ЛЕЙПЦИГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЛЕЙПЦИГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ - один из старейших и наиболее популярных университетов Германии.
Основан в 1409 году курфюрстом Саксонским Фридрихом I Воинствующим с разрешения папы Римского Александра V. Открыт 2 декабря как учебное заведение для немцев после волнений в Пражском университете, связанных с распространением Гуситского движения. В Лейпциг, находившийся в то время в маркграфстве Майсен, переехало около 1000 преподавателей и студентов из Праги. Вначале Лейпцигский университет состоял из одного факультета - артистического (впоследствии философский), в течение XV века были открыты ещё три: медицинский, юридический и теологический.
До реформы 1830 года все студенты в зависимости от своего происхождения делились на 4 «нации» (студенческие братства): майсенскую, саксонскую, баварскую и польскую. В 1543 году в результате присоединения бывшего доминиканского монастыря территория университета была значительно расширена, в 1545 году монастырская церковь освящена М. Лютером как университетская. В период Реформации Лейпцигским университетом руководил ректор К. Борнер, при котором в преподавании произошёл отход от средневековой схоластики и проявились идеи гуманизма, что было закреплено в университетском уставе 1580 года. С 1682 года Лейпцигский университет издавал первый в Германии научный журнал «Acta Eruditorum». В 1687 году К. Томазий впервые стал преподавать на немецком языке, а не на латыни. В XVIII веке созданы анатомический театр, кафедра химии и экспериментальной физики, однако преобладающую роль в учебном процессе продолжали играть гуманитарные науки. Студенты и преподаватели университета принимали активное участие в Революции 1848-1849 годов в Германии.
С приходом в 1933 году к власти нацистов Лейпцигский университет потерял своё значение как ведущий научный и учебный центр Германии, число студентов сократилось с 7350 в 1932 году до 1560 в 1939 году. Лейпцигский университет сильно пострадал во время бомбардировок англо-американской авиации в 1943-1945 годах (разрушено свыше 60% зданий). Лейпцигский университет вновь открыт в 1946 году в советской зоне оккупации Германии, стал одним из ведущих университетов ГДР, в 1953-1991 годах носил имя К. Маркса.
В составе Лейпцигского университета (2009 год): факультеты - теологический; юридический; истории, изучения искусства и Востока; филологический; педагогический; социальных наук и философии; спортивный; медицинский с университетской клиникой; математики и информатики; биологических наук, фармацевтики и психологии; физики и геонаук; химии и минералогии; ветеринарный. В структуре Лейпцигского университета: свыше 20 научно-исследовательских центров; библиотека Альбертина (1543 год; свыше 5,4 миллионов единиц хранения, 2008 год); Ботанический сад (1580 год; старейший в Германии); 4 музея - Кустоди (коллекция европейской живописи, графики и скульптуры XIV-XX веков), египетский (1874 год; после Второй мировой войны вновь открыт в 1976 году, собрание египетских древностей), античности (с 1840 года; собрание древнегреческого и римского искусства), музыкальных инструментов (1886 год; в коллекции свыше 5 тысяч инструментов). Лейпцигский университет располагает также рядом учебных коллекций, в том числе геолого-палеонтологической, зоологической, анатомической, по истории медицины и др. В 2008 году обучалось около 27 тысяч студентов.
В Лейпцигском университете учились Г. Агрикола, Р. Вагнер, Г. Геншер, И. В. Гёте, У. фон Гуттен, Жан Поль, Ф. Г. Клопшток, Г. Лессинг, А. Меркель, Т. Мюнцер, Ф. Ницше, Новалис, А. Н. Радищев, И. Г. Фихте, Ф. Шлегель, Р. Шуман и др. Среди преподавателей - Э. Блох, В. Вундт, Г. Л. Герц, Ф. Клейн, А. Кольбе, Г. В. Лейбниц, К. Людвиг (в его лаборатории работал И.П. Павлов), Т. Моммзен, В. Оствальд, Ф. Ратцель, П. Флексиг.