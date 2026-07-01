ЛЬГОВ

ЛЬГОВ - го­род в Рос­сии, в западной час­ти Кур­ской области, центр Льгов­ско­го района.

Население 21,3 тысяч человек (2010). Рас­по­ло­жен в южной час­ти Сред­не­рус­ской воз­вы­шен­но­сти, на реке Сейм. Железнодорожный узел. Че­рез Льгов про­хо­дит ав­то­до­ро­га Курск - Глу­хов (Ук­раи­на).

Многие ис­сле­до­ва­те­ли ото­жде­ст­в­ля­ют современный Льгов с городом Оль­гов (упо­мя­нут в Ипать­ев­ской ле­то­пи­си под 1152 годом), од­на­ко ар­хео­ло­гические ма­те­риа­лы XII–XIII веков на тер­ри­то­рии го­ро­да не вы­яв­ле­ны. По другой ги­по­тезе, до­мон­голь­ский Оль­гов рас­по­ла­гал­ся вы­ше современного Льгова - на пра­вом бе­ре­гу реки Сейм, на мес­те Лю­шин­ско­го го­ро­ди­ща .

Не позд­нее 1-й тре­ти XVII века близ Го­ро­ден­ской сто­ро­жи (впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1571 году, со­хра­ни­лись ва­лы) воз­ник Оль­гов (Льгов) Дмит­ри­ев­ский монастырь [Го­ро­ден­ская пус­тынь; впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1628/1629 году; его на­стоя­те­лем (между 1658 и 1662 годами - не ранее 1675) яв­лял­ся один из идео­ло­гов русского ста­ро­об­ряд­че­ст­ва Иов Льгов­ский]. В 1645 году мо­на­стырь ра­зо­рён крым­ски­ми та­та­ра­ми, вско­ре вос­ста­нов­лен (в 1764 году упразднён). По­сте­пен­но близ не­го сфор­ми­ро­ва­лась под­мо­на­стыр­ская сло­бо­да, ко­то­рая в 1779 году пре­об­ра­зо­ва­на в го­род Льгов Уезд­ный (1779-1797, 1802-1928), за­штат­ный (1797-1802) го­род Кур­ской губернии (до 1796 года Кур­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во). В 1780-е годы го­род пе­ре­не­сён на современное ме­сто (ни­же по реке Сейм). В 1830-1850-е годы дей­ст­во­ва­ла Льгов­ская при­стань Алек­сан­д­рин­ской вод­ной сис­те­мы (на реке Сейм). Че­рез Льгов про­шли же­лез­ные до­ро­ги Курск - Во­рож­ба (1868), Льгов - Брянск (1897), Льгов - Ар­та­ко­во (1899), Льгов - Гот­ня, что спо­соб­ст­во­ва­ло воз­ник­но­ве­нию в Льгове промышленных пред­при­ятий (за­во­ды: са­хар­ный, спир­то­во­доч­ный, са­ло­то­пен­ные, мы­ло­ва­рен­ные, гон­чар­ные, мас­ло­бой­ные и др.).

Во вре­мя Гражданской вой­ны 1917-1922 годов, осе­нью 1919 года, на не­про­дол­жи­тель­ное вре­мя был за­нят вой­ска­ми ВСЮР. Рай­он­ный (с 1928 года), ок­руж­ной (1928-1930) центр Цен­траль­но­чер­но­зём­ной облсти (1928-1934), с 1934 года Кур­ской области. Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны, с 27.10.1941 по 3.3.1943 год, был ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми. Ос­во­бо­ж­дён в хо­де Харь­ков­ской опе­ра­ции 1943 года.

Ис­то­рический центр го­ро­да со­хра­нил ти­по­вую за­строй­ку XIX - начала XX века. Сре­ди ар­хитектурных па­мят­ни­ков - зда­ние бывшей зем­ской упра­вы, особ­ня­ки П. П. Стре­мо­ухо­ва и К. М. Бор­зен­ко­ва (все XIX век); церк­ви Ус­пе­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы (1839), ста­ро­об­ряд­че­ская Св. Ди­мит­рия Со­лун­ско­го (1906) и Св. Ни­ко­лая Чу­до­твор­ца (1890-е годы - 1911; ико­но­стас по эс­ки­зам Н. Д. Бар­тра­ма). Усадь­ба «Ниж­ние Де­ре­вень­ки» князя Ба­ря­тин­ских поч­ти пол­но­стью раз­ру­ше­на в 2000-е годы (в 2005 году снесён 2-этажный кирпичный главный дом); час­тич­но со­хра­ни­лись т. н. баш­ня Ша­ми­ля (3-ярус­ная бе­сед­ка в сти­ле нео­го­ти­ки), фли­гель, ог­ра­да (все 1-я половина XIX века), пей­заж­ный парк (па­мят­ник при­ро­ды, б. ч. де­ревь­ев по­са­же­на в начале XIX века). Па­мят­ни­ки: Н. Н. Асее­ву, А. П. Гай­да­ру (оба - уро­жен­цы Льгова), дей­ст­во­вав­шей в Льгове в 1941-1942 советской под­поль­ной ор­га­ни­за­ции « Мо­ло­дая гвар­дия » (1977, скульп­тор В. А. Чу­хар­кин), ко­ман­ди­ру под­вод­ной лод­ки К-8, Ге­рою Советского Сою­за В. Б. Бес­со­но­ву (2008; уро­же­нец села Ива­нов­ское Рыль­ско­го раона). Литературно-ис­то­рический му­зей (2006), его фи­лиа­лы: литературно-ме­мо­ри­аль­ные му­зеи Гай­да­ра (1973) и Асее­ва (1988).

Пред­при­ятия по пе­ре­ра­бот­ке ме­ст­но­го сельско-хозяйственного сы­рья, в т. ч. са­хар­ный и ком­би­кор­мо­вый за­во­ды, мо­лоч­но-кон­серв­ный ком­би­нат. Про­изводство си­ло­во­го элек­тро­обо­ру­до­ва­ния и др.

Близ Льгова, в селе Ма­ка­ров­ка, - усадь­ба про­мыш­лен­ни­ков Смец­ких: ан­самбль (конца XIX - начала XX века) вклю­ча­ет уса­деб­ный дом, до­ма для при­слу­ги, ви­но­ку­рен­ный за­вод (1882-1892).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)