ЛЭЙТАЙ

ЛЭЙТАЙ - по­гре­баль­ный ком­плекс вре­ме­ни кон­ца ди­на­стии Восточный Хань или на­чала Трое­цар­ст­вия (конец II - начало III века) близ современного города Увэй (провинции Гань­су, Ки­тай).

Вы­яв­лен и рас­ко­пан в 1969 году со­труд­ни­ка­ми про­вин­ци­аль­но­го му­зея. На­сыпь, со­хра­нив­шая­ся на высоте 6 м (пе­ре­кры­та фун­да­мен­том зда­ния пе­рио­да ди­на­стии Мин , 1368-1644), по­кры­ва­ла под­зем­ный кир­пич­ный склеп (19,2×10,3×4,5 м), со­ри­ен­ти­ро­ван­ный стро­го по ли­нии вос­ток - за­пад. Склеп со­сто­ит из 3 ка­мер со свод­ча­тым по­тол­ком (пе­ред­няя име­ет две бо­ко­вые ни­ши, сред­няя - од­ну, сле­ва), с вос­то­ка к ним ве­дёт про­ход и на­клон­ный ко­ри­дор-дро­мос (дли­на 20 м). Все сте­ны рас­пи­са­ны фре­ска­ми с цве­точ­ным узо­ром. Ком­плекс не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся ог­раб­ле­нию, сар­ко­фаг и гроб раз­ру­ше­ны; ко­ли­че­ст­во по­гре­бён­ных не уда­лось ус­та­но­вить. Сре­ди на­хо­док - 177 брон­зо­вых пред­ме­тов, в т. ч.: 99 не­боль­ших фи­гур (на не­ко­то­рых сле­ды по­ли­хром­ной рас­крас­ки) ко­лес­ниц с зон­том, всад­ни­ков, ло­ша­дей, ра­бынь, слуг, гру­зо­вых по­во­зок, за­пря­жён­ных ло­ша­дью или бы­ком, и др., вме­сте со­став­ляв­ших ри­ту­аль­ную про­цес­сию; со­су­ды, кан­де­ляб­ры, об­лом­ки ме­ча. Ке­ра­мические со­су­ды и мо­дель усадь­бы с те­ре­мом; зо­ло­тые, по­зо­ло­чен­ные и неф­ри­то­вые ук­ра­ше­ния; ла­ко­вые со­су­ды; же­лез­ные на­ко­неч­ни­ки ко­пий, спус­ко­вые ме­ха­низ­мы ар­ба­ле­тов. Бо­лее 21 тысяч брон­зо­вых мо­нет (круп­ней­шая ну­миз­ма­тическая на­ход­ка в хань­ских мо­ги­лах), в основном «у-шу», са­мая позд­няя да­ти­ро­ва­на 3-м го­дом де­ви­за прав­ле­ния «чжун-пин» им­ператора Лин-ди (со­от­вет­ст­ву­ет 186 году). Су­дя по над­пи­сям на 4 се­реб­ря­ных пе­чат­ках (с руч­кой в ви­де че­ре­па­хи) и на брон­зо­вых фи­гу­рах, склеп при­над­ле­жал «вое­во­де» по фа­ми­лии Чжан и его же­не ли­бо чле­нам его семьи; воз­мож­но, это был из­вест­ный по письменным ис­точ­ни­кам генерал Чжан Сю. Осо­бую из­вест­ность по­лу­чи­ла скульп­ту­ра ло­ша­ди в «ле­тя­щем га­ло­пе», ко­то­рая ста­ла од­ним из сим­во­лов стре­ми­тель­но­го эко­но­мического раз­ви­тия современного Ки­тая.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)