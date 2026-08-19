ЛЬЕЖСКОЕ ЕПИСКОПСТВО Льежское епископство (фр. Principaute de Liege, нидерл. Prinsbisdom Luik) — территориальное княжество в составе Священной Римской империи, существовавшее в конце X — конце XVIII в., с князьями-епископами во главе.

Льежское епископство ( фр. Principaute de Liege, нидерл. Prinsbisdom Luik) — территориальное княжество в составе Священной Римской империи , существовавшее в конце X — конце XVIII в., с князьями-епископами во главе. Образовалось в результате распада герцогства Нижняя Лотарингия с получением епископом Льежа Нотгером (972—1008) светских владений: в 980 графства Юи, а позднее сеньории Бульон и ряда других территорий. Значительная часть земель Л. е. располагалась вдоль важного торгового пути по Маасу к Северному морю. В XI—XII вв. епископство стало крупным политическим, религиозным, образовательным и культурным центром Нидерландов Исторических . Здесь была развита собственная традиция историописания. Большую роль в экономическом развитии епископства играли ремесла, связанные с обработкой металла. Постепенно росло влияние на управление княжеством соборного капитула Св. Ламберта в Льеже, избиравшего епископа, а с XIII в. и «добрых городов» епископства, в первую очередь — его столицы, а также Динана, Юи, Торнерена, Хасселта, Синт-Трёйдена и Маастрихта, находившегося под совместным контролем Л. е. и Брабанта . В то же время шло соперничество между правящими династиями соседних немецких и нидерландских княжеств, в которое включались и местные знатные роды, стремившимися посадить своих ставленников на льежский епископский престол. Борьба за политическое влияние привела в конце XIII — 2-й половине XIV в. к ряду восстаний и конфликтов между епископами, капитулом и городами. В середине XIV в. власть Л. е. распространилась на графство Лоон. В 1373 контроль над управлением княжеством фактически перешел к сословно-представительному органу (так называемому Трибуналу 22-х, в дальнейшем — Штатам), в котором доминировали горожане (14 мест, в то время как духовенство и знать получили по 4 места). Крупное восстание против князя-епископа Яна Баварского (1389—1418) в начале XV в. привело к вмешательству в дела Л. е. герцога Бургундского Жана Бесстрашного и Вильгельма VI Баварского, графа Голландии, Зеландии и Эно. После поражения войск восставших в битве при Оте (23 сентября 1408) льежские города были лишены привилегий, в 1417 восстановленных императором Сигизмундом Люксембургским . В последующие десятилетия усиливалось влияние на Л. е. Государства герцогов Бургундских . В 1465—1468 восстания льежских городов против бургундского ставленника князя-епископа Людовика Бурбонского (1456—1484), жестоко подавленные бургундскими войсками, завершились установлением над территорией Л. е. совместного управления князя-епископа и герцога Бургундского Карла Смелого .

После гибели Карла Смелого в 1477 Л. е. сохранило статус отдельного княжества в составе Священной Римской империи. В результате административной реформы 1495—1512, разделившей империю на округа, Л. е. было приписано к Вестфальскому округу, а не к Бургундскому, куда вошла основная часть Исторических Нидерландов. В правление Эрарда де ла Марка (1505—1538) княжество переживало расцвет благодаря долгому периоду стабильности. Значительную политическую роль здесь сохраняло сословное представительство (Штаты). С XVI в. в экономике Л. е. важное место, наряду с металлургией, занимает производство тканей, изделий из стекла, добыча каменного угля, Льеж становится крупным центром производства огнестрельного оружия. После раздела империи Карла V в 1555 Л. е. формально не было включено в состав владений Филиппа II (см. Испанские Нидерланды ), однако князья-епископы де-факто подчинялись испанским наместникам. Идеи кальвинизма не нашли широкого распространения в Л. е., которое в ходе событий Нидерландской революции XVI в. , отразив нападение отрядов Вильгельма Оранского в 1568, заявило о своем постоянном нейтралитете в 1577. Недовольство жителей Л. е. политикой князей-епископов, борьба между профранцузской и происпанской партиями, представителями ремесленных цехов, в руках которых было сосредоточено управление в начале XVII в., и формирующейся буржуазией приводили к беспорядкам и вооруженным столкновениям (в 1602, 1630-х и 1646), а затем вылились в крупное восстание 1647—1649, подавленное князем-епископом Фердинандом Баварским (1612—1650). В результате были существенно урезаны привилегии городских корпораций, а правитель получил право назначать половину магистратов. В ходе франко-испанского военного конфликта 1635—1659, как и во время Деволюционной войны 1667—1668 князья-епископы выступили союзниками Людовика XIV , при этом население Л. е. страдало от грабежей и разрушений в результате периодических вторжений испанских и французских войск. В ходе третьей Англо-голландской войны (1672—1674) князь-епископ Максимилиан-Генрих Баварский (1650—1688), одновременно являвшийся архиепископом Кёльнским, выступил на стороне англо-французско-имперской коалиции, пропустив войска Людовика XIV через свою территорию. Нестабильность, вызванная войнами, и слабость положения Максимилиана-Генриха подтолкнула сторонников сохранения нейтралитета к новым выступлениям против князя-епископа, которые были подавлены в 1684. После этого правитель получил контроль над выборами городских властей и соблюдением правопорядка, право вводить налоги по своему усмотрению, в то время как магистратам было запрещено формировать собственные ополчения. После войны за Испанское наследство Л. е. формально осталось в составе империи, император Карл VI подтвердил право Льежа провозглашать нейтралитет и содержать воинский контингент для обеспечения обороны.

