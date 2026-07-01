ЛИ ГИ ЁН

ЛИ ГИ ЁН - корейский прозаик .

Государственный и об­щественный дея­тель. Ра­бо­тал учи­те­лем . В 1922-1923 годах учил­ся в То­кио. Один из ор­га­ни­за­то­ров Корейской ас­со­циа­ции про­ле­тар­ских пи­са­те­лей (1925). По­сле ос­во­бо­ж­де­ния Ко­реи воз­гла­вил Северокорейский со­юз литературы и искусства (1946). С 1946 года председатель Об­ще­ст­ва корее-советской друж­бы. Член ВСМ (с 1950 года).

Ос­но­во­по­лож­ник со­циа­ли­сти­че­ско­го реа­лиз­ма в корейской литературе. Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти рас­ска­зом «Тай­ное пись­мо мое­го бра­та» («Оп­паый пи­миль пхёнч­жи», 1924). В цен­тре про­из­ве­де­ний Ли Ги Ёна - жизнь обед­нев­ших корейских кре­сть­ян , стра­даю­щих от экс­плуа­та­ции зем­ле­вла­дель­цев в ус­ло­ви­ях ко­ло­ни­аль­но­го гнёта: рас­сказ «На­вод­не­ние» («Хонъ­су», 1930); по­вес­ти «Про­стая де­рев­ня» («Минч­хон», 1925), «Празд­ник в День Мы­ши» («Сох­ва», 1932); ро­ма­ны «Род­ная сто­ро­на» («Ко­хянъ», 1934, русский перевод 1964), «Новь» («Син­кэч­жи», 1938) и др. Ро­ман-ди­ло­гия «Зем­ля» («Ттанъ»; часть 1, 1948, русский перевод 1953; часть 2, 1960) по­свя­щён ос­мыс­ле­нию аг­рар­ной ре­фор­мы 2-й половины 1940-х годов и опы­та Ко­рей­ской вой­ны 1950-1953 годов. Ис­то­рия японской ко­ло­ни­за­ции и национально-ос­во­бо­дительной борь­бы от­ра­же­на в ро­ма­не «Ре­ка Ту­ман­ган» («Ту­ман­ганъ», 1954-1964 годы). Сре­ди других со­чи­не­ний - «По СССР. Пу­те­вые за­мет­ки» («Со­рен ких­энъ­мунч­жип», 1960), пуб­ли­ци­сти­ка.