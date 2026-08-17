ЛХАССКИЙ ДОГОВОР 1904 Лхасский договор 1904 (Лхасская конвенция) — соглашение о «дружбе» между Великобританией и Тибетом, подписанное 7 сентября 1904.

Лхасский договор 1904 (Лхасская конвенция) — соглашение о «дружбе» между Великобританией и Тибетом, подписанное 7 сентября 1904. Подписание Л. д. стало результатом фактической оккупации Тибета британскими войсками под руководством Ф. Янгхазбенда, действовавшего по поручению вице-короля Индии Д. Н. Керзона . Причиной британской агрессии стало беспокойство по поводу усиления влияния Российской империи в регионе и желание предупредить распространение ее кон­троля на Тибет. В ноябре 1903 британский отряд (3 тыс. человек) вторгся в Тибет, нанес несколько поражений тибетским войскам и в августе 1904 вступил в Лхасу . Далай-лама бежал из Тибета в Монголию, назначив регентом Ти-римпоче, настоятеля монастыря Ганден, который и подписал конвенцию.

По условиям Л. д. власти Тибета признавали часть своей территории владением княжества Сикким (британского протектората), открывали рынки для британской торговли в городах Гъянце, Гарток и Ятун, освобождая британских торговцев от пошлин, давали право британскому агенту посещать Лхасу, обязывались выплатить контрибуцию в 500 тыс. фунтов стерлингов. Власти империи Цин, чьи позиции в Тибете к началу XX в. существенно ослабли, не оказали никакой поддержки тибетцам в борьбе с британскими войсками, объявив, что являются «друзьями» и Великобритании, и Тибета, тем самым фактически признав независимость Тибета и свой статус по отношению к нему как «иностранной державы», что также нашло закрепление в Л. д. Вместе с тем, маньчжурские власти объявили Далай-ламу низложенным, что лишь повысило заинтересованность тибетского правительства в заключении Л. д. Россия выразила протест против Л. д., и хотя власти Британской Индии его ратифицировали, в дальнейшем он не был утвержден английским парламентом и королем Эдуардом VII в связи с начавшимся сближением России и Великобритании в рамках Антанты. Вместо Л. д. в Пекине в 1906 было подписано англо-китайское соглашение о том, что от имени Тибета договоры будут подписывать власти Цин.

Лит. : Леонтьев В. П. Иностранная экспансия в Тибете в 1888—1919 гг. М., 1956; Россия и Тибет: Сборник русских архивных документов, 1900—1914. М., 2005; Шаумян Т. Л. Россия, Великобритания и Тибет в «Большой игре». М., 2017. Р. Ю. Почекаев.