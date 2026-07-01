ЛИ КЭЖАНЬ
ЛИ КЭЖАНЬ - китайский живописец.
Теоретик искусства. Выходец из бедной крестьянской семьи, учился в Шанхайском училище изобразительных искусств, затем в Художественном институте «Сиху» в Ханчжоу (1929-1932 годы) у французского художника А. Клауди. Под влиянием идей Кан Ювэя поставил перед собой задачу реформировать традиционную живопись, рассчитанную на камерный формат свитков, приспособив её к новым условиям выставочных залов и общественных мест.
Известность пришла к Ли Кэжаню в 1930-е годов благодаря сюжетным произведениям. В годы японской оккупации Китая он создал свыше 100 патриотических плакатов. С 1940 года в традициях гохуа Ли Кэжаня начал писать пастушков с буйволами техникой «расплёсканной туши» (по-мо), в которую вводил приёмы светотени, заимствованные из западной живописи. В 1946 году преподавал гохуа в Бэйпинском (Пекинском) художественном училище, где познакомился с Ци Байши. С 1950 года профессор Центральной академии художеств (Пекин). Тогда же в журнале «Мэйшу» опубликовал статью «О реформе китайской живописи», в которой призывал художников обратиться непосредственно к природе и отражать жизнь народа, соединяя национальное наследие с западными художественными приёмами.
Ли Кэжань совершил 3 поездки на юг по реке Янцзы (1954, 1956, 1959), итогом которых стали сотни этюдов преимущественно в жанре пейзажа. В Ханчжоу он встречался с Хуан Биньхуном, который обучил его технике «накапливаемой туши» (цзи-мо) с послойным наложением тонов. Вследствие этого быстрая техника письма Ли Кэжаня в 1950-х годах сменилась на более медленную. В 1957 году, сопровождая выставку своих работ в Берлине, Ли Кэжань увидел картины Рембрандта и пришёл к выводу о том, что его светотень можно использовать в китайском пейзаже для интеграции тонов туши.
В период «культурной революции» подвергся репрессиям, провёл 11 месяцев в тюрьме; его коллекция книг и живописи была конфискована. В 1966-1972 годах практиковался в каллиграфии, по памяти копируя движениями пальцев произведения I-VI веков, что отразилось на его позднем стиле.
В 1971 году возвращён из ссылки; в числе других живописцев гохуа занимался украшением отелей и министерств. В гигантских пейзажах 1970-1980-х годов, где использовалась традиционная бумага, натянутая на деревянные каркасы («Виды Яншо», 1972, Отель национальностей, Пекин; «Горы Цзинган», 1977, Мемориал Мао Цзэдуна, Пекин; «Бескрайние горы и реки», 1982, собрание семьи художника), стиль Ли Кэжаня достиг монументального синтеза техник тщательного (гун-би) и лапидарного (цзянь-би) письма. Следуя сначала принципу «отправляясь от отсутствия, достичь наличия» (цун у дао ю), он штрих за штрихом прописывал на белой бумаге множество деталей, а затем, в соответствии с принципом «отправляясь от наличия, достичь отсутствия» (цун ю дао у), перекрывал все ранее прорисованные детали тремя тушевыми тонами - светлым, средним и тёмным. Это позволяло интегрировать контрастные элементы и детали, которые оказывались невидимыми издали, но различимыми вблизи.
В 1979 году Ли Кэжань вернулся к преподаванию в Центральной академии художеств; с 1981 года почетный директор НИИ китайской живописи. Имел много учеников и последователей, составивших «школу Ли».