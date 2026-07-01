ЛИ ГУНЛИНЬ

ЛИ ГУНЛИНЬ - китайский живописец , учёный и поэт периода династии Северная Сун.

Ро­дил­ся в учёной чи­нов­ничь­ей се­мье, вла­дев­шей круп­ной кол­лек­ци­ей древ­но­стей. В 1070 году сдал эк­за­мен на выс­шую учё­ную сте­пень «цзинь­ши». Около 30 лет слу­жил на вы­со­ких долж­но­стях в сто­ли­це Кай­фын. В 1100 году из-за бо­лез­ни вы­шел в от­став­ку и по­се­лил­ся в ок­ре­ст­но­стях го­ры Лун­мянь­шань (ны­не провинция Ань­хой), в свя­зи с чем взял псевдоним Лун­мянь цзюй­ши («От­шель­ник [с го­ры] "Спя­ще­го дра­ко­на"»).

От об­шир­но­го жи­во­пис­но­го на­сле­дия Ли Гумлиня не ос­та­лось дос­то­вер­ных под­лин­ни­ков. Как жи­во­пи­сец сни­скал при­жиз­нен­ную сла­ву изо­бра­же­ни­ем ло­ша­дей («Пять ло­ша­дей» и др.). В позд­ний пе­ри­од об­ра­тил­ся к буд­дий­ским и да­ос­ским сю­же­там, а так­же к порт­ре­ту, пей­за­жу, жан­ру «цве­ты-пти­цы». Ста­нов­ле­ние сти­ля Ли Гумлиня про­ис­хо­ди­ло под вли­яни­ем ри­ту­аль­ной брон­зо­вой ут­ва­ри 2-1-го тысячелетий до н. э. и ста­рин­ных пе­ча­тей. Ли­нии узо­ров на брон­зе и фор­мы над­пи­сей на пе­ча­тях по­чер­ком чжу­ань-шу на­шли от­ра­же­ние в приё­мах пись­ма Ли Гумлиня тех­ни­кой бай­мяо («бе­лые ли­нии»): все пла­стические ха­рак­те­ри­сти­ки пе­ре­да­ют­ся тон­ки­ми ту­ше­вы­ми ли­ния­ми, про­во­ди­мы­ми кон­цом вер­ти­каль­но ве­до­мой кис­ти. Цвет при­ме­ня­ет­ся в ка­че­ст­ве сла­бой под­цвет­ки или во­все от­сут­ст­ву­ет. Пред­ше­ст­вен­ни­ка­ми Ли Гумлиня в этой тех­нике пись­ма бы­ли Гу Кай­чжи и У Дао­ц­зы (VIII век).

Со­вер­шен­ст­вуя ра­бо­ту ки­стью, Ли Гумлинь ко­пи­ро­вал про­из­ве­де­ния мас­те­ров про­шло­го, боль­шин­ст­во из ко­то­рых сей­час из­вест­ны толь­ко по его по­вто­ре­ни­ям (ко­пия свит­ка ху­дож­ни­ка VIII века Вэй Яня «Вы­пас та­бу­на», Му­зей Гу­гун, Пе­кин), а так­же изу­чал жи­во­пись ано­ним­ных ре­мес­лен­ни­ков сяньхуа («жи­во­пись ни­ти»), ко­то­рая гра­ви­ро­ва­лась на ка­мен­ных сар­ко­фа­гах при ди­на­сти­ях Цзинь и Вэй. В ито­ге Ли Гумлинь раз­ра­бо­тал тех­ни­ку пись­ма те­сянь­мяо («ли­нии ме­тал­ли­че­ской ни­ти»), в ко­то­рой все ли­нии, как в по­чер­ке чжу­ань-шу, име­ют оди­на­ко­вую тол­щи­ну, соз­дав стиль, со­че­тав­ший в се­бе ар­ха­ич­ное уп­ро­ще­ние форм с утон­чён­ной эле­гант­но­стью ли­ний.

В сво­ём стрем­ле­нии вы­ра­зить ав­тор­ское вос­при­ятие дей­ст­ви­тель­но­сти Ли Гумлинь был в един­ст­ве с плея­дой но­ва­то­ров на­прав­ле­ния вэнь­жэньхуа. Де­виз ху­дож­ни­ка гла­сил: «Са­мо­быт­ность су­ще­ст­ву­ет в серд­це, а не на сто­ро­не». Раз­ра­бо­тан­ные Ли Гумлинем приё­мы пись­ма бай­мяо ак­тив­но при­ме­ня­лись мас­те­ра­ми всех по­сле­дую­щих ди­на­стий и про­дол­жа­ют ис­поль­зо­вать­ся современными ху­дож­ни­ка­ми гохуа.