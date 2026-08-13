ЛЕЙПЦИГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЛЕЙПЦИГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ - один из старейших и наиболее популярных университетов Германии .

Ос­но­ван в 1409 году кур­фюр­стом Сак­сон­ским Фрид­ри­хом I Во­ин­ствую­щим с раз­ре­ше­ния па­пы Римского Алек­сан­д­ра V. От­крыт 2 декабря как учеб­ное за­ве­де­ние для нем­цев по­сле вол­не­ний в Праж­ском университете, свя­зан­ных с рас­про­ст­ра­не­ни­ем Гу­сит­ско­го дви­же­ния. В Лейп­циг, на­хо­див­ший­ся в то вре­мя в марк­граф­ст­ве Май­сен, пе­ре­еха­ло около 1000 пре­по­да­ва­те­лей и сту­ден­тов из Пра­ги. Вна­ча­ле Лейпцигский университет со­сто­ял из од­но­го фа­куль­те­та - арти­сти­че­ско­го (впо­след­ст­вии фи­ло­соф­ский), в те­че­ние XV века бы­ли от­кры­ты ещё три: медицинский, юри­дический и тео­ло­ги­че­ский.

До ре­фор­мы 1830 года все сту­ден­ты в за­ви­си­мо­сти от сво­его про­ис­хо­ж­де­ния де­ли­лись на 4 «на­ции» (сту­денческие брат­ст­ва): май­сен­скую, сак­сон­скую, ба­вар­скую и поль­скую. В 1543 году в ре­зуль­та­те при­сое­ди­не­ния бывшего до­ми­ни­кан­ско­го мо­на­сты­ря тер­ри­то­рия университета бы­ла зна­чи­тель­но рас­ши­ре­на, в 1545 году мо­на­стыр­ская цер­ковь ос­вя­ще­на М. Лю­те­ром как уни­вер­си­тет­ская. В пе­ри­од Ре­фор­ма­ции Лейпцигским университетом ру­ко­во­дил рек­тор К. Бор­нер, при ко­то­ром в пре­по­да­ва­нии про­изо­шёл от­ход от средневековой схо­ла­сти­ки и проя­ви­лись идеи гу­ма­низ­ма , что бы­ло за­кре­п­ле­но в уни­вер­си­тет­ском ус­та­ве 1580 года. С 1682 года Лейпцигский университет из­да­вал пер­вый в Гер­ма­нии на­учный журнал «Acta Eru­di­torum». В 1687 году К. То­ма­зий впер­вые стал пре­по­да­вать на немецком языке, а не на ла­ты­ни. В XVIII веке соз­да­ны ана­то­мический те­атр, ка­фед­ра хи­мии и экс­пе­риментальной фи­зи­ки, од­на­ко пре­об­ла­даю­щую роль в учеб­ном про­цес­се про­дол­жа­ли иг­рать гу­ма­ни­тар­ные нау­ки. Сту­ден­ты и пре­по­да­ва­те­ли университета при­ни­ма­ли ак­тив­ное уча­стие в Ре­во­лю­ции 1848-1849 годов в Гер­ма­нии.

С при­хо­дом в 1933 году к вла­сти на­цис­тов Лейпцигский университет по­терял своё зна­че­ние как ве­ду­щий на­уч­ный и учеб­ный центр Гер­ма­нии, чис­ло сту­ден­тов со­кра­ти­лось с 7350 в 1932 году до 1560 в 1939 году. Лейпцигский университет силь­но по­стра­дал во вре­мя бом­бар­ди­ро­вок анг­ло-американской авиа­ции в 1943-1945 годах (раз­ру­ше­но свыше 60% зда­ний). Лейпцигский университет вновь от­крыт в 1946 году в советской зо­не ок­ку­па­ции Гер­ма­нии, стал од­ним из ве­ду­щих университетов ГДР, в 1953-1991 годах но­сил имя К. Мар­кса.

В со­ста­ве Лейпцигского университета (2009 год): фа­куль­те­ты - тео­ло­гический; юри­дический; ис­то­рии, изу­че­ния искусства и Вос­то­ка; фи­ло­ло­гический; пе­да­го­гический; со­ци­аль­ных на­ук и фи­ло­со­фии; спор­тив­ный; ме­ди­цин­ский с уни­вер­си­тет­ской кли­ни­кой; ма­те­ма­ти­ки и ин­фор­ма­ти­ки; био­ло­гических на­ук, фар­ма­цев­ти­ки и пси­хо­ло­гии; фи­зи­ки и гео­на­ук; хи­мии и ми­не­ра­ло­гии; ве­те­ри­нар­ный. В струк­ту­ре Лейпцигского университета: свыше 20 научно-исследовательских цен­тров; библиотека Аль­бер­ти­на (1543 год; свыше 5,4 миллионов единиц хранения, 2008 год); Бо­та­нический сад (1580 год; ста­рей­ший в Гер­ма­нии); 4 му­зея - Кус­то­ди (кол­лек­ция ев­ропейской жи­во­пи­си, гра­фи­ки и скульп­ту­ры XIV-XX веков), еги­пет­ский (1874 год; по­сле Второй ми­ро­вой вой­ны вновь от­крыт в 1976 году, со­б­ра­ние египетских древ­но­стей), ан­тич­но­сти (с 1840 года; со­б­ра­ние древнегреческого и римского искусства), музыкальных ин­ст­ру­мен­тов (1886 год; в кол­лек­ции свыше 5 тысяч ин­ст­ру­мен­тов). Лейпцигский университет рас­по­ла­га­ет так­же ря­дом учеб­ных кол­лек­ций, в том числе гео­ло­го-па­лео­нто­ло­ги­чес­кой, зоо­ло­гической, ана­то­мической, по ис­то­рии ме­ди­ци­ны и др. В 2008 году обу­ча­лось около 27 тысяч сту­ден­тов.

В Лейпцигском университете учи­лись Г. Аг­ри­ко­ла, Р. Ваг­нер , Г. Ген­шер, И. В. Гё­те, У. фон Гут­тен, Жан Поль, Ф. Г. Клоп­шток, Г. Лес­синг, А. Мер­кель, Т. Мюн­цер, Ф. Ниц­ше, Но­ва­лис, А. Н. Ра­ди­щев, И. Г. Фих­те, Ф. Шле­гель, Р. Шу­ман и др. Сре­ди пре­по­да­ва­те­лей - Э. Блох, В. Вундт, Г. Л. Герц, Ф. Клейн, А. Коль­бе, Г. В. Лейб­ниц, К. Люд­виг (в его ла­бо­ра­то­рии ра­бо­тал И.П. Пав­лов), Т. Мом­мзен, В. Ост­вальд, Ф. Рат­цель, П. Флек­сиг.

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