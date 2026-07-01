ЛИ ПОЗДНИЕ

ЛИ ПОЗДНИЕ - вьетнамская династия в 1009 году, по другим данным, 1010-1225 годах.

Ро­до­на­чаль­ни­ком Ли Поздних счи­та­ет­ся гла­ва двор­цо­вой стра­жи Ли Конг Уан (хра­мо­вое имя Ли Тхай То), ор­га­ни­зо­вав­ший государственный пе­ре­во­рот по­сле смер­ти по­след­не­го им­пе­ра­то­ра ди­на­стии Ле Ран­ние - Ле Нгоа Чи­еу. Император Ли Тхай То (1009, по другим дан­ным, 1010-1028 годы) пред­при­нял ряд ша­гов, на­прав­лен­ных на цен­тра­ли­за­цию Дай­ковь­е­та. Это по­зво­ли­ло его вну­ку Ли Тхань Тон­гу (1054-1072 годы) зна­чи­тель­но рас­ши­рить свои вла­де­ния. В 1069 году он захва­тил северные про­вин­ции государства Чам­па (тер­ри­то­рии современных про­вин­ций Ку­ан­гбинь и Ку­анг­чи), по­ло­жив тем са­мым на­ча­ло за­вое­вательным по­хо­дам вье­тов в южном на­прав­ле­нии (т. н. Дви­же­ние на Юг - «Nam tiên»). В том же го­ду го­су­дар­ст­во по­лучи­ло название Дай­вьет (Ве­ли­кий Вьет). В 1077 году сын Ли Тхань Тон­га - Ли Нян Тонг (1072-1127 годы) в ре­зуль­та­те вой­ны с китайской им­пе­ри­ей Сун при­сое­ди­нил к Дай­вье­ту тер­ри­то­рии пле­мён нунг (современная провинция Као­банг).

В 1127 году по­сле смер­ти не имев­ше­го пря­мых на­след­ни­ков Ли Нян Тон­га власть пе­ре­шла к бо­ко­вой ли­нии ро­да Ли. В этот пе­ри­од уси­ли­лось влия­ние при­двор­ных груп­пи­ро­вок, пре­ж­де все­го ро­да Чан, на­чав­ше­го в конце XII века борь­бу за пре­стол. В 1225 году дочь Ли Хюэ Тон­га - се­ми­лет­няя им­пе­рат­ри­ца Ли Хюэ Тонг (Ли Тьеу Хо­анг) бы­ла вы­да­на за­муж за пред­ста­ви­теля Чан, что по­ло­жи­ло на­ча­ло прав­ле­нию но­вой вьетнамской ди­на­стии.

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