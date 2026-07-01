ЛИ СЫ

ЛИ СЫ - государственный и по­ли­тический дея­тель древне-китайского государства Цинь.

Обу­чал­ся у тео­ре­ти­ка ле­гиз­ма Сюнь Куа­на (Сюнь-цзы) . В 247 году по­сту­пил на служ­бу к пер­во­му ми­ни­ст­ру Цинь - Люй Бу­вэю . В 246 году пред­ста­вил но­во­му пра­ви­те­лю Ин Чжэ­ну (с 221 года им­пе­ра­то­ру Цинь Шиху­ан­ди ) план под­чи­не­ния шес­ти китайских царств вла­сти Цинь. В 221 году по­сле за­вер­ше­ния объ­е­ди­не­ния Ки­тая по­лу­чил долж­ность пер­во­го со­вет­ни­ка императора. Про­во­дил по­ли­ти­ку, на­прав­лен­ную на цен­тра­ли­за­цию китайского государства. Уп­разд­нил преж­ние гра­ни­цы ме­ж­ду цар­ст­ва­ми, раз­де­лил стра­ну на 36 об­лас­тей, под­чи­нён­ных императору. Про­вёл ряд ре­форм в об­лас­ти ко­ди­фи­ка­ции пра­ва. Спо­соб­ст­во­вал уни­фи­ка­ции китайской пись­мен­но­сти, сис­те­мы мер и ве­сов. Про­тив­ник кон­фу­ци­ан­ст­ва , в 213 году ини­ции­ро­вал мас­со­вое со­жже­ние книг и казнь 460 кон­фу­ци­ан­ских учё­ных. По­сле смер­ти Цинь Шихуанди вме­сте с главным ев­ну­хом Цинь - Чжао Гао уча­ст­во­вал в под­дел­ке за­ве­ща­ния императора с це­лью воз­ве­де­ния на пре­стол его млад­ше­го сы­на Ху-хая (209-207 годы). В 208 году об­ви­нён в ор­га­ни­за­ции за­го­во­ра, каз­нён.