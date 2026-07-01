ЛИ ЦЗИ (ТРАКТАТ)

ЛИ ЦЗИ («За­пис­ки о бла­го­при­стой­но­сти», «Кни­га ри­туа­лов») - один из глав­ных трак­та­тов китайской ка­но­нической ли­те­ра­ту­ры, при­пи­сы­вае­мый Кон­фу­цию и его уче­ни­кам (Цзы Сы, Цзэн-цзы, Янь Юа­ню, Гун­сунь Ни-цзы и др.), но вклю­чаю­щий бо­лее позд­ние тек­сты эпо­хи Хань.

Вхо­дит в со­став кон­фу­ци­ан­ско­го «Пя­ти­ка­но­ния» («У цзин»), «Шес­ти­ка­но­ния» («Лю цзин»), «Де­вя­ти­ка­но­ния» («Цзю цзин») и не­окон­фу­ци­ан­ско­го «Три­на­дца­ти­ка­но­ния» («Ши сань цзин»), где вме­сте с «Чжоу ли» («Чжоу­ская/Все­ох­ват­ная бла­го­при­стой­ность») и «И ли» («Це­ре­мо­ни­аль­ность и бла­го­при­стой­ность») со­став­ля­ет «трип­тих о ли-бла­го­при­стой­ности» (сань ли). Сло­жил­ся в основном в IV–II веках до н.э. в ка­че­ст­ве ис­то­ри­ко-эн­цик­ло­пе­дических по­яс­не­ний («за­пи­сок» – цзи) к «И ли»; в I веке до н.э. его ва­ри­ан­том стал со­став­лен­ный Дай Дэ «Да Дай ли цзи» («За­пис­ки о бла­го­при­стой­но­сти Боль­шо­го/Стар­ше­го Дая»), а современную фор­му ему при­да­ли Лю Сян и Дай Шэн (Сяо Дай – Ма­лый/Млад­ший Дай). Со 136 года до н.э. при ди­на­стии Хань по ини­циа­ти­ве Дун Чжун­шу про­то­тип «Ли цзи» в со­ста­ве «Пя­ти­ка­но­ния» был при­знан од­ним из стол­пов официальной идео­ло­гии, сис­те­мы об­ра­зо­ва­ния и эк­за­ме­нов для от­бо­ра чи­нов­ни­ков. Не­окон­фу­ци­ан­цы XI–XII веков (Чэн Хао, Чэн И, Чжу Си) ещё бо­лее под­черк­ну­ли зна­че­ние трак­та­та, вклю­чив две его гла­вы «Да сюэ» («Ве­ли­кое уче­ние») и «Чжун юн» («Сре­дин­ное и не­из­мен­ное») как са­мо­сто­ятельное про­из­ве­де­ния в «Чет­ве­ро­кни­жие» («Сы шу»). В эпо­ху Тан во­шёл в «Де­вя­ти­ка­но­ние». Важ­ней­шие ком­мен­та­рии к «Ли цзи» со­ста­ви­ли Чжэн Сю­ань (127-200), Лу Дэ­мин (около 550-630), Кун Ин­да (574-648), Вэй Ши (умер по­сле 1240), Чэнь Хао (XIII-XIV века), Чжэн Юань­цин (XVII-XVIII века), Чжу Бинь (1753-1834) в 1832 году, Сунь Си­дань (XIX век) в 1860 году и Цянь Сю­ань (1910-1999). «Ли цзи» пе­ре­ве­дён на англлийский (Джон Легг, 1885), французский и латинский язы­ки (С. Кур­вёр, 1899; пе­ре­издан 1913, 1950), немецкий (Р. Виль­хельм, 1930) и современный китайский (Ван Мэ­ноу, 1988; Цянь Сю­ань и другие, 2001) язы­ки.

