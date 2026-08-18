ЛЕЖСКАЯ ЛИГА

Лежская лига - военно-политическое объединение албанских князей в середине - 2-й половине XV века.

Ос­но­ва­на в мар­те 1444 года на съез­де албанских фео­да­лов в городе Ле­жа по ини­циа­ти­ве Скан­дер­бе­га для борь­бы про­тив турецких за­вое­ва­те­лей. В Лежскую лигу во­шли многие влия­тель­ные фео­да­лы, в том числе Г. Ари­а­ни­ти, А. То­пия, Н. и П. Ду­ка­ги­ни, Т.К. Му­за­ка, а так­же пра­ви­тель княжества Зе­та Сте­фан Црное­вич (1426-1465 годы, князь с 1451 года). Ар­мия Лежской лиги (12-15 тысяч вои­нов, пре­имущественно всад­ни­ки) в основном на­би­ра­лась во вла­де­ни­ях Скан­дер­бе­га, около 1/4 со­став­ля­ли от­ря­ды со­юз­ных кня­зей . Кро­ме кре­по­ст­ных кре­сть­ян, в неё мо­би­ли­зо­вы­ва­лись сво­бод­ные об­щин­ни­ки по прин­ци­пу «один муж­чи­на от ка­ж­до­го до­ма». Глав­но­ко­ман­дую­щим («главным ка­пи­та­ном») был из­бран Скан­дер­бег. Де­неж­ный фонд Лежской лиги фор­ми­ро­вал­ся из взно­сов её чле­нов и по­пол­нял­ся за счёт до­хо­дов от до­бы­чи со­ли.

В ию­не 1444 год аар­мия Лежской лиги одер­жа­ла по­бе­ду над тур­ка­ми в до­ли­не Тор­вио­ли (ны­не До­мос­до­ва). В по­сле­дую­щие 2 го­да сул­тан Му­рад II без­ус­пеш­но бо­рол­ся про­тив войск Лежской лиги. Её по­бе­ды бес­по­кои­ли так­же вла­сти Ве­не­ции, ко­то­рой при­над­ле­жа­ли зна­чительные тер­ри­то­рии на Бал­ка­нах и по­бе­ре­жье Ад­риа­ти­че­ско­го мо­ря. Ве­не­ци­ан­цы стре­ми­лись ос­ла­бить Лежскую лигу, под их на­жи­мом из ор­га­ни­за­ции вы­шли кня­зья Ду­ка­ги­ни. В 1447 году ли­га на­ча­ла вой­ну про­тив Ве­не­ции. Албанские воо­ружённые си­лы на­сту­па­ли на го­ро­да Да­ньо, Дур­рес и вплот­ную по­до­шли к Шко­де­ру. Не­удач­ная во­енная экс­пе­ди­ция Му­ра­да II ле­том 1448 года и собственные по­ра­же­ния за­ста­ви­ли ве­не­ци­ан­цев ра­зо­рвать со­юз с сул­та­ном и за­клю­чить 4 октября 1448 года мир со Скан­дер­бе­гом, по ко­то­ро­му они бра­ли на се­бя обя­за­тель­ст­во вы­пла­чи­вать ему еже­год­ную дань в раз­ме­ре 1400 ду­ка­тов. Да­ньо ос­тал­ся в ру­ках ве­не­ци­ан­цев, но вза­мен ал­бан­цам бы­ли пре­достав­ле­ны при­ви­легии в пор­ту Дур­рес.

Мир ме­ж­ду Лежской лигой и Ве­не­ци­ей ока­зал­ся не­проч­ным. Не­апо­ли­тан­ское ко­ро­лев­ст­во и Дуб­ров­ник, яв­ляв­шие­ся со­юз­ни­ками Скан­дер­бе­га, ока­зы­ва­ли ему лишь не­ре­гу­ляр­ную де­неж­ную по­мощь. По­сто­ян­ные вой­ны при­ве­ли к внутренней дес­та­би­ли­за­ции Ал­ба­нии и оче­ред­но­му рас­ко­лу Лежской лиги (из неё вы­шел Ариа­ни­ти). Вес­ной 1450 года Му­рад II пред­при­нял но­вый по­ход про­тив ал­бан­цев. Турецкие вой­ска за­ня­ли город Бе­рат, по­до­шли к городу Круя, без­ус­пеш­ная оса­да ко­то­ро­го дли­лась поч­ти 5 ме­ся­цев. В 1451 году не­до­воль­ст­во кня­зей цен­тра­ли­за­тор­ской по­ли­ти­кой Скан­дер­бе­га при­ве­ло к фак­тическому рас­па­ду Лежской лиги. По­сле смер­ти Скан­дер­бе­га (1468 год) она окон­ча­тель­но пре­кра­ти­ла своё су­ще­ст­во­ва­ние, и к концу XV века Ос­ман­ской им­пе­рии уда­лось пол­но­стью по­ко­рить Ал­ба­нию.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)