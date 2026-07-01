ЛИ ДЭНХУЭЙ

ЛИ ДЭНХУЭЙ - тайваньский государственный и политический деятель.

В 1941 году по­сту­пил в Тай­бэй­скую выс­шую шко­лу. В 1942-1944 годах учил­ся на аг­ро­но­мическом факультете То­кий­ско­го императорского университета. В 1944-1945 годах млад­ший лей­те­нант японской ар­мии в час­тях про­ти­во­воз­душ­ной обо­ро­ны Тай­ва­ня. В 1946-1948 годах про­дол­жил обу­че­ние на факультете эко­но­ми­ки сельского хозяйства Тай­вань­ско­го университета, а в 1951-1953 годах в Университете шта­та Ай­о­ва (США). В 1953-1955 годах начальник груп­пы эко­но­ми­стов-ана­ли­ти­ков в Па­ла­те по де­лам сель­ско­го и лес­но­го хо­зяй­ст­ва тай­вань­ско­го про­винциального пра­ви­тель­ст­ва.

С 1957 года член Объ­е­ди­нён­но­го комитета по воз­ро­ж­де­нию китайской де­рев­ни. В 1961 года при­нял хри­сти­ан­ст­во. В 1968 году по­лу­чил сте­пень доктора эко­но­ми­ки в Кор­нелл­ском университете (США). В 1953-1965 и 1968-1978 годах пре­по­да­вал в Тай­вань­ском университете. В октябре 1971 года всту­пил в Го­минь­дан; в 1972 году по­лучил долж­ность ми­ни­ст­ра без порт­фе­ля в пра­ви­тель­ст­ве пре­зи­ден­та Тай­ва­ня Цзян Цзин­го, за­ни­мал­ся пре­имущественно ор­га­ни­за­ци­ей со­труд­ни­че­ст­ва со стра­на­ми Азии и Латинской Аме­ри­ки в об­лас­ти сельского хозяйства. В 1978-1981 годах мэр города Тай­бэй. С апреля 1979 года член ЦК Го­минь­да­на, с 1981 года председатель пра­ви­тель­ст­ва Тай­ва­ня. В 1984 году за­нял пост ви­це-пре­зи­ден­та Тай­ва­ня.

В январе 1988 года, по­сле смер­ти Цзян Цзин­го, при­нял при­ся­гу пре­зи­ден­та. В том же го­ду всту­пил в долж­ность исполняющего обязанности председателя ЦК Го­минь­да­на. На сес­сии ЦК Го­минь­да­на в 1988 году и на 14-м съезде Гоминьдана в 1993 году из­би­рал­ся предсеателем ЦК, в 1990 и 1996 годах - пре­зи­ден­том Тай­ва­ня. В пе­ри­од на­хо­ж­де­ния у вла­сти про­во­дил ряд ре­форм, на­прав­лен­ных на де­мо­кра­ти­за­цию по­ли­тической жиз­ни об­ще­ст­ва. Ак­тив­ный сто­рон­ник кон­цеп­ции су­ще­ст­во­ва­ния двух китайских го­су­дарств «по обе сто­ро­ны Тай­вань­ско­го про­ли­ва», вы­сту­пал про­тив сбли­же­ния с КНР. В 2000 году от­ка­зал­ся вновь бал­ло­ти­ро­вать­ся на пост пре­зи­ден­та, од­но­вре­мен­но ос­та­вил пост пред­се­да­те­ля ЦК Го­минь­да­на.

Сочинения:

Яч­жо­удэ чжи­люэ. Тай­бэй, 2000;

По­зи­ция Тай­ва­ня. М., 2000