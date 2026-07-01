ЛИ ГИ ЁН
ЛИ ГИ ЁН - корейский прозаик.
Государственный и общественный деятель. Работал учителем. В 1922-1923 годах учился в Токио. Один из организаторов Корейской ассоциации пролетарских писателей (1925). После освобождения Кореи возглавил Северокорейский союз литературы и искусства (1946). С 1946 года председатель Общества корее-советской дружбы. Член ВСМ (с 1950 года).
Основоположник социалистического реализма в корейской литературе. Дебютировал в печати рассказом «Тайное письмо моего брата» («Оппаый пимиль пхёнчжи», 1924). В центре произведений Ли Ги Ёна - жизнь обедневших корейских крестьян, страдающих от эксплуатации землевладельцев в условиях колониального гнёта: рассказ «Наводнение» («Хонъсу», 1930); повести «Простая деревня» («Минчхон», 1925), «Праздник в День Мыши» («Сохва», 1932); романы «Родная сторона» («Кохянъ», 1934, русский перевод 1964), «Новь» («Синкэчжи», 1938) и др. Роман-дилогия «Земля» («Ттанъ»; часть 1, 1948, русский перевод 1953; часть 2, 1960) посвящён осмыслению аграрной реформы 2-й половины 1940-х годов и опыта Корейской войны 1950-1953 годов. История японской колонизации и национально-освободительной борьбы отражена в романе «Река Туманган» («Туманганъ», 1954-1964 годы). Среди других сочинений - «По СССР. Путевые заметки» («Сорен кихэнъмунчжип», 1960), публицистика.