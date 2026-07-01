ЛИ СЫСЮНЬ

ЛИ СЫСЮНЬ (вто­рое имя Цзянь) - китайский жи­во­пи­сец .

Биография

При­над­ле­жал к пра­вив­ше­му при ди­на­стии Тан императорскому ро­ду Ли. Его при­двор­ная карь­е­ра бы­ла пре­рва­на узур­па­ци­ей вла­сти императрицей У Цзэ­тянь (пра­ви­ла в 684-704 годы), пре­сле­до­вав­шей чле­нов его ро­да. Ли Сысюнь был вы­ну­ж­ден скры­вать­ся; по­сле вос­ста­нов­ле­ния за­кон­но­го прав­ле­ния за­ни­мал вы­со­кие гражданские и во­енные долж­но­сти.

Со­глас­но ари­сто­кра­тическим тра­ди­ци­ям, со­вме­щал государственную служ­бу с за­ня­тия­ми искусством и про­сла­вил­ся как ос­но­во­по­лож­ник «си­не-зе­лё­но­го пей­за­жа» (цин­лу шань­шуй) и «зо­ло­ти­сто-би­рю­зо­во­го пей­за­жа» (цзинь-би шань­шуй). Тео­ре­ти­ки искусства ди­на­стии Мин на­зва­ли его ро­до­на­чаль­ни­ком «се­вер­ной шко­лы» (бэй цзун) жи­во­пи­си, пре­ем­ст­вен­ность с ко­то­рой про­сле­жи­ва­ет­ся и в современном китайском ис­кус­ст­ве.

Оценка творчества Ли Сысюня

Про­из­ве­де­ния Ли Сысюнь со­хра­ни­лись лишь в ко­пи­ях, но трак­та­ты VIII–XII веков со­дер­жат опи­са­ния его сти­ля. Он ра­бо­тал в тех­ни­ке гун-би, при­ме­няя при изо­бра­же­нии гор­ных скло­нов ин­тен­сив­ные си­ние и зе­лё­ные цве­та. Ма­не­ру пись­ма Ли Сысюня от­ли­ча­ли твёр­дость и си­ла ту­ше­вых штри­хов и ли­ний, на­но­си­мых по­верх кра­соч­но­го слоя, а так­же при­ме­не­ние зо­ло­той об­вод­ки, до­пол­няв­шей ко­ло­ри­стическое бо­гат­ст­во жи­во­пи­си. Мно­го­пла­но­вое по­строе­ние об­шир­ных про­странств со­че­та­лось с тща­тель­ным про­пи­сы­ва­ни­ем мел­ких де­та­лей.

В твор­че­ст­ве Ли Сысюня тен­ден­ция к пре­вра­ще­нию пей­за­жа из фо­на для сю­жет­ных ком­по­зи­ций в са­мо­сто­ятельный жанр, вы­зре­вав­шая на про­тя­же­нии пред­ше­ст­вую­щих 5 сто­ле­тий, по­лу­ча­ет своё за­вер­ше­ние в ви­де па­но­рам­ных ком­по­зи­ций с рас­се­ян­ной пер­спек­ти­вой и раз­но­об­раз­ны­ми пе­ре­хо­да­ми да­лей. Со­вре­мен­ни­ки це­ни­ли пей­за­жи Ли Сысюня за до­сто­вер­ное во­пло­ще­ние кра­со­ты при­ро­ды, воз­вы­шен­ность за­мы­слов и утон­чён­ную кра­со­ту ко­ло­ри­та. Ли Сысюнь пи­сал не толь­ко го­ри­зон­таль­ные свит­ки, но соз­да­вал и мо­ну­мен­таль­ные рос­пи­си во двор­цах и по­гре­баль­ных ка­ме­рах.

Жи­во­пис­ный та­лант и род­ст­во с им­пе­ра­то­ра­ми спо­соб­ст­во­ва­ли то­му, что ху­дожественный стиль Ли Сысюня стал до­ми­ни­рую­щим в при­двор­ном искусстве ди­на­стии Тан. На­прав­ле­ние Ли Сысюня про­дол­жил его сын Ли Чжао­дао (670?-730? годы). В трак­та­тах их на­зы­ва­ли «два Ли» (эр Ли) или «стар­ший и млад­ший ге­не­ра­лы Ли» (да сяо Ли цзянц­зюнь). В тра­ди­ции «си­не-зе­лё- но­го пей­за­жа» ра­бо­та­ли млад­ший брат Ли Сысюня - Ли Сы­хой (VIII век) и сын по­след­не­го Ли Линь­фу (?-752 годы), так­же дру­гие чле­ны ро­да Ли.