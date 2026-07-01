ЛИ ПОЗДНИЕ
ЛИ ПОЗДНИЕ - вьетнамская династия в 1009 году, по другим данным, 1010-1225 годах.
Родоначальником Ли Поздних считается глава дворцовой стражи Ли Конг Уан (храмовое имя Ли Тхай То), организовавший государственный переворот после смерти последнего императора династии Ле Ранние - Ле Нгоа Чиеу. Император Ли Тхай То (1009, по другим данным, 1010-1028 годы) предпринял ряд шагов, направленных на централизацию Дайковьета. Это позволило его внуку Ли Тхань Тонгу (1054-1072 годы) значительно расширить свои владения. В 1069 году он захватил северные провинции государства Чампа (территории современных провинций Куангбинь и Куангчи), положив тем самым начало завоевательным походам вьетов в южном направлении (т. н. Движение на Юг - «Nam tiên»). В том же году государство получило название Дайвьет (Великий Вьет). В 1077 году сын Ли Тхань Тонга - Ли Нян Тонг (1072-1127 годы) в результате войны с китайской империей Сун присоединил к Дайвьету территории племён нунг (современная провинция Каобанг).
В 1127 году после смерти не имевшего прямых наследников Ли Нян Тонга власть перешла к боковой линии рода Ли. В этот период усилилось влияние придворных группировок, прежде всего рода Чан, начавшего в конце XII века борьбу за престол. В 1225 году дочь Ли Хюэ Тонга - семилетняя императрица Ли Хюэ Тонг (Ли Тьеу Хоанг) была выдана замуж за представителя Чан, что положило начало правлению новой вьетнамской династии.