ЛИ ХУНЧЖАН
ЛИ ХУНЧЖАН (Ли Цзыфи) - китайский государственный и политический деятель.
Из семьи шэньши и крупных землевладельцев. Воспитанник Цзэн Гофаня. В 1847 году получил высшую учёную степень - цзиньши. С 1853 года участвовал в подавлении Тайпинского восстания 1851-1864 годов . Организатор Хуайской (Аньхойской) провинциальной армии, глава Аньхойской военно-шэньшийской группировки. Один из идеологов политики «самоусиления» и «усвоения заморских дел», поддерживал проект перевооружения армии западным оружием и создания военно-морского флота. Основал ряд артиллерийских и других заводов-арсеналов.
В 1867 году назначен наместником провинций Хубэй и Хунань, в 1870 году - провинция Чжили, с этого же времени фактически единолично формировал внутреннюю политику Китая (контролировал доходы от морских таможен и соляной монополии, решал важнейшие вопросы вооружения и снабжения армии и флота, прежде всего закупки оружия, боеприпасов, техники), а также поддерживал сношения с западными державами. Заложил основы Бэйянской армии и группировки Бэйянских милитаристов. В 1895 году участвовал в подписании Симоносекского договора с Японией.
В 1896 году заключил секретное соглашение с Российской империей об оборонительном российско-китайском союзе против Японии и о предоставлении России концессии на строительство Китайско-Восточной железной дороги. В 1898 году отправлен в отставку, затем назначен наместником провинций Гуандун и Гуанси. В качестве главы китайской делегации подписал «Заключительный протокол» 1901 года с державами, подавившими движение Ихэтуань.