фи­ло­ло­гии, ма­те­ма­ти­ке, ас­тро­но­мии и других об­лас­тях; они на­шли от­ра­же­ние в его ро­ма­не «Цве­ты в зер­ка­ле» («Цзин хуа юань», 1828; русский перевод 1959), со­еди­няю­щем чер­ты уто­пии и са­ти­ры. Ро­ман, опи­сы­ваю­щий за­ни­ма­тель­ные пу­те­ше­ст­вия ге­ро­ев по вол­шеб­ным зем­лям и под­ни­маю­щий про­бле­му жен­ско­го рав­но­пра­вия, стал од­ним из са­мых круп­ных дос­ти­же­ний китайской про­зы XIX века.

Ав­тор ис­сле­до­ва­ний по китайскому языку, эссе и др.

Сочинения:

Цве­ты в зер­ка­ле. М., 1998