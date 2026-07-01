ЛИ БО
ЛИ БО - китайский поэт.
Второе имя Ли Тайбо; прозвища: Отшельник синего лотоса (Цин лянь цзюйши), Поэт-небожитель (Ши сянь), Небожитель, изгнанный с Небес (Чжэ сянь).
Сын богатого торговца. В 705 году семья переселилась в уезде Чанлун (ныне провинции Сычуань). С юности проявил поэтический талант, отличался познаниями в классической литературе, интересом к даосизму; прекрасно владел мечом. В бытовом поведении был склонен к эпатажу. Много странствовал, участвовал в организации литературных содружеств («Шесть отшельников у ручья в бамбуках», «Восемь бессмертных пьяниц» и др.). Стремился к службе, но отказывался сдавать государственные экзамены. В 742-744 годах служил при императорском дворе в академии Ханьлинь, но из-за интриг был вынужден уйти с должности и вновь отправился в скитания. К 745 году познакомился с Ду Фу. За поддержку опального принца в период мятежа Ань Лушаня был заточён в тюрьму (757), затем сослан, но по дороге в ссылку получил помилование (759). В 762 годуназначен императором на пост старшего советника.
Поэзия Ли Бо (сохранилось свыше 980 поэтических произведений) - одно из самых значительных явлений китайской литературы. Её отличает новая для того времени широта тематического диапазона, творческое использование идей конфуцианства, даосизма, буддизма. Ли Бо понимал свою поэзию как выражение уникальной индивидуальности автора. Исходя из принципа божественности поэтического гения, противопоставлял себя миру людей [«Вопрос и ответ в горах» («Шань чжун вэнь да»)]. Выступая против подчинения творческой личности внешнему миру, мог представить природу вешалкой для одежды поэта [«Летним днём в горах» («Ся жи шань чжун»)]; акцентировал собственный образ даже в мелочах [«Друг прислал шапку из чёрной тонкой ткани» («Ю жэнь цзэн у ша мао»)]; чаще, чем другие поэты, обращался к теме вина как к символу свободы и спонтанности [«Посылаю себе» («Цзы цянь»)]. Нарушал этикет не только в жизни, но и в поэзии, прибегая к необычным стилистическим приёмам и образам [«Песни на осеннем берегу» («Цю пу гэ») и многие другие].
Лирика Ли Бо получила широкую мировую известность, в т. ч. благодаря переложениям Э. Паунда. Г. Малер использовал его стихи (в немецком переводе) в «Песне о земле». На русский язык переводы поэзии Ли Бо появились в начале XX века.
Сочинения:
Нефритовые скалы. СПб., 2000