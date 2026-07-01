ЛИ МЁН БАК
ЛИ МЁН БАК - корейский государственный и политический деятель.
Из крестьянской семьи. В 1965 году окончил Университет Корё в Сеуле. В том же году поступил на работу в компанию «Hyundai Construction», направлен в Таиланд для участия в строительстве магистрали Паттани - Наратхиват. С 1977 года исполнительный директор 10 различных дочерних компаний корпорации «Hyundai Group». В 1980 году вице-президент Корейского форума атомной промышленности, вице-президент Корейской ассоциации международных подрядных организаций. С 1982 года руководитель отдела строительства Комитета экономического сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии. В 1989 году заместитель председателя Экономической ассоциации Республика Корея - СССР.
В 1992-1998 годах депутат Национального собрания 14-го и 15-го созывов. В 1991 году председатель Экономического комитета Северо-Восточной Азии (государства-члены: Республика Корея, КНДР, Япония, Китай, Россия, Монголия). В 1993 году президент Международной федерации Корейской ассоциации торговли. В 2000-2007 годах экономический советник премьер-министра Королевства Камбоджа Хун Сена. В 2002-2006 годах мэр Сеула.
В декабре 2007 года избран на пост президента Республики Корея. Инициировал приватизацию ряда государственных корпораций, а также проведение мер по привлечению инвестиций в экономику страны. Осуществил реформу государственного аппарата за счёт роспуска и слияния ряда министерств и национальных агентств; были упразднены посты вице-премьеров, штат премьер-министра уменьшен вдвое. Во внешней политике придерживается линии, направленной на достижение полного ядерного разоружения КНДР.