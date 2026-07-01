ЛИ КЭЖАНЬ

ЛИ КЭЖАНЬ - китайский живописец .

Тео­ре­тик искусства. Вы­хо­дец из бед­ной кре­сть­ян­ской се­мьи, учил­ся в Шан­хай­ском училище изо­бра­зительных ис­кусств, за­тем в Ху­дожественном институте «Си­ху» в Хан­чжоу (1929-1932 годы) у французского ху­дож­ни­ка А. Клау­ди. Под влия­ни­ем идей Кан Ювэя по­ста­вил пе­ред со­бой за­да­чу ре­фор­ми­ро­вать тра­диционную жи­во­пись, рас­счи­тан­ную на ка­мер­ный фор­мат свит­ков, при­спо­со­бив её к но­вым ус­ло­ви­ям вы­ста­воч­ных за­лов и об­щественных мест.

Из­вест­ность при­шла к Ли Кэжаню в 1930-е годов бла­го­да­ря сю­жет­ным про­из­ве­де­ни­ям. В го­ды японской ок­ку­па­ции Ки­тая он соз­дал свыше 100 пат­рио­тических пла­ка­тов. С 1940 года в тра­ди­ци­ях гохуа Ли Кэжаня на­чал пи­сать пас­туш­ков с буй­во­ла­ми тех­ни­кой «рас­плё­скан­ной ту­ши» (по-мо), в ко­то­рую вво­дил приё­мы све­то­те­ни, за­им­ст­во­ван­ные из западной жи­во­пи­си. В 1946 году пре­по­да­вал гохуа в Бэй­пин­ском (Пе­кин­ском) ху­дожественном училище, где по­зна­ко­мил­ся с Ци Бай­ши. С 1950 года профессор Центральной ака­де­мии ху­до­жеств (Пе­кин). То­гда же в журнале «Мэй­шу» опуб­ли­ко­вал статью «О ре­фор­ме ки­тай­ской жи­во­пи­си», в ко­то­рой при­зы­вал ху­дож­ни­ков об­ра­тить­ся не­по­сред­ст­вен­но к при­ро­де и от­ра­жать жизнь на­ро­да, со­еди­няя национальное на­сле­дие с западными ху­дожественными приё­ма­ми.

Ли Кэжань со­вер­шил 3 по­езд­ки на юг по реке Янц­зы (1954, 1956, 1959), ито­гом ко­то­рых ста­ли сот­ни этю­дов пре­имущественно в жан­ре пей­за­жа. В Хан­чжоу он встре­чал­ся с Ху­ан Бинь­ху­ном, ко­то­рый обу­чил его тех­ни­ке «на­ка­п­ли­вае­мой ту­ши» (цзи-мо) с по­слой­ным на­ло­же­ни­ем то­нов. Вслед­ст­вие это­го бы­ст­рая тех­ни­ка пись­ма Ли Кэжаня в 1950-х годах сме­ни­лась на бо­лее мед­лен­ную. В 1957 году, со­про­во­ж­дая вы­став­ку сво­их ра­бот в Бер­ли­не, Ли Кэжань уви­дел кар­ти­ны Рем­бранд­та и при­шёл к вы­во­ду о том, что его све­то­тень мож­но ис­поль­зо­вать в китайском пей­за­же для ин­те­гра­ции то­нов ту­ши.

В пе­ри­од «куль­тур­ной ре­во­лю­ции» под­верг­ся ре­прес­си­ям, про­вёл 11 месяцев в тюрь­ме; его кол­лек­ция книг и жи­вопи­си бы­ла кон­фи­ско­ва­на . В 1966-1972 годах прак­ти­ко­вал­ся в кал­ли­гра­фии, по па­мя­ти ко­пи­руя дви­же­ния­ми паль­цев про­из­ве­де­ния I-VI веков, что от­ра­зи­лось на его позд­нем сти­ле.

В 1971 году воз­вра­щён из ссыл­ки; в чис­ле других жи­во­пис­цев гохуа за­ни­мал­ся ук­ра­ше­ни­ем оте­лей и ми­ни­стерств. В ги­гант­ских пей­за­жах 1970-1980-х годов, где ис­поль­зо­ва­лась тра­диционная бу­ма­га, на­тя­ну­тая на де­ревянные кар­ка­сы («Ви­ды Ян­шо», 1972, Отель на­цио­наль­но­стей, Пе­кин; «Го­ры Цзин­ган», 1977, Ме­мо­ри­ал Мао Цзэ­ду­на, Пе­кин; «Бес­край­ние го­ры и ре­ки», 1982, соб­ра­ние се­мьи ху­дож­ни­ка), стиль Ли Кэжаня дос­тиг мо­ну­мен­таль­но­го син­те­за тех­ник тща­тель­но­го (гун-би) и ла­пи­дар­но­го (цзянь-би) пись­ма. Сле­дуя сна­ча­ла прин­ци­пу «от­прав­ля­ясь от от­сут­ст­вия, дос­тичь на­ли­чия» (цун у дао ю), он штрих за штри­хом про­пи­сы­вал на бе­лой бу­ма­ге мно­же­ст­во де­та­лей, а за­тем, в со­от­вет­ст­вии с прин­ци­пом «от­прав­ля­ясь от на­ли­чия, дос­тичь от­сут­ст­вия» (цун ю дао у), пе­ре­кры­вал все ра­нее про­ри­со­ван­ные де­та­ли тре­мя ту­ше­вы­ми то­на­ми - свет­лым, сред­ним и тём­ным. Это по­зво­ля­ло ин­тег­ри­ро­вать кон­тра­ст­ные эле­мен­ты и де­та­ли, ко­то­рые ока­зы­ва­лись не­ви­ди­мы­ми из­да­ли, но раз­ли­чи­мы­ми вбли­зи.

В 1979 году Ли Кэжань вер­нул­ся к пре­по­да­ва­нию в Центральной ака­де­мии ху­до­жеств; с 1981 года почетный ди­рек­тор НИИ китайской жи­во­пи­си. Имел мно­го уче­ни­ков и по­сле­до­ва­те­лей, со­ста­вив­ших «шко­лу Ли».