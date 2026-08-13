ЛЕЙСЛЕРА ВОССТАНИЕ

ЛЕЙСЛЕРА ВОССТАНИЕ 1689-1691 ГОДОВ - вос­ста­ние жи­те­лей провинции Нью-Йорк, на­прав­лен­ное про­тив по­ли­ти­ки мет­ро­по­лии, а так­же ме­ст­ной зна­ти, ус­та­но­вив­шей с со­гла­сия ко­ло­ни­аль­ных вла­стей ряд тор­го­вых мо­но­по­лий.

В 1685 году по­сле всту­п­ле­ния на английский пре­стол Яко­ва II провинция Нью-Йорк по­лу­чи­ла ста­тус ко­рон­ной про­вин­ции, бы­ла фак­ти­че­ски от­ме­не­на хар­тия Нью-Йор­ка, пе­ре­ста­ла со­би­рать­ся про­винциальная ас­самб­лея, зна­чительная часть зе­мель пе­ре­да­на во вла­де­ние английским лор­дам .

Сиг­на­лом к на­ча­лу вос­ста­ния ста­ло из­вес­тие о низ­ло­же­нии Яко­ва II (смотри «Слав­ная ре­во­лю­ция»). Пов­стан­цы во гла­ве с ка­пи­та­ном ме­ст­ной ми­ли­ции Дж. Лей­сле­ром 31 мая 1689 года за­хва­ти­ли форт Нью-Йорк и сверг­ли ме­ст­ную ко­ло­ни­аль­ную ад­ми­ни­ст­ра­цию, при­знав власть ко­ро­ля Виль­гель­ма III Оран­ско­го . Вос­став­шие соз­да­ли собственное пра­ви­тель­ст­во, про­ве­ли вы­бо­ры в ме­ст­ную ас­самб­лею, пре­дос­та­вив из­би­рательные пра­ва всем сво­бод­ным по­се­лен­цам не­за­ви­си­мо от их иму­ще­ст­вен­но­го по­ло­же­ния. Был ан­ну­ли­ро­ван ряд тор­го­вых мо­но­по­лий, уве­ли­че­ны на­ло­ги, взи­мае­мые с бо­га­тых ко­ло­ни­стов.

Са­мо­сто­ятельная по­ли­ти­ка пра­ви­тель­ст­ва Нью-Йор­ка вы­зва­ла не­удо­воль­ст­вие но­во­го английского мо­нар­ха. В мар­те 1691 года Лейслера восстание бы­ло по­дав­ле­но при­быв­ши­ми из Анг­лии вой­ска­ми во гла­ве с полковником Г. Сло­уте­ром, на­зна­чен­ным гу­бер­на­то­ром Нью-Йор­ка; Лей­слер был каз­нён. Вла­сти по­шли на не­ко­то­рые ус­туп­ки жи­те­лям про­вин­ции, в том же го­ду вос­ста­но­ви­ли её хар­тию.

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