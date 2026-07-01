ЛИ СЫСЮНЬ
ЛИ СЫСЮНЬ (второе имя Цзянь) - китайский живописец.
Биография
Принадлежал к правившему при династии Тан императорскому роду Ли. Его придворная карьера была прервана узурпацией власти императрицей У Цзэтянь (правила в 684-704 годы), преследовавшей членов его рода. Ли Сысюнь был вынужден скрываться; после восстановления законного правления занимал высокие гражданские и военные должности.
Согласно аристократическим традициям, совмещал государственную службу с занятиями искусством и прославился как основоположник «сине-зелёного пейзажа» (цинлу шаньшуй) и «золотисто-бирюзового пейзажа» (цзинь-би шаньшуй). Теоретики искусства династии Мин назвали его родоначальником «северной школы» (бэй цзун) живописи, преемственность с которой прослеживается и в современном китайском искусстве.
Оценка творчества Ли Сысюня
Произведения Ли Сысюнь сохранились лишь в копиях, но трактаты VIII–XII веков содержат описания его стиля. Он работал в технике гун-би, применяя при изображении горных склонов интенсивные синие и зелёные цвета. Манеру письма Ли Сысюня отличали твёрдость и сила тушевых штрихов и линий, наносимых поверх красочного слоя, а также применение золотой обводки, дополнявшей колористическое богатство живописи. Многоплановое построение обширных пространств сочеталось с тщательным прописыванием мелких деталей.
В творчестве Ли Сысюня тенденция к превращению пейзажа из фона для сюжетных композиций в самостоятельный жанр, вызревавшая на протяжении предшествующих 5 столетий, получает своё завершение в виде панорамных композиций с рассеянной перспективой и разнообразными переходами далей. Современники ценили пейзажи Ли Сысюня за достоверное воплощение красоты природы, возвышенность замыслов и утончённую красоту колорита. Ли Сысюнь писал не только горизонтальные свитки, но создавал и монументальные росписи во дворцах и погребальных камерах.
Живописный талант и родство с императорами способствовали тому, что художественный стиль Ли Сысюня стал доминирующим в придворном искусстве династии Тан. Направление Ли Сысюня продолжил его сын Ли Чжаодао (670?-730? годы). В трактатах их называли «два Ли» (эр Ли) или «старший и младший генералы Ли» (да сяо Ли цзянцзюнь). В традиции «сине-зелё- ного пейзажа» работали младший брат Ли Сысюня - Ли Сыхой (VIII век) и сын последнего Ли Линьфу (?-752 годы), также другие члены рода Ли.