ЛЬЕЖСКИЙ ЖАК

ЛЬЕЖСКИЙ ЖАК [Якоб Льежски] - теоретик музыкального искусства и литургического пения.

Жак Льежский известен как автор наиболее объемного средневекового латинского трактата по теории музыки «Speculum musicae» (Зерцало музыки), состоящего из 7 глав; начальные буквы глав образуют акростих Iacobus (одно время трактат приписывался Иоанну де Мурису). Гипотеза о связи автора с Льежем была выдвинута Г. Бесселером (Besseler. 1925. S. 180), принята публикатором трактата Р. Брагаром (Speculum musicae. 1953-1977 годы) и подтверждена М. Югло (Huglo. 1971. P. 429-432), отметившим, что определенная часть цитируемых в «Зерцале...» песнопений связана с литургическими традициями Льежа. Й. Смитс ван Васберге (Smits van Waesberghe. 1936-1939) отождествлял Жака Льежского с Иаковом из Ауденарде, льежским каноником, преподававшим в Парижском университете в 1313 года. Анонимный автор трактата из Беркли (1375; смотри: Ellsworth. 1984) упоминает теоретика по имени Iacobus de Montibus, чьи сочинения близки по тематике к «Зерцалу...» Жак Льежский; обозначение de Montibus может считаться указанием на город Монс в графстве Эно (Геннегау; современная Бельгия). Эта гипотеза, ранее уже обсуждавшаяся в литературе, была поддержана изысканиями К. Десмонд (Desmond. 2000), нашедшей упоминания о Жаке Льежском в документах церкви святого Павла в Льеже и уточнившей даты жизни Жака Льежского.

Большинство авторов, писавших о «Зерцале...», предполагали, что трактат относится к позднему периоду жизни Жака Льежского, отсюда происходит распространенная датировка текста около 1330 года. Десмонд датирует текст 20-30-ми годами XIV века, считая (на основе ремарок автора и происхождения цитируемых им трактатов и музыкальных сочинений), что Жак Льежский начал работу в Париже и завершил в Льеже. «Зерцало...» - монументальный музыкально-теоретический компендиум, близкий по жанру к схоластической сумме и обобщающий достижения несколько поколений средневековых теоретиков музыки. Трактат сохранился в 3 рукописях и, вероятно, был известен преимущественно в университетской среде.

Трактат состоит из 2 частей: книги I-V посвящены умозрительной теории (musica speculativa); в книгах VI и VII речь идет о григорианском пении и многоголосии (cantus mensuratus) эпохи Ars antiqua.

Первая часть сочинена под влиянием Боэция и Исидора, епископа Гиспальского (Севильского); богословские аспекты трактата отражают знакомство Жака Льежского с произведениями как античных авторов (Аристотель) и отцов Церкви (блаженный Августин), так и средневековых теологов (Бонавентура и др.). Среди основных достижений Жака Льежского в 1-й части «Зерцала...» - развитие учения Боэция о монохорде, согласование этого учения с современной Жаку Льежскому музыкальной теорией, подробный теоретический анализ интервалов и категорий консонантности и диссонантности. В книге I изложены вводные сведения, необходимые для изучения интервалов: способы рассмотрения мер и пропорций в дисциплинах квадривиума; различные традиционные классификации видов музыки; определения звука, тона, голосоведения, длительности; математические понятия: единица, число и часть числа, пропорции и их состав и свойства, числовые средства (арифметические, геометрические, гармонические) и их сочетания; гармония Пифагора (6 : 8 : 9 : 12). Книга II посвящена рассмотрению интервалов в связи с монохордом. Здесь излагается классическое учение о консонансе и диссонансе, рассматриваются интервалы (в т. ч. составные - квинты, октавы, октавы и квинты, двойной октавы), их названия, деление и т. д. При анализе кварты Жак Льежский сравнивает 3 античных рода (диатонический, хроматический, энармонический) с 3 видами (species), описываемыми средневековыми теоретиками. В заключение приводится полное деление монохорда. В книге III дан числовой анализ пропорций и интервалов и деление последних в связи с пропорциями. Кн. IV посвящена разбору консонантных интервалов по ряду параметров (общее и различное, высота и глубина, строй, простая и составная природа, целое и части, интервалы, виды, совершенство и несовершенство, каденция и др.) с опорой на трактаты Боэция, Гвидо Аретинского, Иоанна Аффлигемского (Коттона), Иоанна де Гарландиа, Франко Кёльнского, Анонимов I (трактат Жака Льежского?) и II. В книге V преимущественно на основе теорий Боэция и Гвидо рассматриваются 3 рода тетрахордов, их свойства, тетрахорды большой и малой совершенных систем, деление монохорда и различные описания его частей по 3 родам, которые сравниваются с 3 гексахордами.

На основные положения 2-й части трактата Жака Льежского повлияли сочинения Гвидо Аретинского и теоретиков его школы; теория многоголосия перекликается с трактатом Франко Кёльнского. Этот текст представляет собой попытку синтеза традиционной, восходящей еще к античности теории и музыкально-певческой практики позднего средневековья. В книге VI Жак Льежский вновь пишет об использовании монохорда, однако здесь этот инструмент служит для иллюстрации певческого звукоряда в целом и его отдельных участков, представленных как тетрахорды (4 тона) и гексахорды (6 тонов). Жак Льежский подробно описывает свойства 8 модусов григорианского пения (смотри статьи Глас, Осмогласие) и приводит тонарий, где песнопения классифицированы по модальной принадлежности. Описывая в книге VII многоголосное пение, Жак Льежский критикует певчих, исполняющих многоголосие, но не освоивших простого одноголосного пения. Подвергаются осуждению музыканты, использующие слишком сложные ритмические формы. Жак Льежский отдает предпочтение простому литургическому пению, основанному на чередовании долгих и кратких длительностей. Исключительную ценность представляет описание различных жанров многоголосия, включающее как литургические, так и паралитургические жанры.

К наследию Жака Льежского относят также 3 сочинения меньшего объема: «Трактат о музыкальных консонансах», «Трактат об интонировании [церковных] тонов» и «Музыкальный компендиум». Предполагается, что эти трактаты были написаны в ранний период творчества Жака Льежского.