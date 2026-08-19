ЛИ ШАНЪИНЬ
ЛИ ШАНЪИНЬ [второе имя Ишань; прозвища - Юй си шэн («Учащийся нефритовой долины»), Фань нань шэн («Учащийся на юге от реки Фань»)] - китайский поэт.
Из семьи мелких чиновников. В 837 году сдал государственный экзамен на учёную степень цзиньши. Служил делопроизводителем, сверщиком текстов, занимал другие невысокие должности. С юности интересовался даосизмом, в поздние годы стал буддистом. Рано прославился литературным творчеством, на которое наибольшее влияние оказали Ду Фу, Хань Юй и Ли Хэ. Был наиболее искусен в таких поэтических формах, как пятисловные поэмы пайлюй, семисловные восьмистишия люйши и четверостишия цзюэцзюй. Сохранилось около 600 стихотворений, из которых около 100 относятся к публицистической поэзии [«Испытываю беспокойство» («Ю гань»), «Снова испытываю беспокойство» («Чун ю гань»), «Суйский дворец» («Суй гун») и другие]. Значительная часть наследия составляет медитативная лирика [«Поднимаюсь к Лэю юань» («Дэн Лэю юань»), «Драгоценная цитра» («Цзинь сэ») и другие].
Наибольшую известность снискали любовные стихотворения Ли Шанъиня [цикл «Без названия» («У ти»), «Ночью в дождь пишу на север» («Е юй цзи бэй») и другие]. Для поэзии Ли Шаньиня характерны глубокая и утончённая эмоциональность, частое использование мифологических образов; особое значение приобретают подтекст и аллюзии, нередко затрудняющие понимание. Создавал прозаические произведения в жанрах пяньли вэнь и гувэнь. Творчество Ли Шанъиня, крупнейшего поэта позднего периода эпохи Тан, оказало заметное влияние на последующее развитие китайской литературы.
Сочинения:
Антология китайской поэзии. М., 1957. Т. 2. С. 300–305.