ЛЭЙТАЙ
ЛЭЙТАЙ - погребальный комплекс времени конца династии Восточный Хань или начала Троецарствия (конец II - начало III века) близ современного города Увэй (провинции Ганьсу, Китай).
Выявлен и раскопан в 1969 году сотрудниками провинциального музея. Насыпь, сохранившаяся на высоте 6 м (перекрыта фундаментом здания периода династии Мин, 1368-1644), покрывала подземный кирпичный склеп (19,2×10,3×4,5 м), сориентированный строго по линии восток - запад. Склеп состоит из 3 камер со сводчатым потолком (передняя имеет две боковые ниши, средняя - одну, слева), с востока к ним ведёт проход и наклонный коридор-дромос (длина 20 м). Все стены расписаны фресками с цветочным узором. Комплекс неоднократно подвергался ограблению, саркофаг и гроб разрушены; количество погребённых не удалось установить. Среди находок - 177 бронзовых предметов, в т. ч.: 99 небольших фигур (на некоторых следы полихромной раскраски) колесниц с зонтом, всадников, лошадей, рабынь, слуг, грузовых повозок, запряжённых лошадью или быком, и др., вместе составлявших ритуальную процессию; сосуды, канделябры, обломки меча. Керамические сосуды и модель усадьбы с теремом; золотые, позолоченные и нефритовые украшения; лаковые сосуды; железные наконечники копий, спусковые механизмы арбалетов. Более 21 тысяч бронзовых монет (крупнейшая нумизматическая находка в ханьских могилах), в основном «у-шу», самая поздняя датирована 3-м годом девиза правления «чжун-пин» императора Лин-ди (соответствует 186 году). Судя по надписям на 4 серебряных печатках (с ручкой в виде черепахи) и на бронзовых фигурах, склеп принадлежал «воеводе» по фамилии Чжан и его жене либо членам его семьи; возможно, это был известный по письменным источникам генерал Чжан Сю. Особую известность получила скульптура лошади в «летящем галопе», которая стала одним из символов стремительного экономического развития современного Китая.