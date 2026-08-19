ЛИ ЛИСАНЬ
ЛИ ЛИСАНЬ - китайский государственный и политический деятель.
Из семьи учителя. В 1915 году поступил в школу в городе Чанша, где познакомился с Мао Цзэдуном. В 1919-1921 годах учился и работал во Франции, в октябре 1921 года за участие в студенческих волнениях депортирован в Китай. В 1921 году вступил в Коммунистическую партию Китая (КПК), занимался организацией рабочего движения; в 1923-1927 годах возглавлял комитеты КПК в городах Ухань и Шанхай, а также в провинции Гуандун. В 1927 году заведующий рабочим отделом ЦК КПК, заведующий уханьским отделением Всекитайского совета профсоюзов, секретарь Хубэйского партийного комитета. С июля 1927 года член Постоянного комитета Временного бюро ЦК КПК. Принял участие в Наньчанском восстании 1927 года.
В 1928-1930 годах вместе с Сян Чжунфа и Чжоу Эньлаем входил в тройку лидеров КПК, после отъезда Чжоу Эньлая в Москву в марте 1930 года фактически возглавил ЦК партии. Инициировал решение Политбюро ЦК КПК от 11.6.1930 года «О новом революционном подъёме и победе революции первоначально в одной или нескольких провинциях». Cчитал необходимым привлечь СССР к участию в революционных событиях в Китае, что должно было спровоцировать мировой конфликт и привести к победе коммунистических сил во всём мире. В декабре 1930 года вызван в Москву, в январе 1931 года выведен из состава Политбюро ЦК КПК по обвинению Исполнительного комитета Коммунистического интернационала (Коминтерна) в «антимарксистской, антиленинской и антикоминтерновской» позиции. С этого времени работал на заводе, в августа 1931 года направлен в Москву на обучение в Международной ленинской школе; до 1946 года жил в СССР.
В 1933 включён в состав делегации КПК в Исполнительном комитете Коминтерна, представлял Всекитайскую федерацию профсоюзов в Красном интернационале профсоюзов. В июле - августе 1935 года делегат 7-го Всемирного конгресса Коминтерна. В 1935-1938 годах заведующий китайской редакцией издательства «Международный рабочий», по совместительству главный редактор газеты «Цзюго жибао» («Спасение Родины»). В феврале 1938 года исключён из КПК Китайской секцией Коминтерна и арестован органами НКВД СССР. В ноябре 1939 года вышел на свободу, восстановлен в партии. В 1946 году вернулся в Китай. В 1967 году арестован цзаофанями, покончил с собой.
Реабилитирован в 1980.