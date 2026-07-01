ЛИ ДЭНХУЭЙ
ЛИ ДЭНХУЭЙ - тайваньский государственный и политический деятель.
В 1941 году поступил в Тайбэйскую высшую школу. В 1942-1944 годах учился на агрономическом факультете Токийского императорского университета. В 1944-1945 годах младший лейтенант японской армии в частях противовоздушной обороны Тайваня. В 1946-1948 годах продолжил обучение на факультете экономики сельского хозяйства Тайваньского университета, а в 1951-1953 годах в Университете штата Айова (США). В 1953-1955 годах начальник группы экономистов-аналитиков в Палате по делам сельского и лесного хозяйства тайваньского провинциального правительства.
С 1957 года член Объединённого комитета по возрождению китайской деревни. В 1961 года принял христианство. В 1968 году получил степень доктора экономики в Корнеллском университете (США). В 1953-1965 и 1968-1978 годах преподавал в Тайваньском университете. В октябре 1971 года вступил в Гоминьдан; в 1972 году получил должность министра без портфеля в правительстве президента Тайваня Цзян Цзинго, занимался преимущественно организацией сотрудничества со странами Азии и Латинской Америки в области сельского хозяйства. В 1978-1981 годах мэр города Тайбэй. С апреля 1979 года член ЦК Гоминьдана, с 1981 года председатель правительства Тайваня. В 1984 году занял пост вице-президента Тайваня.
В январе 1988 года, после смерти Цзян Цзинго, принял присягу президента. В том же году вступил в должность исполняющего обязанности председателя ЦК Гоминьдана. На сессии ЦК Гоминьдана в 1988 году и на 14-м съезде Гоминьдана в 1993 году избирался предсеателем ЦК, в 1990 и 1996 годах - президентом Тайваня. В период нахождения у власти проводил ряд реформ, направленных на демократизацию политической жизни общества. Активный сторонник концепции существования двух китайских государств «по обе стороны Тайваньского пролива», выступал против сближения с КНР. В 2000 году отказался вновь баллотироваться на пост президента, одновременно оставил пост председателя ЦК Гоминьдана.
Сочинения:
Ячжоудэ чжилюэ. Тайбэй, 2000;
Позиция Тайваня. М., 2000