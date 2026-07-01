ЛИ КУАН Ю

ЛИ КУАН Ю - государственный и политический деятель Сингапура.

Из се­мьи китайских эмиг­ран­тов . Изу­чал юрис­пру­ден­цию в шко­ле Те­лок-Ку­рау, за­тем в Институте Рафлс и Национальном университете Син­га­пу­ра. Про­дол­жил об­ра­зо­ва­ние в Кем­бридж­ском университете . В 1950 году вер­нул­ся на ро­ди­ну. С 1951 года за­ни­мал­ся ад­во­кат­ской прак­ти­кой в Син­га­пу­ре, уча­ст­во­вал в проф­со­юз­ном дви­же­нии. В 1954-1992 годах (с пе­ре­ры­вом в 1957 году) ге­не­раль­ный сек­ре­тарь Пар­тии народного дей­ст­вия (ПНД), вы­сту­пав­шей за не­за­ви­си­мость Син­га­пу­ра от Ве­ли­ко­бри­та­нии.

С 1955 года де­пу­тат За­ко­но­дательного со­б­ра­ния. По­сле по­бе­ды ПНД на все­об­щих вы­бо­рах 3.5.1959 года пре­мьер-мин. Син­га­пу­ра (1959-1990 годы). В 1963 году ини­ции­ро­вал всту­п­ле­ние Син­га­пу­ра в Фе­де­ра­цию Ма­лай­зия с це­лью от­стра­не­ния Ве­ли­ко­бри­та­нии от ре­ше­ния во­про­сов обо­ро­ны, внеш­них сно­ше­ний и внутренней безо­пас­но­сти. В августе 1965 года из-за раз­но­гла­сий с ма­лай­ским пра­ви­тель­ст­вом под­пи­сал дек­ла­ра­цию о вы­хо­де Син­га­пу­ра из Фе­де­ра­ции Ма­лай­зия. На­стой­чи­во про­во­дил курс на мо­дер­ни­за­цию эко­но­ми­ки Син­га­пу­ра (счи­та­ет­ся от­цом син­га­пур­ско­го «эко­но­мического чу­да»).

В го­ды пре­мьер­ст­ва Ли Куан Ю Син­га­пур был при­нят в ООН (1965) и стал одним из ос­но­ва­те­лей Ас­со­циа­ции го­су­дарств Юго-Восточной Азии (1967). В 1990-2004 годах стар­ший ми­нистр в пра­ви­тель­ст­ве Го Чок Тон­га. В августе 2004 года ми­нистр-мен­тор в пра­ви­тель­ст­ве сво­его сы­на Ли Сянь Лу­на.