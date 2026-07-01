ЛИ ДАЧЖАО

ЛИ ДАЧЖАО - китайский общественный и политический деятель, публицист.

В 1907-1911 годах учил­ся в Бэй­ян­ском по­ли­ти­ко-юри­дическом училище в городе Тянь­цзин. В 1912 году всту­пил в Со­циа­ли­стическую пар­тию Ки­тая. С 1913 года сек­ре­тарь ли­де­ра Про­грес­сив­ной пар­тии Тан Хуа­лу­на, при его под­держ­ке в 1913 году по­сту­пил на факультет по­ли­тической эко­но­мии Университета Ва­сэ­да (город То­кио), где обу­чал­ся до 1916 года. В этот пе­ри­од воз­глав­лял Со­юз китайских учащихся в Япо­нии, а так­же ре­дак­цию журнала «Минь и» («На­род­ные прин­ци­пы»).

По воз­вра­ще­нии в Ки­тай со­труд­ни­чал с ли­бе­раль­ны­ми и де­мо­кра­тическими пе­чат­ны­ми из­да­ния­ми, за­ни­мал­ся из­да­тель­ской и ре­дак­тор­ской дея­тель­но­стью. В 1918 году ди­рек­тор библиотеки Пе­кин­ско­го университета, чи­тал курс лек­ций по по­ли­тической эко­но­мии, ис­то­рическому ма­те­риа­лиз­му, ис­то­рии со­циа­ли­стической мыс­ли и юрис­пру­ден­ции. Ини­циа­тор соз­да­ния в Пе­кин­ском университете Общества изу­че­ния мар­ксиз­ма («Ма­кэ­ши янь­цзюху­эй»), пуб­ли­ко­вал в де­мо­кра­тических пе­рио­дических из­да­ни­ях пе­ре­во­ды мар­кси­ст­ской литературы, а так­же пер­вых советских до­ку­мен­тов. В мае 1920 года уча­ст­во­вал в соз­да­нии Шан­хай­ско­го общества изу­че­ния со­циа­лиз­ма («Шан­хай шэху­эй­чжуи янь­цзюху­эй»), ста­вив­ше­го це­лью об­ра­зо­ва­ние ком­пар­тии в Ки­тае. В 1920 году вме­сте с Чжан Го­тао и Чжан Шэнь­фу сфор­ми­ро­вал ком­му­ни­стическую груп­пу в городе Пе­кин, на ос­но­ве ко­то­рой в 1921 году бы­ла соз­да­на пе­кин­ская ор­га­ни­за­ция Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Ки­тая (КПК). В 1921-1922 годах со­дей­ст­во­вал на­ла­жи­ва­нию свя­зей пред­ста­ви­те­лей Ком­му­ни­сти­че­ско­го ин­тер­на­цио­на­ла (Ко­мин­тер­на) и РСФСР с ру­ко­во­дством Го­минь­да­на. В ию­ле 1922 года на 2-м съез­де КПК во­шёл в со­став ЦК, в 1922 году всту­пил в Го­минь­дан. В феврале 1923 года уча­ст­во­вал в ор­га­ни­за­ции за­бас­то­вок на Пе­кин-Хань­коу­ской же­лез­ной до­ро­ге. На 1-м (январь 1924 года) и 2-м (январь 1926 года) съез­дах Го­минь­да­на из­бран чле­ном ЦИК Го­минь­да­на.

В ию­не - ию­ле 1924 года воз­глав­лял китайскую де­ле­га­цию на 5-м Все­мир­ном кон­грес­се Ко­мин­тер­на. 6.4.1927 года во вре­мя по­ли­цей­ско­го на­лё­та на пол­пред­ст­во СССР в Пе­ки­не аре­сто­ван. По­ве­шен по при­го­во­ру во­енного су­да.

Сочинения:

Избр. про­из­ве­де­ния. М., 1989;

Цю­ань­цзи. Пе­кин, 2006. Т. 1-5