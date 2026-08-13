ЛЕЖЕ ФЕРНАН

ЛЕЖЕ ФЕРНАН - французский живописец, график, сценограф, керамист.

Обу­чал­ся про­фес­сии ар­хи­тек­то­ра в Ка­не (1897-1899 годы), за­тем учил­ся в па­риж­ской Шко­ле де­ко­ра­тив­но­го искусства, в сво­бод­ной сту­дии Шко­лы изящ­ных ис­кусств у Ж.Л. Же­ро­ма и Г. Фер­рье и в ака­де­мии Р. Жю­лиа­на. Жил в Па­ри­же . По­се­лив­шись в 1908 году в ко­ло­нии ху­дож­ни­ков «Улей», Леже сбли­зил­ся с мон­пар­нас­ской груп­пой мас­те­ров ку­биз­ма «Зо­ло­тое се­че­ние». В его ра­бо­тах ру­бе­жа 1900-1910-х годах на­ту­раль­ные фор­мы ре­ду­ци­ру­ют­ся к ци­лин­д­рическим и ко­ническим объ­ё­мам, хро­ма­тический диа­па­зон со­кра­ща­ет­ся до гри­зай­ли, слег­ка то­ни­ро­ван­ной цве­том («Об­на­жён­ные в ле­су», 1909-1911 годы, Му­зей Крёл­лер-Мюл­лер, От­тер­ло). В жи­во­пи­си 1913-1914 годов ме­ха­но­морф­ные фи­гу­ры вы­яв­ле­ны чёт­кими чер­тёж­ны­ми ли­ния­ми и ус­лов­ной штри­хов­кой (се­рия «Кон­тра­сты форм», 1913 год, и др.).

В 1914-1916 годах Леже был на фрон­те , по­лу­чил от­рав­ле­ние га­зом под Вер­де­ном. В 1918-1920 годах твор­че­ст­во Леже сбли­жа­ет­ся с аб­ст­рак­цио­низ­мом: дис­ко­об­раз­ные, пря­мо­уголь­ные, па­ра­бо­ли­че­ски очер­чен­ные фи­гу­ры смы­ка­ют­ся в оп­ти­че­ски под­виж­ные ком­по­зи­ции, ими­ти­рую­щие тех­нич. сис­те­мы («Дис­ки», 1918 год, Национальный му­зей современного искусства, Па­риж); в не­ко­то­рых ра­бо­тах раз­но­цвет­ные плос­ко­сти трак­ту­ют­ся как про­ек­ции ре­аль­ных форм ур­ба­ни­стической сре­ды («Го­род», 1919 год, Му­зей искусств, Фи­ла­дель­фия). Леже сфор­му­ли­ро­вал по­ло­же­ния эс­те­ти­ки тех­ни­циз­ма, до­ка­зы­вая не­об­хо­ди­мость по­ис­ков жи­во­пис­ных ана­ло­гов ин­ду­ст­ри­аль­но­го ок­ру­же­ния.

В 1920 году Леже по­зна­ко­мил­ся с А. Озан­фа­ном, Ле Кор­бю­зье, П. Мон­д­риа­ном и Т. ван Дус­бур­гом. Ув­ле­чён­ный про­бле­ма­ми син­те­за ис­кусств, в 1920-1930-х годах уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке многих про­ек­тов в сфе­ре ар­хи­тек­ту­ры, ди­зай­на, сце­но­гра­фии, книж­ной гра­фи­ки. В 1924 году вме­сте с Озан­фа­ном ос­но­вал Ака­де­мию современного искусства (позд­нее при­сое­ди­ни­лись М. Ло­ран­сен и А.А. Экс­тер); ос­та­вал­ся её ди­рек­то­ром до 1939 года. В 1932-1935 годах пре­по­да­вал в ака­де­мии «Ла-Гранд-Шомь­ер». На­чи­ная с середины 1920-х годов в жи­во­пи­си Леже об­ра­зы лю­дей ут­ра­чи­ва­ют сход­ст­во с ро­бо­та­ми, трак­ту­ясь в сти­ли­сти­ке, близ­кой на­ив­но­му ис­кус­ст­ву («Чте­ние», 1924 год, Национальный му­зей современного искусства, Па­риж). Опыт ра­бо­ты в ки­но («Ме­ха­ни­че­ский ба­лет», 1924 год) при­вёл к соз­да­нию се­рии свое­об­раз­ных «мон­таж­ных» ком­по­зи­ций («Джо­кон­да и клю­чи», 1930 год, Национальный му­зей Ф. Ле­же, Бьо)

