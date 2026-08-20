ЛЕЙПХАРТ АРЕН

ЛЕЙПХАРТ АРЕН - американский и нидерландский политолог.

C 1955 года учил­ся в США, в 1958-1960 годах - в Йель­ском университете ; доктор по­ли­тических на­ук (1963 год). Ис­пы­тал силь­ное влия­ние Г. Ал­мон­да. Впо­след­ст­вии пре­по­да­вал в Ка­ли­фор­ний­ском университете в Берк­ли (1963-1968 годы), Лей­ден­ском университете (1968-1975 годы), Ка­ли­фор­ний­ском университете в Сан-Дие­го (1975-2001 годы). В 1971-1975 годы из­да­тель жур­на­ла Ев­ропейского кон­сор­циу­ма по­ли­тических ис­сле­до­ва­ний «Eu­ropean Journal of Political Research». Член Американской ака­де­мии ис­кусств и на­ук (1989 год), пре­зи­дент Американской ас­со­циа­ции по­ли­тической нау­ки (1995-1996 годы). Ав­тор свыше 200 на­учных пуб­ли­ка­ций, по­свя­щён­ных изу­че­нию тео­рии де­мо­кра­тии.

Ис­сле­дуя во­прос о воз­мож­ном ут­вер­ж­де­нии де­мо­кра­тических прин­ци­пов в «мно­го­со­став­ных об­ще­ст­вах», сег­мен­ты (груп­пы) ко­то­рых об­ла­да­ют за­мет­ной са­мо­иден­ти­фи­ка­ци­ей, Лейпхарт при­шёл к вы­во­ду о не­обос­но­ван­но­сти тео­рии по­ли­тического раз­ви­тия, пред­став­ляв­шей де­мо­кра­ти­за­цию как след­ст­вие объ­е­ди­не­ния на­ций. Раз­ра­бо­тал собственную клас­си­фи­ка­цию форм де­мо­кра­тии , по­ло­жив в её ос­но­ву роль по­ли­тических элит в жиз­ни об­ще­ст­ва. Лейпхарт вы­де­лял различные фор­мы де­мо­кра­тии: цен­тро­ст­ре­ми­тель­ную (от­ли­ча­ет­ся по­ли­тической го­мо­ген­но­стью - Ве­ли­ко­бри­та­ния, США), цен­тро­беж­ную (оп­ре­де­ля­ет­ся борь­бой различных эт­нических, ре­лигиозных и идео­ло­гических сег­мен­тов за по­ли­тическое до­ми­ни­ро­ва­ние - круп­ные ев­ропейские стра­ны) и кон­со­циа­тив­ную, или «со-об­ще­ст­вен­ную» (ос­но­ва­на на со­труд­ни­че­ст­ве в рам­ках сло­жив­шей­ся ин­сти­ту­цио­наль­ной струк­ту­ры по­ли­тических элит, пред­став­ляю­щих различные от­но­си­тель­но ав­то­ном­ные сег­мен­ты об­ще­ст­ва - ма­лые ев­ропейские стра­ны и го­су­дар­ст­ва «третье­го ми­ра»).

По­ли­тический ре­жим, ос­но­ван­ный на кон­со­циа­тив­ной фор­ме де­мо­кра­тии, ха­рак­те­ри­зу­ет­ся, по мне­нию Лейпхарта, раз­де­ле­ни­ем пол­но­мо­чий в сфе­ре ис­пол­нительной вла­сти ме­ж­ду пред­ста­ви­те­ля­ми основных групп об­ще­ст­ва, зна­чительной ав­то­но­ми­ей этих групп, пра­вом ве­то мень­шинств, со­блю­де­ни­ем прин­ци­пов про­пор­цио­наль­но­сти и коа­ли­ци­он­но­сти (со­вме­ст­ное при­ня­тие ре­ше­ний, за­тра­ги­ваю­щих ин­те­ре­сы всех сег­мен­тов об­ще­ст­ва). Кон­со­циа­тив­ная де­мо­кра­тия ут­вер­жда­ет­ся и эф­фек­тив­но функ­цио­ни­ру­ет, счи­та­ет Лейпхарт, при со­блю­де­нии сле­дую­щих ус­ло­вий: от­сут­ст­вие в об­ще­ст­ве аб­со­лют­но до­ми­ни­рую­ще­го сег­мен­та, рав­ное влия­ние основных сег­мен­тов, ог­ра­ни­че­ние их ко­ли­че­ст­ва (3-5), на­ли­чие оди­на­ко­во вос­при­ни­мае­мой все­ми сег­мен­та­ми внеш­ней уг­ро­зы и т.д.

Кон­цеп­ция кон­со­циа­тив­ной де­мо­кра­тии Лейпхарта ока­за­ла боль­шое влия­ние на раз­ви­тие тео­рии де­мо­кра­тии во 2-й половине XX века, её основные по­ло­же­ния ак­тив­но раз­ра­ба­ты­ва­лись в тру­дах В. Лор­ви­на, Г. Лем­бру­ха и других западных по­ли­то­ло­гов.

Сочинения:

Democracies: patterns of majoritarian and consensus government in twenty-one countries. New Haven, 1984;

Power-sharing in South Af­rica. Berk., 1985;

Parliamentary versus presidential government. Oxf., 1992 (ed.);

Со-об­ще­ст­вен­ное кон­ст­руи­ро­ва­ние // По­лис. 1992. № 4;

Electoral systems and party systems: a stu­dy of twenty-seven democracies 1945–1990. Oxf.; N. Y., 1994;

Кон­сти­ту­ци­он­ные аль­тер­на­ти­вы для но­вых де­мо­кра­тий // По­лис. 1995. № 2;

Де­мо­кра­тия в мно­го­со­став­ных об­ще­ст­вах. Срав­ни­тель­ное ис­сле­до­ва­ние. М., 1997;

Patterns of democracy: government forms and performance in thirty-six countries. New Ha­ven, 1999.