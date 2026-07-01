ЛИ ГУНЦЗО

ЛИ ГУНЦЗО - китайский писатель VIII-IX веков.

Ро­дил­ся в городе Лун­си (провинция Гань­су). Имел учё­ную сте­пень (цзинь­ши). В 806-813 годах слу­жил де­ло­про­из­во­ди­те­лем; воз­мож­но, в 841 году был на­зна­чен так­же ок­руж­ным пи­са­рем и во­енным со­вет­ни­ком, в 848 году уво­лен с обе­их долж­но­стей. Дру­жил с Бо Синц­зя­нем, ока­зал влия­ние на его твор­че­ст­во.

Со­хра­ни­лись 4 но­вел­лы Ли Гунцзо: «По­весть о Фэн Ао из Луц­зя­на» («Луц­зян Фэн Ао чжу­ань»), «Ка­нон древ­них гор и рек» («Гу юэ ду цзин»), а так­же по­лу­чив­шие наи­боль­шую из­вест­ность - «Пра­ви­тель Нань­кэ» («Нань­кэ тай­шоу чжу­ань»), где, ис­поль­зуя мо­тив сна, Ли Гунцзо с по­зи­ций дао­сиз­ма об­ли­ча­ет вла­сто­лю­бие и тще­сла­вие, и «Ис­то­рия Се Сяо-э» («Се Сяо-э чжу­ань») о ге­ро­из­ме про­стой жен­щи­ны, су­мев­шей отом­стить убий­цам её от­ца и му­жа. Про­ник­ну­тая ди­дак­тиз­мом но­вел­ли­сти­ка Ли Гунцзо, в ко­то­рой яр­ко вы­раже­ны об­ли­чительные тен­ден­ции, со­че­та­ет чер­ты прит­чи, анек­до­та, жиз­не­опи­са­ния; она ста­ла од­ним из зна­чительных яв­ле­ний китайской про­зы.

Сочинения:

Гу­ля­ка и вол­шеб­ник. М., 1970. С. 88-114