ЛИ ГУНЛИНЬ
ЛИ ГУНЛИНЬ - китайский живописец, учёный и поэт периода династии Северная Сун.
Родился в учёной чиновничьей семье, владевшей крупной коллекцией древностей. В 1070 году сдал экзамен на высшую учёную степень «цзиньши». Около 30 лет служил на высоких должностях в столице Кайфын. В 1100 году из-за болезни вышел в отставку и поселился в окрестностях горы Лунмяньшань (ныне провинция Аньхой), в связи с чем взял псевдоним Лунмянь цзюйши («Отшельник [с горы] "Спящего дракона"»).
От обширного живописного наследия Ли Гумлиня не осталось достоверных подлинников. Как живописец снискал прижизненную славу изображением лошадей («Пять лошадей» и др.). В поздний период обратился к буддийским и даосским сюжетам, а также к портрету, пейзажу, жанру «цветы-птицы». Становление стиля Ли Гумлиня происходило под влиянием ритуальной бронзовой утвари 2-1-го тысячелетий до н. э. и старинных печатей. Линии узоров на бронзе и формы надписей на печатях почерком чжуань-шу нашли отражение в приёмах письма Ли Гумлиня техникой баймяо («белые линии»): все пластические характеристики передаются тонкими тушевыми линиями, проводимыми концом вертикально ведомой кисти. Цвет применяется в качестве слабой подцветки или вовсе отсутствует. Предшественниками Ли Гумлиня в этой технике письма были Гу Кайчжи и У Даоцзы (VIII век).
Совершенствуя работу кистью, Ли Гумлинь копировал произведения мастеров прошлого, большинство из которых сейчас известны только по его повторениям (копия свитка художника VIII века Вэй Яня «Выпас табуна», Музей Гугун, Пекин), а также изучал живопись анонимных ремесленников сяньхуа («живопись нити»), которая гравировалась на каменных саркофагах при династиях Цзинь и Вэй. В итоге Ли Гумлинь разработал технику письма тесяньмяо («линии металлической нити»), в которой все линии, как в почерке чжуань-шу, имеют одинаковую толщину, создав стиль, сочетавший в себе архаичное упрощение форм с утончённой элегантностью линий.
В своём стремлении выразить авторское восприятие действительности Ли Гумлинь был в единстве с плеядой новаторов направления вэньжэньхуа. Девиз художника гласил: «Самобытность существует в сердце, а не на стороне». Разработанные Ли Гумлинем приёмы письма баймяо активно применялись мастерами всех последующих династий и продолжают использоваться современными художниками гохуа.