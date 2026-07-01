ЛИ КУАН Ю
ЛИ КУАН Ю - государственный и политический деятель Сингапура.
Из семьи китайских эмигрантов. Изучал юриспруденцию в школе Телок-Курау, затем в Институте Рафлс и Национальном университете Сингапура. Продолжил образование в Кембриджском университете. В 1950 году вернулся на родину. С 1951 года занимался адвокатской практикой в Сингапуре, участвовал в профсоюзном движении. В 1954-1992 годах (с перерывом в 1957 году) генеральный секретарь Партии народного действия (ПНД), выступавшей за независимость Сингапура от Великобритании.
С 1955 года депутат Законодательного собрания. После победы ПНД на всеобщих выборах 3.5.1959 года премьер-мин. Сингапура (1959-1990 годы). В 1963 году инициировал вступление Сингапура в Федерацию Малайзия с целью отстранения Великобритании от решения вопросов обороны, внешних сношений и внутренней безопасности. В августе 1965 года из-за разногласий с малайским правительством подписал декларацию о выходе Сингапура из Федерации Малайзия. Настойчиво проводил курс на модернизацию экономики Сингапура (считается отцом сингапурского «экономического чуда»).
В годы премьерства Ли Куан Ю Сингапур был принят в ООН (1965) и стал одним из основателей Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (1967). В 1990-2004 годах старший министр в правительстве Го Чок Тонга. В августе 2004 года министр-ментор в правительстве своего сына Ли Сянь Луна.