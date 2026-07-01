ЛИ ЦЗИ (ТРАКТАТ)
ЛИ ЦЗИ («Записки о благопристойности», «Книга ритуалов») - один из главных трактатов китайской канонической литературы, приписываемый Конфуцию и его ученикам (Цзы Сы, Цзэн-цзы, Янь Юаню, Гунсунь Ни-цзы и др.), но включающий более поздние тексты эпохи Хань.
Входит в состав конфуцианского «Пятиканония» («У цзин»), «Шестиканония» («Лю цзин»), «Девятиканония» («Цзю цзин») и неоконфуцианского «Тринадцатиканония» («Ши сань цзин»), где вместе с «Чжоу ли» («Чжоуская/Всеохватная благопристойность») и «И ли» («Церемониальность и благопристойность») составляет «триптих о ли-благопристойности» (сань ли). Сложился в основном в IV–II веках до н.э. в качестве историко-энциклопедических пояснений («записок» – цзи) к «И ли»; в I веке до н.э. его вариантом стал составленный Дай Дэ «Да Дай ли цзи» («Записки о благопристойности Большого/Старшего Дая»), а современную форму ему придали Лю Сян и Дай Шэн (Сяо Дай – Малый/Младший Дай). Со 136 года до н.э. при династии Хань по инициативе Дун Чжуншу прототип «Ли цзи» в составе «Пятиканония» был признан одним из столпов официальной идеологии, системы образования и экзаменов для отбора чиновников. Неоконфуцианцы XI–XII веков (Чэн Хао, Чэн И, Чжу Си) ещё более подчеркнули значение трактата, включив две его главы «Да сюэ» («Великое учение») и «Чжун юн» («Срединное и неизменное») как самостоятельное произведения в «Четверокнижие» («Сы шу»). В эпоху Тан вошёл в «Девятиканоние». Важнейшие комментарии к «Ли цзи» составили Чжэн Сюань (127-200), Лу Дэмин (около 550-630), Кун Инда (574-648), Вэй Ши (умер после 1240), Чэнь Хао (XIII-XIV века), Чжэн Юаньцин (XVII-XVIII века), Чжу Бинь (1753-1834) в 1832 году, Сунь Сидань (XIX век) в 1860 году и Цянь Сюань (1910-1999). «Ли цзи» переведён на англлийский (Джон Легг, 1885), французский и латинский языки (С. Курвёр, 1899; переиздан 1913, 1950), немецкий (Р. Вильхельм, 1930) и современный китайский (Ван Мэноу, 1988; Цянь Сюань и другие, 2001) языки.
В «Ли цзи» отражены практически все ценностно-нормативные аспекты традиции китайской культуры, государственного устройства и общественной жизни. В главах «Юэ лин» («Полунные приказы»), «Ли юнь» («Циркуляция благопристойности»), «Юэ цзи» («Записки о музыке»), «Чжун юн» и «Да сюэ» сформулированы социально-космологические и этико-гносеологические концепции: нумерологическая гармония общества и хозяйственного порядка с календарными циклами и природными ритмами при мироустроительном «недеянии» (у вэй) императора («сына Неба») – посредника между людьми и Небом, квазиисторическая иерархия периодов «великого единения» (да тун) и «малого благоденствия» (сяо кан) в Поднебесной, управление посредством ритуалов-благопристойности и музыки-радости, «возвращающий к своей телесной личности» (фань шэнь) и воплощающий «подлинность/искренность» (чэн) «срединный и неизменный» Путь-дао, «три устоя» – «выявление светлой благодати/добродетели (дэ)», «породнение с народом», «остановка на совершенном добре» и «восемь основоположений» – «выверение вещей» (гэ у), «доведение знания до конца», «обретение искренности помыслов», «исправление сердца», «усовершенствование своей личности», «выравнивание семьи», «приведение в порядок государства», «уравновешивание Поднебесной», утверждение «взаимности» (шу), то есть золотого правила морали, и антимеркантилистское противопоставление благодати/добродетели, гуманности (жэнь) и долга/справедливости (и) пользе/выгоде и богатству. В главах «Вэнь-ван ши-цзы» («Наследник Вэнь-ван»), «Сюэ цзи» («Записки об учении») и «Жу син» («Поведение учёного/конфуцианца») описаны обучение, образование, воспитание и наука как высшие формы человеческой жизнедеятельности, реализуемые «благородным мужем» (цзюнь-цзы), конфуцианским учёным и подлинным правителем, для которых «великая благодать/добродетель не служебна, великий Путь-дао не орудиен, великая благонадёжность не связывающа». Основоположник реформаторского движения на рубеже XIX-XX веков Кан Ювэй в комментариях к «Чжун юну» и «Ли юни» выделил утопические принципы «великого единения» и «малого благоденствия», которые были вновь актуализированы в КНР, в том числе в директивных документах, на рубеже XX-XXI веков
Источники:
The Sacred books of China / Tr. by J. Legge. Delhi, 1966. Pt. 3–4: The Li Ki;
«Ли цзи» / Пер. 5 глав И.С. Лисевича, Р.В. Вяткина, В.Г. Бурова // Древнекитайская философия. М., 1973. Т. 2;
«Записки о музыке» [из «Ли цзи»] // Рубин В.А. Личность и власть в древнем Китае. М., 1999;
«Ли цзи» («Записки о благопристойности») / Коммент., пер. Цянь Сюань, Цянь Син-ци и др. Чанша, 2001. Кн. 1–2 (на китайском языке);
«Да сюэ» («Великое учение») / Пер. А.И. Кобзева // Конфуцианское «Четверокнижие» («Сы шу»). М., 2004.