В 1930-1940-е годы Леже мно­го пу­те­ше­ст­во­вал, ра­бо­тал как ху­дож­ник-мо­ну­мен­та­лист: оформ­ле­ние за­ла фи­зической куль­ту­ры на Все­мир­ной вы­став­ке 1935 года в Брюс­се­ле, жи­во­пис­ное пан­но для Все­мир­ной вы­став­ки 1937 года в Па­ри­же, рос­пи­си апар­та­мен­тов Н.О. Рок­фел­ле­ра в Нью-Йор­ке (1938 год). В стан­ко­вых ком­по­зи­ци­ях этих лет очер­та­ния че­ло­ве­че­ских тел, де­ревь­ев, об­ла­ков спле­та­ют­ся в од­но­род­ную пла­стическую струк­ту­ру с рас­се­ян­ны­ми в ней яр­ки­ми цве­то­вы­ми сгу­ст­ка­ми («Адам и Ева», 1935-1939 годы, Ху­дожественный му­зей, Дюс­сель­дорф, и др.). В 1940-1945 годах Леже жил в США; в 1940-1941 годах пре­по­да­вал в Йель­ском университете и в кол­лед­же Мил­лса в Ка­ли­фор­нии. Здесь, об­ра­тив­шись к те­мам спор­та и цир­ка, он от­крыл но­вую пла­стическую те­му - че­лове­че­ская фи­гу­ра, па­ря­щая в пус­то­те, слов­но в со­стоя­нии не­ве­со­мо­сти («Ны­ряль­щи­ки на жёл­том фо­не», 1941 год, Институт ис­кусств, Чи­ка­го).

Вер­нув­шись в по­сле­во­ен­ную Фран­цию, Леже всту­пил в Ком­му­ни­стическую пар­тию. В его ра­бо­тах по­след­не­го де­ся­ти­ле­тия пре­об­ла­да­ют об­ра­зы ра­бо­чих, сце­ны тру­да, изо­бра­же­ния празд­ни­ков («Боль­шой па­рад», 1954 год, Му­зей С. Гуг­ген­хей­ма, Нью-Йорк). Сре­ди позд­них мо­ну­мен­таль­ных ра­бот - мо­заи­ки и вит­ра­жи для церкви Нотр-Дам-де-Тут-Грас в Верх­ней Са­войе (1947-1949 годы), вит­ра­жи и шпа­ле­ра для церк­ви в Оден­ку­ре (1951 год), пан­но для за­ла за­се­да­ний в зда­нии ООН в Нью-Йор­ке (1952 год), мо­заи­ка и вит­ра­жи для университета в Ка­ра­ка­се (1954 год). Мно­го ра­бо­тал так­же в об­лас­ти ке­ра­ми­ки, го­бе­ле­на, при­клад­ной гра­фи­ки. По­сле смер­ти Леже уси­лия­ми вдо­вы, художницы На­ди Ле­же (уро­ж­дён­ная Хо­да­се­вич; 1904-1982 годы), и дру­зей бы­ли соз­да­ны его му­зеи в Бьо, Ли­зо­ре и в Жиф-сюр-Иве­те.

Сочинения:

Propos et présence. P., 1959;

La Ville. P., 1959;

Mes voyages. P., 1960;

Fonctions de la peinture. P., 1965.