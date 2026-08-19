ЛИ ЛИСАНЬ

ЛИ ЛИСАНЬ - китайский государственный и политический деятель.

Из се­мьи учи­те­ля. В 1915 году по­сту­пил в шко­лу в городе Чан­ша, где по­зна­ко­мил­ся с Мао Цзэ­ду­ном . В 1919-1921 годах учил­ся и ра­бо­тал во Фран­ции, в октябре 1921 года за уча­стие в сту­денческих вол­не­ни­ях де­пор­ти­ро­ван в Ки­тай. В 1921 году всту­пил в Ком­муни­сти­че­скую пар­тию Ки­тая (КПК), за­ни­мал­ся ор­га­ни­за­ци­ей ра­бо­че­го дви­же­ния; в 1923-1927 годах воз­глав­лял ко­ми­те­ты КПК в го­ро­дах Ухань и Шан­хай, а так­же в провинции Гу­ан­дун. В 1927 году заведующий ра­бо­чим от­де­лом ЦК КПК, заведующий ухань­ским от­де­ле­ни­ем Все­ки­тай­ско­го со­ве­та проф­сою­зов, сек­ре­тарь Ху­бэй­ско­го пар­тий­но­го комитета. С ию­ля 1927 года член По­сто­ян­но­го комитета Временного бю­ро ЦК КПК. При­нял уча­стие в Нань­чан­ском вос­ста­нии 1927 года.

В 1928-1930 годах вме­сте с Сян Чжун­фа и Чжоу Энь­ла­ем вхо­дил в трой­ку ли­де­ров КПК, по­сле отъ­ез­да Чжоу Энь­лая в Мо­ск­ву в мар­те 1930 года фак­ти­че­ски воз­гла­вил ЦК пар­тии. Ини­ции­ро­вал ре­ше­ние По­лит­бю­ро ЦК КПК от 11.6.1930 года «О но­вом ре­во­лю­ци­он­ном подъ­ё­ме и по­бе­де ре­во­лю­ции пер­во­на­чаль­но в од­ной или не­сколь­ких про­вин­ци­ях». Cчитал не­об­хо­ди­мым при­влечь СССР к уча­стию в ре­во­лю­ци­он­ных со­бы­ти­ях в Ки­тае, что долж­но бы­ло спро­во­ци­ро­вать ми­ро­вой кон­фликт и при­вес­ти к по­бе­де ком­му­ни­стических сил во всём ми­ре. В декабре 1930 года вы­зван в Мо­ск­ву, в январе 1931 года вы­ве­ден из со­ста­ва По­лит­бю­ро ЦК КПК по об­ви­не­нию Ис­пол­нительного комитета Ком­му­ни­сти­че­ско­го ин­тер­на­цио­на­ла (Ко­м­ин­тер­на) в «ан­ти­мар­кси­ст­ской, ан­ти­ле­нин­ской и ан­ти­ко­мин­тер­нов­ской» по­зи­ции. С это­го вре­ме­ни ра­бо­тал на за­во­де, в августа 1931 года на­прав­лен в Мо­ск­ву на обу­че­ние в Ме­ж­ду­народной ле­нин­ской шко­ле; до 1946 года жил в СССР.

В 1933 вклю­чён в со­став де­ле­га­ции КПК в Ис­пол­нительном комитете Ко­мин­тер­на, пред­став­лял Все­ки­тай­скую фе­де­ра­цию проф­сою­зов в Крас­ном ин­тер­на­цио­на­ле проф­сою­зов. В ию­ле - августе 1935 года де­ле­гат 7-го Все­мир­но­го кон­грес­са Ко­мин­тер­на. В 1935-1938 годах заведующий китайской ре­дак­ци­ей издательства «Ме­ж­ду­на­род­ный ра­бо­чий», по со­вмес­ти­тель­ст­ву главный ре­дак­тор газеты «Цзю­го жи­бао» («Спа­се­ние Ро­ди­ны»). В феврале 1938 года ис­клю­чён из КПК Китайской сек­ци­ей Ко­мин­тер­на и аре­сто­ван ор­га­на­ми НКВД СССР. В но­ябре 1939 года вы­шел на сво­бо­ду, вос­ста­нов­лен в пар­тии. В 1946 году вер­нул­ся в Ки­тай. В 1967 году аре­сто­ван цзао­фа­ня­ми, по­кон­чил с со­бой.

Реа­би­ли­ти­ро­ван в 1980.