В «Ли цзи» от­ра­же­ны прак­ти­че­ски все цен­но­ст­но-нор­ма­тив­ные ас­пек­ты тра­диции китайской куль­ту­ры, государственного уст­рой­ст­ва и об­щественной жиз­ни. В гла­вах «Юэ лин» («По­лун­ные при­ка­зы»), «Ли юнь» («Цир­ку­ля­ция бла­го­при­стой­но­сти»), «Юэ цзи» («За­пис­ки о му­зы­ке»), «Чжун юн» и «Да сюэ» сфор­му­ли­ро­ва­ны со­ци­аль­но-кос­мо­ло­гические и эти­ко-гно­сео­ло­гические кон­цеп­ции: ну­ме­ро­ло­гическая гар­мо­ния об­щества и хо­зяйственного по­ряд­ка с ка­лен­дар­ны­ми цик­ла­ми и при­род­ны­ми рит­ма­ми при ми­ро­уст­рои­тель­ном «не­дея­нии» (у вэй) им­пе­ра­то­ра («сы­на Не­ба») – по­сред­ни­ка ме­ж­ду людь­ми и Не­бом, ква­зии­сто­рическая ие­рар­хия пе­рио­дов «ве­ли­ко­го еди­не­ния» (да тун) и «ма­ло­го бла­го­ден­ст­вия» (сяо кан) в Под­не­бес­ной, управ­ление по­сред­ст­вом ри­туа­лов-бла­го­при­стой­но­сти и му­зы­ки-ра­до­сти, «воз­вра­щаю­щий к сво­ей те­лес­ной лич­но­сти» (фань шэнь) и во­пло­щаю­щий «под­лин­ность/ис­крен­ность» (чэн) «сре­дин­ный и не­из­мен­ный» Путь-дао, «три ус­тоя» – «вы­яв­ле­ние свет­лой бла­го­да­ти/доб­ро­де­те­ли (дэ)», «по­род­не­ние с на­ро­дом», «ос­та­нов­ка на со­вер­шен­ном до­б­ре» и «во­семь ос­но­во­по­ло­же­ний» – «вы­ве­ре­ние ве­щей» (гэ у), «до­ве­де­ние зна­ния до кон­ца», «об­ре­те­ние ис­крен­но­сти по­мы­слов», «ис­прав­ле­ние серд­ца», «усо­вер­шен­ст­во­ва­ние сво­ей лич­но­сти», «вы­рав­ни­ва­ние се­мьи», «при­ве­де­ние в по­ря­док го­су­дар­ст­ва», «урав­но­ве­ши­ва­ние Под­не­бес­ной», ут­вер­жде­ние «вза­им­но­сти» (шу), то есть зо­ло­то­го пра­ви­ла мо­ра­ли, и ан­ти­мер­кан­ти­ли­ст­ское про­тиво­пос­тав­ле­ние бла­го­да­ти/доб­ро­де­те­ли, гу­ман­но­сти (жэнь) и дол­га/спра­вед­ли­во­сти (и) поль­зе/вы­го­де и бо­гат­ст­ву. В гла­вах «Вэнь-ван ши-цзы» («На­след­ник Вэнь-ван»), «Сюэ цзи» («За­пис­ки об уче­нии») и «Жу син» («По­ве­де­ние учё­но­го/кон­фу­ци­ан­ца») опи­са­ны обу­че­ние, об­ра­зо­ва­ние, вос­пи­та­ние и нау­ка как выс­шие фор­мы че­ло­ве­че­ской жиз­не­дея­тель­но­сти, реа­ли­зуе­мые «бла­го­род­ным му­жем» (цзюнь-цзы), кон­фуци­ан­ским учё­ным и под­лин­ным пра­ви­те­лем, для ко­то­рых «ве­ли­кая бла­го­дать/доб­ро­де­тель не слу­жеб­на, ве­ли­кий Путь-дао не ору­ди­ен, ве­ли­кая бла­го­на­дёж­ность не свя­зы­ваю­ща». Ос­но­во­по­лож­ник ре­фор­ма­тор­ско­го дви­же­ния на ру­бе­же XIX-XX веков Кан Ювэй в ком­мен­та­ри­ях к «Чжун юну» и «Ли юни» выде­лил уто­пические прин­ци­пы «ве­ли­ко­го еди­не­ния» и «ма­ло­го бла­го­ден­ст­вия», ко­то­рые бы­ли вновь ак­ту­а­ли­зи­ро­ва­ны в КНР, в том числе в ди­рек­тив­ных до­ку­мен­тах, на ру­бе­же XX-XXI веков

Ис­точники:

The Sacred books of China / Tr. by J. Legge. Delhi, 1966. Pt. 3–4: The Li Ki;

«Ли цзи» / Пер. 5 глав И.С. Ли­се­ви­ча, Р.В. Вят­ки­на, В.Г. Бу­ро­ва // Древ­не­ки­тай­ская фи­ло­со­фия. М., 1973. Т. 2;

«За­пис­ки о му­зы­ке» [из «Ли цзи»] // Ру­бин В.А. Лич­ность и власть в древ­нем Ки­тае. М., 1999;

«Ли цзи» («За­пис­ки о бла­го­при­стой­но­сти») / Ком­мент., пер. Цянь Сю­ань, Цянь Син-ци и др. Чан­ша, 2001. Кн. 1–2 (на китайском языке);

«Да сюэ» («Ве­ли­кое уче­ние») / Пер. А.И. Коб­зе­ва // Кон­фу­ци­ан­ское «Чет­ве­ро­кни­жие» («Сы шу»). М., 2004.

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