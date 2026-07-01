ЛИ ГЮ БО

ЛИ ГЮ БО - корейский писатель .

Государственный дея­тель. Пи­сал на хан­му­не. В мо­ло­до­сти примк­нул к груп­пе по­этов -от­шель­ни­ков «Се­ме­ро муд­ре­цов из стра­ны, что к вос­то­ку от мо­ря»; на­зы­вал се­бя «учи­те­лем трёх при­стра­стий» - лют­ни, сти­хов и ви­на. В 1200 году по­сту­пил на государственную служ­бу ; в кон­це жиз­ни по­лу­чил долж­ность пер­во­го ми­ни­ст­ра (около 1237 года).

Ав­тор по­эмы «Го­су­дарь Тон­мён» («Тон­мён ван пхён-пен­со», 1195; с па­рал­лель­ным ком­мен­та­ри­ем в про­зе) об ос­но­ва­те­ле древ­не­го цар­ст­ва Ко­гу­рё, днев­ни­ка «За­пис­ки по дням и лу­нам о стран­ст­вии по югу» («На­мхэн во­риль Ки», 1201). Сборник про­зы «Ма­лые ре­че­ния Бе­ло­го Об­ла­ка» («Пэ­гун со­соль», 1193) - од­но из пер­вых про­из­ве­де­ний в жан­ре пхэ­соль. Опи­рал­ся на китайскую по­этическую тра­ди­цию. Мас­тер пей­заж­ной ли­ри­ки; ввёл в корейскую литературу те­му «ма­лых тва­рей» (цве­тов, на­се­ко­мых и др.). В твор­че­ст­ве Ли Гю Бо со­че­та­ют­ся стрем­ле­ние уй­ти от со­ци­аль­ных обя­за­тельств и мысль об от­вет­ст­вен­но­сти ка­ж­до­го за со­стоя­ние ми­ра. Пер­вое из­да­ние со­чи­не­ний по­эта под названием «Со­б­ра­ние со­чи­не­ний пер­во­го ми­ни­ст­ра Ли из Вос­точ­но­го го­су­дар­ст­ва» («Тон­гук Ли сан­гук чип», 1241) бы­ло пред­при­ня­то его сы­ном Ли Ха­мом. Сре­ди других про­из­ве­де­ний - фи­лософские и шу­точ­ные эс­се.

Сочинения:

Пхэ­соль чакп­хум сон­чжип. Пхень­ян, 1959-1960. Т. 1-2;

Тон­гук И сан­гук чип. Се­ул, 1979-1984. Т. 1-7 (на корейском и китайском языках);

Ко­рей­ские пре­да­ния и ле­ген­ды из сред­не­ве­ко­вых книг. М., 1980. С. 205-228;

Ис­то­рия Цве­тов. Л., 1991. С. 71-104