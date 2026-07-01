ЛИ ДАЧЖАО
ЛИ ДАЧЖАО - китайский общественный и политический деятель, публицист.
В 1907-1911 годах учился в Бэйянском политико-юридическом училище в городе Тяньцзин. В 1912 году вступил в Социалистическую партию Китая. С 1913 года секретарь лидера Прогрессивной партии Тан Хуалуна, при его поддержке в 1913 году поступил на факультет политической экономии Университета Васэда (город Токио), где обучался до 1916 года. В этот период возглавлял Союз китайских учащихся в Японии, а также редакцию журнала «Минь и» («Народные принципы»).
По возвращении в Китай сотрудничал с либеральными и демократическими печатными изданиями, занимался издательской и редакторской деятельностью. В 1918 году директор библиотеки Пекинского университета, читал курс лекций по политической экономии, историческому материализму, истории социалистической мысли и юриспруденции. Инициатор создания в Пекинском университете Общества изучения марксизма («Макэши яньцзюхуэй»), публиковал в демократических периодических изданиях переводы марксистской литературы, а также первых советских документов. В мае 1920 года участвовал в создании Шанхайского общества изучения социализма («Шанхай шэхуэйчжуи яньцзюхуэй»), ставившего целью образование компартии в Китае. В 1920 году вместе с Чжан Готао и Чжан Шэньфу сформировал коммунистическую группу в городе Пекин, на основе которой в 1921 году была создана пекинская организация Коммунистической партии Китая (КПК). В 1921-1922 годах содействовал налаживанию связей представителей Коммунистического интернационала (Коминтерна) и РСФСР с руководством Гоминьдана. В июле 1922 года на 2-м съезде КПК вошёл в состав ЦК, в 1922 году вступил в Гоминьдан. В феврале 1923 года участвовал в организации забастовок на Пекин-Ханькоуской железной дороге. На 1-м (январь 1924 года) и 2-м (январь 1926 года) съездах Гоминьдана избран членом ЦИК Гоминьдана.
В июне - июле 1924 года возглавлял китайскую делегацию на 5-м Всемирном конгрессе Коминтерна. 6.4.1927 года во время полицейского налёта на полпредство СССР в Пекине арестован. Повешен по приговору военного суда.
Сочинения:
Избр. произведения. М., 1989;
Цюаньцзи. Пекин, 2006. Т. 1-5