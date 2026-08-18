ЛЕЙПЦИГСКИЙ ПРОЦЕСС
ЛЕЙПЦИГСКИЙ ПРОЦЕСС 1933 ГОДА - политический процесс по делу о поджоге германского рейхстага в Берлине в ночь на 27 февраля 1933 года.
Проходил 21 сентабря - 23 декабря 1933 года в Германском имперском суде в городе Лейпциг. Организован руководством пришедшей к власти в Германии Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) в целях разгрома Коммунистической партии Германии (КПГ), других левых и демократических партий и организаций и установления в стране террористической диктатуры. Обвиняемыми на процессе являлись председатель фракции КПГ в рейхстаге Э. Торглер, проживавшие в Германии болгарские коммунисты Г. Димитров, Б. Попов и В. Танев, а также задержанный в здании рейхстага в момент пожара молодой нидерландский анархист М. ван дер Люббе. В ходе слушаний Димитров полностью опроверг обвинения в адрес коммунистов и возложил ответственность за поджог рейхстага на нацистское руководство.
Лейпцигский процесс вызвал широкую волну протестов в мире. Международная комиссия по расследованию поджога рейхстага, в которую вошли крупнейшие европейские и американские юристы, организовала в сентябре 1933 года в Лондоне контрпроцесс, на котором вина за содеянное была возложена на СА и СС. «Недостаточность доказательств» причастности к преступлению коммунистов заставила Германский имперский суд оправдать Димитрова, Попова, Танева и Торглера, которые, однако, не были освобождены, а подвергнуты «превентивному заключению» (Schutzhaft) в тюрьме гестапо. Суд приговорил к смертной казни ван дер Люббе, так и не дав убедительного ответа на вопрос, как последний смог в одиночку в короткое время произвести поджог здания. Ван дер Люббе был гильотинирован 10 января 1934 года. Опасаясь за жизнь коммунистов, обвинявшихся на Лейпцигском процессе, правительство СССР 15 февраля 1934 года предоставило им советское гражданство. Димитров, Попов и Танев 27 февраля 1934 года выехали в Москву. Торглер находился в заключении до ноября 1936 года.
По окончании Второй мировой войны дело о поджоге рейхстага являлось предметом острых дискуссий и дополнительных разбирательств, однако они не отразились на сложившиеся в историографии оценки событий. В январе 2008 года судебные органы ФРГ отменили как необоснованный смертный приговор ван дер Люббе.