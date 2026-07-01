ЛИ МЁН БАК

ЛИ МЁН БАК - корейский государственный и политический деятель.

Из кре­сть­ян­ской се­мьи. В 1965 году окон­чил Университет Ко­рё в Се­уле. В том же го­ду по­сту­пил на ра­бо­ту в ком­па­нию «Hyundai Const­ruc­tion», на­прав­лен в Таи­ланд для уча­стия в строи­тель­ст­ве ма­ги­ст­ра­ли Пат­тани - На­рат­хи­ват. С 1977 года ис­пол­нительный ди­рек­тор 10 различных до­чер­них ком­па­ний кор­по­ра­ции «Hyundai Group». В 1980 году ви­це-пре­зи­дент Корейского фо­ру­ма атом­ной промышленности, ви­це-пре­зи­дент Корейской ас­со­циа­ции ме­ж­дународных под­ряд­ных ор­га­ни­за­ций. С 1982 года ру­ко­во­ди­тель от­де­ла строи­тель­ст­ва Комитета эко­но­мического со­труд­ни­че­ст­ва со стра­на­ми Юго-Восточной Азии. В 1989 году заместитель пред­се­да­те­ля Эко­но­мической ас­со­циа­ции Рес­пуб­ли­ка Ко­рея - СССР.

В 1992-1998 годах де­пу­тат Национального со­б­ра­ния 14-го и 15-го со­зы­вов. В 1991 году председатель Эко­но­мического комитета Северо-Восточной Азии (го­су­дар­ст­ва-чле­ны: Рес­пуб­ли­ка Ко­рея, КНДР, Япо­ния, Ки­тай, Рос­сия, Мон­голия). В 1993 году пре­зи­дент Ме­ж­ду­народной фе­де­ра­ции Корейской ас­со­циа­ции тор­гов­ли. В 2000-2007 годах эко­но­мический со­вет­ник пре­мьер-министра Ко­ро­лев­ст­ва Кам­бод­жа Хун Се­на. В 2002-2006 годах мэр Се­ула.

В декабре 2007 года из­бран на пост пре­зи­ден­та Рес­пуб­ли­ки Ко­рея. Ини­ции­ро­вал при­ва­ти­за­цию ря­да государственных кор­по­ра­ций, а так­же про­ве­де­ние мер по при­вле­че­нию ин­ве­сти­ций в эко­но­ми­ку стра­ны. Осу­ще­ст­вил ре­фор­му государственного ап­па­ра­та за счёт рос­пус­ка и слия­ния ря­да ми­ни­стерств и национальных агентств; бы­ли уп­разд­не­ны по­сты ви­це-пре­мье­ров, штат пре­мьер-ми­ни­ст­ра умень­шен вдвое. Во внеш­ней по­ли­ти­ке при­дер­жи­ва­ет­ся ли­нии, на­прав­лен­ной на дос­ти­же­ние пол­но­го ядер­но­го ра­зо­ру­же­ния КНДР.