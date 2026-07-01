ЛИ ГУНЦЗО
ЛИ ГУНЦЗО - китайский писатель VIII-IX веков.
Родился в городе Лунси (провинция Ганьсу). Имел учёную степень (цзиньши). В 806-813 годах служил делопроизводителем; возможно, в 841 году был назначен также окружным писарем и военным советником, в 848 году уволен с обеих должностей. Дружил с Бо Синцзянем, оказал влияние на его творчество.
Сохранились 4 новеллы Ли Гунцзо: «Повесть о Фэн Ао из Луцзяна» («Луцзян Фэн Ао чжуань»), «Канон древних гор и рек» («Гу юэ ду цзин»), а также получившие наибольшую известность - «Правитель Нанькэ» («Нанькэ тайшоу чжуань»), где, используя мотив сна, Ли Гунцзо с позиций даосизма обличает властолюбие и тщеславие, и «История Се Сяо-э» («Се Сяо-э чжуань») о героизме простой женщины, сумевшей отомстить убийцам её отца и мужа. Проникнутая дидактизмом новеллистика Ли Гунцзо, в которой ярко выражены обличительные тенденции, сочетает черты притчи, анекдота, жизнеописания; она стала одним из значительных явлений китайской прозы.
Сочинения:
Гуляка и волшебник. М., 1970. С. 88-114