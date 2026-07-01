ЛИ CЫ
ЛИ CЫ - государственный и политический деятель.
Древнекитайского государства Цинь. Обучался у теоретика легизма Сюнь Куана (Сюнь-цзы). В 247 году поступил на службу к первому министру Цинь - Люй Бувэю. В 246 году представил новому правителю Ин Чжэну (с 221 года императору Цинь Шихуанди) план подчинения шести китайских царств власти Цинь. В 221 году после завершения объединения Китая получил должность первого советника императора. Проводил политику, направленную на централизацию китайского государства. Упразднил прежние границы между царствами, разделил страну на 36 областей, подчинённых императору. Провёл ряд реформ в области кодификации права. Способствовал унификации китайской письменности, системы мер и весов. Противник конфуцианства, в 213 году инициировал массовое сожжение книг и казнь 460 конфуцианских учёных.
После смерти Цинь Шихуанди вместе с главным евнухом Цинь - Чжао Гао участвовал в подделке завещания императора с целью возведения на престол его младшего сына Ху-хая (209-207 годы). В 208 году обвинён в организации заговора, казнён.