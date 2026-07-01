ЛИ ГЮ БО
ЛИ ГЮ БО - корейский писатель.
Государственный деятель. Писал на ханмуне. В молодости примкнул к группе поэтов-отшельников «Семеро мудрецов из страны, что к востоку от моря»; называл себя «учителем трёх пристрастий» - лютни, стихов и вина. В 1200 году поступил на государственную службу; в конце жизни получил должность первого министра (около 1237 года).
Автор поэмы «Государь Тонмён» («Тонмён ван пхён-пенсо», 1195; с параллельным комментарием в прозе) об основателе древнего царства Когурё, дневника «Записки по дням и лунам о странствии по югу» («Намхэн вориль Ки», 1201). Сборник прозы «Малые речения Белого Облака» («Пэгун сосоль», 1193) - одно из первых произведений в жанре пхэсоль. Опирался на китайскую поэтическую традицию. Мастер пейзажной лирики; ввёл в корейскую литературу тему «малых тварей» (цветов, насекомых и др.). В творчестве Ли Гю Бо сочетаются стремление уйти от социальных обязательств и мысль об ответственности каждого за состояние мира. Первое издание сочинений поэта под названием «Собрание сочинений первого министра Ли из Восточного государства» («Тонгук Ли сангук чип», 1241) было предпринято его сыном Ли Хамом. Среди других произведений - философские и шуточные эссе.
Сочинения:
Пхэсоль чакпхум сончжип. Пхеньян, 1959-1960. Т. 1-2;
Тонгук И сангук чип. Сеул, 1979-1984. Т. 1-7 (на корейском и китайском языках);
Корейские предания и легенды из средневековых книг. М., 1980. С. 205-228;
История Цветов. Л., 1991. С. 71-104