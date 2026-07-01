ЛИ БО

ЛИ БО - китайский поэт .

Вто­рое имя Ли Тай­бо; про­зви­ща: От­шель­ник си­не­го ло­то­са (Цин лянь цзюй­ши), По­эт-не­бо­жи­тель (Ши сянь), Не­бо­жи­тель, из­гнан­ный с Не­бес (Чжэ сянь).

Сын бо­га­то­го тор­гов­ца . В 705 году се­мья пе­ре­се­ли­лась в уезде Чан­лун (ны­не провинции Сы­чу­ань). С юно­сти про­явил по­этический та­лант, от­ли­чал­ся по­зна­ния­ми в клас­сической литературе, ин­те­ре­сом к дао­сиз­му ; пре­крас­но вла­дел ме­чом. В бы­то­вом по­ве­де­нии был скло­нен к эпа­та­жу. Мно­го стран­ст­во­вал, уча­ст­во­вал в ор­га­ни­зации литературных со­дру­жеств («Шесть от­шель­ни­ков у ру­чья в бам­бу­ках», «Во­семь бес­смерт­ных пья­ниц» и др.). Стре­мил­ся к служ­бе, но от­ка­зы­вал­ся сда­вать государственные эк­за­ме­ны. В 742-744 годах слу­жил при императорском дво­ре в ака­де­мии Хань­линь, но из-за ин­триг был вы­ну­ж­ден уй­ти с долж­но­сти и вновь от­пра­вил­ся в ски­та­ния. К 745 году по­зна­ко­мил­ся с Ду Фу. За под­держ­ку опаль­но­го прин­ца в пе­ри­од мя­те­жа Ань Лу­ша­ня был за­то­чён в тюрь­му (757), за­тем со­слан, но по до­ро­ге в ссыл­ку по­лу­чил по­ми­ло­ва­ние (759). В 762 годуна­зна­чен им­пе­ра­то­ром на пост стар­ше­го со­вет­ни­ка.

По­эзия Ли Бо (со­хра­ни­лось свыше 980 по­этических про­из­ве­де­ний) - од­но из са­мых зна­чительных яв­ле­ний китайской литературы. Её от­ли­ча­ет но­вая для то­го вре­ме­ни ши­ро­та те­матического диа­па­зо­на, творческое ис­поль­зо­ва­ние идей кон­фу­ци­ан­ст­ва, дао­сиз­ма, буд­диз­ма . Ли Бо по­ни­мал свою по­эзию как вы­ра­же­ние уни­каль­ной ин­ди­ви­ду­аль­но­сти ав­то­ра. Ис­хо­дя из прин­ци­па бо­же­ст­вен­но­сти по­этического ге­ния, про­ти­во­пос­тав­лял се­бя ми­ру лю­дей [«Во­прос и от­вет в го­рах» («Шань чжун вэнь да»)]. Вы­сту­пая про­тив под­чи­не­ния творческой лич­но­сти внеш­не­му ми­ру, мог пред­ста­вить при­ро­ду ве­шал­кой для оде­ж­ды по­эта [«Лет­ним днём в го­рах» («Ся жи шань чжун»)]; ак­цен­ти­ро­вал собственный об­раз да­же в ме­ло­чах [«Друг при­слал шап­ку из чёр­ной тон­кой тка­ни» («Ю жэнь цзэн у ша мао»)]; ча­ще, чем дру­гие по­эты, об­ра­щал­ся к те­ме ви­на как к сим­во­лу сво­боды и спон­тан­но­сти [«По­сы­лаю се­бе» («Цзы цянь»)]. На­ру­шал эти­кет не толь­ко в жиз­ни, но и в по­эзии, при­бе­гая к не­обыч­ным сти­ли­стическим приё­мам и об­раз­ам [«Пес­ни на осен­нем бе­ре­гу» («Цю пу гэ») и многие другие].

Ли­ри­ка Ли Бо по­лу­чи­ла ши­ро­кую ми­ро­вую из­вест­ность, в т. ч. бла­го­да­ря пе­ре­ло­же­ни­ям Э. Па­ун­да. Г. Ма­лер ис­поль­зо­вал его сти­хи (в немецком пе­ре­во­де) в «Пес­не о зем­ле». На русский язык пе­ре­во­ды по­эзии Ли Бо поя­ви­лись в начале XX века.

Сочинения:

Неф­ри­то­вые ска­лы. СПб., 2000