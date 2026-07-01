ЛЬГОВ
ЛЬГОВ - город в России, в западной части Курской области, центр Льговского района.
Население 21,3 тысяч человек (2010). Расположен в южной части Среднерусской возвышенности, на реке Сейм. Железнодорожный узел. Через Льгов проходит автодорога Курск - Глухов (Украина).
Многие исследователи отождествляют современный Льгов с городом Ольгов (упомянут в Ипатьевской летописи под 1152 годом), однако археологические материалы XII–XIII веков на территории города не выявлены. По другой гипотезе, домонгольский Ольгов располагался выше современного Льгова - на правом берегу реки Сейм, на месте Люшинского городища.
Не позднее 1-й трети XVII века близ Городенской сторожи (впервые упоминается в 1571 году, сохранились валы) возник Ольгов (Льгов) Дмитриевский монастырь [Городенская пустынь; впервые упоминается в 1628/1629 году; его настоятелем (между 1658 и 1662 годами - не ранее 1675) являлся один из идеологов русского старообрядчества Иов Льговский]. В 1645 году монастырь разорён крымскими татарами, вскоре восстановлен (в 1764 году упразднён). Постепенно близ него сформировалась подмонастырская слобода, которая в 1779 году преобразована в город Льгов Уездный (1779-1797, 1802-1928), заштатный (1797-1802) город Курской губернии (до 1796 года Курское наместничество). В 1780-е годы город перенесён на современное место (ниже по реке Сейм). В 1830-1850-е годы действовала Льговская пристань Александринской водной системы (на реке Сейм). Через Льгов прошли железные дороги Курск - Ворожба (1868), Льгов - Брянск (1897), Льгов - Артаково (1899), Льгов - Готня, что способствовало возникновению в Льгове промышленных предприятий (заводы: сахарный, спиртоводочный, салотопенные, мыловаренные, гончарные, маслобойные и др.).
Во время Гражданской войны 1917-1922 годов, осенью 1919 года, на непродолжительное время был занят войсками ВСЮР. Районный (с 1928 года), окружной (1928-1930) центр Центральночернозёмной облсти (1928-1934), с 1934 года Курской области. Во время Великой Отечественной войны, с 27.10.1941 по 3.3.1943 год, был оккупирован германскими войсками. Освобождён в ходе Харьковской операции 1943 года.
Исторический центр города сохранил типовую застройку XIX - начала XX века. Среди архитектурных памятников - здание бывшей земской управы, особняки П. П. Стремоухова и К. М. Борзенкова (все XIX век); церкви Успения Пресвятой Богородицы (1839), старообрядческая Св. Димитрия Солунского (1906) и Св. Николая Чудотворца (1890-е годы - 1911; иконостас по эскизам Н. Д. Бартрама). Усадьба «Нижние Деревеньки» князя Барятинских почти полностью разрушена в 2000-е годы (в 2005 году снесён 2-этажный кирпичный главный дом); частично сохранились т. н. башня Шамиля (3-ярусная беседка в стиле неоготики), флигель, ограда (все 1-я половина XIX века), пейзажный парк (памятник природы, б. ч. деревьев посажена в начале XIX века). Памятники: Н. Н. Асееву, А. П. Гайдару (оба - уроженцы Льгова), действовавшей в Льгове в 1941-1942 советской подпольной организации «Молодая гвардия» (1977, скульптор В. А. Чухаркин), командиру подводной лодки К-8, Герою Советского Союза В. Б. Бессонову (2008; уроженец села Ивановское Рыльского раона). Литературно-исторический музей (2006), его филиалы: литературно-мемориальные музеи Гайдара (1973) и Асеева (1988).
Предприятия по переработке местного сельско-хозяйственного сырья, в т. ч. сахарный и комбикормовый заводы, молочно-консервный комбинат. Производство силового электрооборудования и др.
Близ Льгова, в селе Макаровка, - усадьба промышленников Смецких: ансамбль (конца XIX - начала XX века) включает усадебный дом, дома для прислуги, винокуренный завод (1882-1892).