После столетия власти в Л. е. правителей из Баварской династии в начале XVIII в. капитулу Льежа удалось выбрать князем-епископом представителя местной знати Жоржа-Людовика де Берга (1724—1742). Он провел ряд экономических и социальных реформ, направленных на улучшение жизни простого народа, и вновь ввел систему управления с участием сословий. В 1745, в результате борьбы Франции и Баварии, князем-епископом был избран епископ Регенсбурга Жан-Теодор Баварский (1745—1763), содержавший в Льеже роскошный двор и покровительствовавший искусствам. В 1772—1784 либеральное правление князя-епископа Франсуа-Шарля де Вельбрюка способствовало проникновению идей французских просветителей и некоторому облегчению положения беднейших слоев населения. В августе 1789, под влиянием событий во Франции, в Льеже произошла буржуазная революция, явившаяся реакцией на авторитарное правление князя-епископа Цезаря-Константина де Хунсбрука (1784—1792) и высокий уровень налогов. Собрание Штатов епископства выработало декларацию, провозгласившую переход власти к народу, свободные выборы магистратов, всеобщее равенство в отношении налогообложения, конфискацию и перераспределение церковного имущества. Оказанное Льежем сопротивление постановлению суда Священной Римской империи, требовавшему вернуть власть епископу, было окончательно сломлено австрийскими войсками в феврале 1791. В августе 1792 последним князем-епископом стал Франсуа-Антуан-Мари де Меан (1792—1794, формально занимал должность до 1801). В ноябре 1792 в Льеж вступила французская армия под руководством генерала Ш.-Ф. Дюмурье , в ходе плебисцита 7 февраля 1793 большинство жителей высказались за присоединение к Франции. В марте 1793 французы отступили под натиском австрийцев, тем не менее, уже в июле 1794 вновь заняли Льеж. В 1795 по решению Конвента территория бывшего Л. е. была включена в состав трех департаментов Франции (Урт, Нижний Маас, Самбра-и-Маас); в 1801 она вошла в состав Французской империи. В 1815 по решению Венского конгресса 1815 территория бывшего Л. е. вместе с Южными Нидерландами вошла в состав Нидерландского королевства 1815—1830 , а в результате Бельгийской революции 1830 — в состав Королевства Бельгия.

Лит. : Harsin P. Etudes critiques sur l’histoire de la principaute de Liege, 1477—1795. 3 vol. Liege, 1956—1959; Kupper J.-L., Demoulin B. Histoire de la principaute de Liege: de l’an mille a la revolution. Toulouse, 2002; Les institutions publiques de la principaute de Liege (980—1794) / Sous la dir. de S. Dubois, etc. 2 vol. Bruxelles, 2012; Нидерландские области от батавов и белгов до Бельгийской революции 1830 года / Отв. ред. Г. А. Шатохина-Мордвинцева. М., 2018. С. 27, 44—45, 164—167, 176—177. А. А. Майзлиш, А. О. Хорошева.