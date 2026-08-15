ЛИ ЮАНЬ
ЛИ ЮАНЬ (храмовое имя Гао-цзу) - китайский император, основатель династии Тан.
Из семьи крупных землевладельцев провинции Шаньси. С 605 года военачальник кавалерии императора Ян-ди из династии Суй. В 615-616 годах участвовал в подавлении ряда крестьянских восстаний. В 617 году назначен наместником города Тайюань (провинции Шаньси). Воспользовавшись ослаблением центральной власти, в том же году поднял мятеж и захватил столицу – Чанъань. В июне 618 года провозглашён императором.
С целью предотвращения крестьянских волнений отменил ряд повинностей, упорядочил налогообложение и денежную систему. Проводил политику, направленную на ликвидацию крупного землевладения. В 624 году издал земельный закон о распространении государственной надельной системы на всю территорию империи. В 626 году отрёкся от престола в пользу своего сына Ли Шимина.