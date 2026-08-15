ЛИ ЮАНЬ

ЛИ ЮАНЬ (хра­мо­вое имя Гао-цзу) - китайский им­пе­ра­тор, ос­но­ва­тель ди­на­стии Тан.

Из се­мьи круп­ных зем­ле­вла­дель­цев провинции Шань­си. С 605 года вое­на­чаль­ник ка­ва­ле­рии императора Ян-ди из ди­на­стии Суй. В 615-616 годах уча­ст­во­вал в по­дав­ле­нии ря­да кре­сть­ян­ских вос­ста­ний. В 617 году на­зна­чен на­ме­ст­ни­ком города Тай­юань (провинции Шань­си). Вос­поль­зо­вав­шись ос­лаб­ле­ни­ем центральной вла­сти, в том же го­ду под­нял мя­теж и за­хва­тил сто­ли­цу – Чанъ­ань. В ию­не 618 года про­воз­гла­шён им­пе­ра­то­ром.

С це­лью пре­дот­вра­ще­ния кре­сть­ян­ских вол­не­ний от­ме­нил ряд по­вин­но­стей, упо­ря­до­чил на­ло­го­об­ло­же­ние и де­неж­ную сис­те­му. Про­во­дил по­ли­ти­ку, на­прав­лен­ную на ли­к­ви­да­цию круп­но­го зем­ле­вла­де­ния. В 624 году из­дал зе­мель­ный за­кон о рас­про­стра­не­нии государственной на­дель­ной сис­те­мы на всю тер­ри­то­рию им­пе­рии. В 626 году от­рёк­ся от пре­сто­ла в поль­зу сво­его сы­на Ли Ши­ми­на.